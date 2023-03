Ci sono molti fili che si possono seguire per tentare di orientarsi nel labirinto della crisi del governo, delle istituzioni e della politica nelle società contemporanee. Una chiave che può valere la pena seguire è quella della conoscenza e della sua circolazione. Ma di quali tipi di conoscenza parliamo in questo contesto? Parliamo della conoscenza della società e dei suoi mutamenti, necessaria per prendere decisioni adeguate ed efficaci: una conoscenza che include tanto la raccolta di dati quanto la loro interpretazione.

Parliamo poi di quella conoscenza che consente di avere un quadro delle trasformazioni in corso a livello globale. Ma anche delle diverse competenze degli esperti e degli specialisti, nella misura in cui contribuiscono alla scelta pubblica. Ci riferiamo poi al confronto e allo scontro delle diverse prospettive che declinano in modi plurali una visione del quadro complessivo e la legano a programmi di azione. Intendiamo infine anche le rappresentazioni che animano il discorso pubblico e lo spazio mediatico, in cui i cittadini possono riconoscersi in grado maggiore o minore. Questi elementi diversi interagiscono in una dinamica di produzione e circolazione di idee, fondamentale per il funzionamento della democrazia. Questa dinamica – certamente in Italia in forma particolarmente acuta, ma anche a livello internazionale – appare oggi per molte ragioni in difficoltà.

La mancanza di mediazione

Ad esempio, molte sono state le discussioni sul rapporto fra politica ed esperti, discussioni che hanno toccato un apice di visibilità durante la pandemia. È un problema che ha una dimensione pratica e organizzativa, legata alla struttura degli staff e degli uffici, alla carenza di think tank e centri studi, alla mancanza di luoghi di raccordo tra ambiti diversi. Ma vi è anche, al fondo, un nodo culturale.

Classi dirigenti che mancano di curiosità e desiderio di approfondimento ed esperti che tendono a occupare – per volontà propria o altrui – la dimensione della decisione politica segnalano l’esistenza di uno stesso problema: lo spazio di incomunicabilità tra apporto dei saperi specialistici e logica della scelta politica.

Come abitare quello spazio, aperto ai rischi opposti dell’arbitrio della politica e dell’apparente “oggettività” della decisione tecnica? È in questo luogo che dovrebbe avvenire il dialogo tra politica e cultura.

Qui si muoveva quella figura particolare che era l’intellettuale novecentesco, che, pur competente in un ambito specifico contribuiva al dibattito generale evitando il rischio di farsi “tuttologo”.

Se determinate forme che questa attività di mediazione assumeva in passato sono irrimediabilmente superate per i cambiamenti della società, della tecnologia, del mondo dell’informazione, delle istituzioni e degli stili politici, il problema rimane e si pone se possibile in modo ancora più urgente.

La politica rimane indietro

Ma perché risulta così complesso ripensare forme nuove per questa funzione? Nei 15 anni che ci separano dallo scoppio della crisi finanziaria globale abbiamo conosciuto quella che lo storico economico Adam Tooze ha chiamato un’epoca di policrisi. Un tempo che ha profondamente ridisegnato i paesaggi in cui ci muovevamo.

Nuovi rapporti (e conflitti) internazionali, una profonda riconfigurazione della globalizzazione e delle catene del valore, l’impatto disruptive di tecnologie dalla diffusione rapidissima, una società che vede la nascita di nuove povertà e l’aggravarsi di disuguaglianze molteplici, lo shock del ritorno della pandemia e della guerra in Europa. Tutto ciò mentre gli effetti della crisi ambientale si dispiegano in modo sempre più evidente davanti ai nostri occhi.

Sul piano culturale sono stati molti gli autori e i lavori che si sono sforzati di leggere questa nuova fase, con risultati spesso di valore. La politica è spesso rimasta indietro, non facendo i conti con questa nuova messe di analisi nate in ambito scientifico e culturale.

Le bolle

Ma vi è un altro piano, più profondo, che chiama in causa la cultura stessa. Per capirlo bisogna ripensare all’esperienza e al vissuto di questi ultimi anni e alla traccia che questi hanno lasciato nelle persone. Crisi economica, cambiamento climatico, trasformazione digitale, dinamiche globali sono apparse a molti come processi enormi, minacciosi, e, soprattutto, fuori dal proprio controllo. Come qualcosa da cui bisognava difendersi, ma rispetto a cui ci si ritrovava soli e senza strumenti.

Le analisi e le interpretazioni prodotte dal mondo della cultura e della scienza, nonostante la loro qualità, sono apparse al senso comune come descrizioni di fenomeni che accadevano su un piano sovraordinato rispetto a quello della vita quotidiana e dell’azione individuale, esposte invece a un perenne senso di fragilità. Senso accresciuto e moltiplicato dal grande shock culturale della pandemia, esperienza collettiva di un evento che sfuggiva totalmente alla previsione e al controllo, da cui è scaturita un’esperienza di profonda vulnerabilità.

Viviamo in una società di io fragili, intimoriti dalla tempesta di una storia che ritorna e che non si riesce a comprendere. Si cerca allora rassicurazione in un mondo fatto di piccole abitudini e interessi, ristrette comunità e “bolle” in cui si può trovare conferma delle residue sicurezze proprie di un mondo passato più tranquillizzante e prevedibile. La società delle bolle, rafforzata dai meccanismi algoritmici dei social network, nasce anche da dinamiche sociali profonde, in cui il bisogno di identità è pari solo alla difficoltà di costruirla in un mondo incerto.

Sembra venir meno, in questa situazione, la capacità, sul piano politico ma anche su quello culturale, di costruire rappresentazioni in grado di intersecare il vissuto e l’esperienza delle persone, connettendole al tempo stesso con una dimensione più ampia. Nell’epoca del proliferare delle immagini – che da televisive sono diventate quelle ubique e personalizzate dei social network – il piano del simbolico diventa ipertrofico e al tempo stesso si distacca da quello della conoscenza e dell’azione collettiva.

I leader che cercano di supplire a questa crisi della rappresentanza e della rappresentazione con l’iperesposizione della propria immagine e con un’imitazione degli stili e dei contenuti che catturano l’interesse dei cittadini, non fanno, a lungo andare, che riprodurre parabole di delegittimazione della politica e delle istituzioni.

Uscire dal labirinto

Dove intravedere una possibile via d’uscita? Servirebbe forse tornare a pensare un rapporto tra vita e conoscenza. Occorrerebbe un pensare che riesca a parlare ai singoli e alle comunità molteplici e irrelate, dicendo loro qualcosa che possa essere percepito come vero e significativo, e che al tempo stesso riconnetta le loro esperienze con il mondo grande e terribile in cui viviamo.

La tessitura di una nuova trama di discorso che ricostruisca senso e ricongiunga le solitudini è anche il presupposto per tentare di riavvicinare istituzioni e società, che negli ultimi decenni sono sembrate sempre più lontane e incapaci di comunicare.

La classe dirigente è essa stessa divenuta sempre di più una bolla, con la principale conseguenza negativa che l’insieme di saperi, strumenti di analisi e conoscenze che comunque continua a detenere si esercitano in larga parte in forma autoreferenziale.

Costruire legami per consentire a mondi, generazioni e culture fin qui largamente incapaci di relazione di tradurre i rispettivi linguaggi è allora un presupposto fondamentale per superare quel deserto di diffidenza e sfiducia a cui la società - italiana e non solo - è troppo spesso venuta ad assomigliare negli anni. Ridare valore alle parole, riconnettere simboli e pensieri, immagini e significati. Ricostruire una trama di discorsi fondati, che diano profondità alle visioni e ancorino azioni e conseguenze. Ritrovare le basi di una fiducia non effimera in una conoscenza che restituisca una prospettiva alla società. Forse in questa direzione è da ricercare il filo da seguire per arrivare a intravedere l’uscita dal labirinto.

© Riproduzione riservata