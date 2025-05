I podcast, i programmi tv, il cinema, la radio e i video su Youtube. Un interesse sconfinato e trasversale per ogni dettaglio dei fatti di sangue, dei casi che si aprono e ancora meglio se si riaprono. È sufficiente appellarsi ad Aristotele e alla catarsi tragica, che solleva e purifica l’animo, per risalire alle ragioni che ci rendono così ossessionati dai delitti?

«Signor presidente, mi conceda di dire che gradiremmo che lo stesso Nardi, sua sponte sine costritione neque vi, mostri alla corte l’esatta posizione nella quale si trovava al momento dell’accaduto…» dice con tono pomposo l’avvocato difensore di Oreste Nardi, presunto assassino di Adelaide Ciafrocchi, nella primissima scena di Dramma della gelosia – tutti i particolari in cronaca.

Nella versione internazionale, il film di Ettore Scola con Marcello Mastroianni, Monica Vitti e Giancarlo Giannini è stato intitolato The Pizza Triangle: per accattivarsi il pubblico anglofono, l’attenzione si sposta furbescamente sul ménage à trois. Pizza, Vitti e mandolino, non c’è dubbio che la troppia, come viene chiamata una coppia sovraffollata, sia il nucleo pulsante di questa storia d’amore scalcinata, dove un moscone funge da metafora per il sentimento povero ma bello di Adelaide e Oreste, tra il pattume della Roma appena uscita dal sogno del boom economico, pronta a smaltire i quintali di rifiuti prodotti dall’entusiasmo consumista.

Eppure, nonostante gli anelli fatti con i calamari fritti, le citazioni notevoli, «Adelaide, domenica vota comunista!», il monte dei cocci e le fioraie del Verano, il filo narrativo che lega la vita dei tre protagonisti poliamorosi senza successo è un omicidio. Un femminicidio, per essere più precisi, e il processo che ne segue, inserito nella trama da Scola con maestria grazie a inserti che preannunciano la drammaticità dell’epilogo: gli imputati che sfondano la quarta parete per difendersi, le voci degli avvocati che si inseriscono per precisare i fatti, i giudici che chiedono chiarezza. Dramma della gelosia, in altre parole, è un meraviglioso esercizio ante litteram di true crime all’italiana, un episodio di Un giorno in pretura con la colonna sonora di Trovajoli.

romanzo garlasco

È sufficiente appellarsi ad Aristotele e alla catarsi tragica, che solleva e purifica l’animo, per risalire alle ragioni che ci rendono così ossessionati dalla cronaca nera da tempo immemore e in tutte le sue svariate forme? Basta dire che è solo un esercizio di praemeditatio futurorum malorum, quello di ascoltare fiumi di podcast in cui si ricostruisce con minuzia di dettagli ogni passo compiuto dai presunti o reali assassini? Tra il letterario, lo psicologico e il morboso, ogni caso di nera che si apre o meglio ancora, si riapre, porta con sé una miniera sconfinata di interesse pubblico, dentro la quale proliferano format di ogni tipo, dal pomeridiano sentimentale per la casalinga di Treviso al notturno per chi cerca il prurito facile della dietrologia; garantismo o giustizialismo, ce n’è per tutti i gusti. La vicenda di Garlasco, ultimo grande romanzo popolare che si compone dei soliti e solidi ingredienti narrativi che si confanno al genere, amore, errore e sorpresa, dopo quasi vent’anni dal suo inizio aggiunge nuovi incredibili capitoli che totalizzano l’informazione.

Già in partenza, i dettagli che si alimentano con modellini e fotoromanzi di vario tipo avevano fagocitato qualsiasi forma di rispetto o lucidità nella valutazione collettiva di una morte violenta come quella che è toccata a Chiara Poggi, volto iconograficamente scolpito in quel fotomontaggio accanto alle cugine Cappa, ora riemerse dal torpore di una sentenza che sembrava definitiva e che si riapre all’insegna delle parole assai enigmatiche dell’avvocata coinvolta: «Guerra dura senza paura», scrive Angela Taccia, legale di Andrea Sempio, sui social, con tanto di emoji di una tigre, per non lasciare dubbi sulla linea difensiva alla Marcella Bella. Nuovi personaggi e nuove ipotesi affiancano così la vicenda del «bocconiano dagli occhi di ghiaccio», in un ronzio di domande che non possono non infestare il dibattito quotidiano di un palinsesto che si sfrega le mani di fronte a tanta materia speculativa, una su tutte, la più drammatica e scoraggiante: è possibile che ci siano stati così tanti errori?

sporcarsi le mani

Fabrizio Corona, che ultimamente sembra aver trovato la sua declinazione performativa migliore attraverso il canale Falsissimo e alle inchieste in pieno stile access journalism, dà una lezione a tutti, non tanto perché luminare della deontologia, quanto semmai per la ragione opposta. Lui che c’era sempre sulle scene dei delitti più famosi degli anni Zero, lui che prendeva Azouz Marzouk da Erba e lo faceva diventare una celebrità da discoteca, c’è anche quando si parla di Stasi, delle cugine Cappa e di Andrea Sempio, e nella sfacciataggine del suo metodo di dubbia morale rivela una verità fondamentale. Non sporcarsi le mani, quando si decide di fare della cronaca nera materiale per un racconto mediatico, è quasi impossibile.

Possiamo passare un panno di buon senso sulla nostra coscienza sporca, attribuendo l’interesse per il sangue e i morti ammazzati a una passione per il true crime, possiamo dire che non siamo mica morbosi spettatori di Quarto Grado ma moderni ascoltatori di podcast, i più pop al seguito di Elisa True Crime, i più intellettuali fan di Indagini di Stefano Nazzi. In ogni caso, comunque vogliamo chiamare questo interesse, non cambia il fatto che ci stiamo regalando un tour nella casa dei fantasmi. Solo che, a differenza del trenino che a Disneyland gira tra scheletri e pipistrelli incastrati tra le ragnatele, nelle nostre orecchie entrano indizi, coltellate, impronte digitali, testimoni, servizi d’epoca che hanno costruito, al pari se non più della verità processuale, una verità narrativa che rimane incastonata nell’inconscio collettivo.

arrancare nel buio

Rosa e Olindo, Annamaria Franzoni, Erika e Omar: non sono nomi o persone, sono simboli, al pari di un lupo cattivo o di un Barbablu. Sono protagonisti di spettacoli teatrali dove il pubblico applaude adorante chi ce li racconta, dimenticando o forse ignorando volontariamente il fatto che si tratta di omicidi e non di un concerto di Vasco – al teatro Olimpico di Roma, per Nazzi dal vivo, standing ovation, con tanto di featuring famosi sul palco –, diventano personaggi di serie televisive prodotte dalle piattaforme americane, popolano l’universo senza confini di programmi come Chi l’ha visto?, Storie maledette, Un giorno in pretura, alfieri nobili della nera, tanto quanto i servizi de Le Iene, dove gli inviati trascorrono, per esempio, ventiquattro ore al fianco di Michele Misseri, per farci vedere la sua vita quotidiana, come in un qualsiasi approfondimento di lifestyle.

È una attrazione trasversale, transgenerazionale, transculturale, interseca il pubblico di Ryan Murphy con quello di Myrta Merlino, lo fa J-Ax su Spotify, Milo Infante su Rai 2, Carlo Lucarelli su Radio Deejay. Possiamo abbellirlo con tutte le sfumature psicologiche e distaccate del caso, appellarci al senso di giustizia e di verità che ci muove, ma l’essenza rimane sempre la stessa, o come dice in un latino maccheronico l’avvocato di Oreste Nardi mentre lo difende dall’accusa, «substantia non mutata».

Ci piace la cronaca nera perché ci piace arrancare nel buio per poi accendere la luce, ci piacciono i cattivi e i buoni, le vittime e i carnefici, la violenza e la rassicurazione nel sapere che non è capitato a noi, poco cambia se è un film di Ettore Scola, un servizio al Tg1 o un video su YouTube.

