Nella nuova serie ambientata nell’universo di Star Wars Ghorman ricorda la Striscia: non solo perché è una prigione a cielo aperto. Ma perché fin dalla Nakba la Palestina, come quel pianeta, è stata all’incrocio fra politica e ambiente. L’ispirazione principale del regista però arriva dalla Francia della Seconda guerra mondiale

Da un piccolo pianeta abitato da umani viene estratta della sostanza necessaria per produrre un carburante. L’estrazione del carburante rischia di far collassare il pianeta. Si forma una resistenza cittadina contro una base militare costruita per difendere l’estrazione. La manifestazione più partecipata viene segregata in uno spazio senza uscite, quindi brutalmente repressa e distorta dai media filogovernativi.

Il pianeta non è la Terra ma si chiama Ghorman, e questa non è una sintesi approssimativa del mondo di oggi (anche se potrebbe esserlo), ma la trama di Andor, la serie tra la prima e la seconda trilogia di Star Wars che è uscita da poco e che in tutto il mondo sta venendo vista e apprezzata.

La serie raggiunge un ulteriore agghiacciante livello di aderenza alla realtà quando un’unica coraggiosa senatrice, nonostante sappia che la diretta del suo discorso verrà bloccata e verosimilmente sarà arrestata, decide di accusare l’Impero di “genocidio” per l’uccisione di alcune centinaia di ghormani. Sul nostro pianeta, intanto, discutiamo se l’uccisione di diverse decine di migliaia di gazawi costituisca una strage, massacro, sterminio, pulizia etnica o genocidio – come se l’ultima possibilità non fosse la somma delle precedenti.

Gaza e l’ambiente

Ghorman ricorda Gaza, non solo perché anch’essa è una prigione a cielo aperto. La sua Striscia di terra vuole essere trasformata in una lussuosa località balneare persino dall’uomo più potente al mondo, e il suo mare non è a disposizione di chi ci vive – o ci viveva – davanti, ma dello stato occupante che ne utilizza e assegna le risorse – soprattutto combustibili fossili – a suo piacimento. Nel febbraio 2024, ad esempio, il giorno dopo l’astensione dell’Italia a una risoluzione dell’Assemblea Generale dell’Onu che chiedeva una tregua a Gaza, Eni – partecipata dello stato italiano – ha ricevuto da Israele la concessione di sfruttare un giacimento di gas in acque palestinesi.

La Palestina, secondo alcuni accademici, è il luogo di convergenza tra la questione ambientale e quella sociale. Andreas Malm, autore di Distruggere la Palestina, distruggere il Pianeta (Ponte alle Grazie, 2025) individua nel 1840 il momento in cui per la prima volta viene sguinzagliata la potenza delle navi a vapore alimentate dal più climalterante dei combustibili fossili, il carbone, e in cui questa viene utilizzata per polverizzare la città palestinese Acri da parte dell’impero britannico, che Malm chiama “impero fossile”, e che se la gioca con quello di Star Wars.

Il supporto delle potenze occidentali alla Nakba, la cacciata nel 1948 di quasi un milione di palestinesi dalle loro case, ha a che fare con gli interessi estrattivi e, in particolare, con quelli fossili. Un momento di articolazione odierno tra la lotta climatica e quella per la Palestina è l’inedita repressione che i movimenti che le portano avanti stanno subendo.

Il creatore della serie Andor, Tony Gilroy, in un’intervista alla rivista Deadline, ha fatto riferimento al Sudafrica e alla Palestina come luoghi di oppressione e colonialismo. A Le Monde, però, ha detto che più che alla situazione a Gaza – anche perché le riprese della serie sono iniziate nel 2022 – e alla resistenza palestinese, si è ispirato a quella in Francia durante la Seconda guerra mondiale.

Star Wars e le proteste

Se è discutibile se i movimenti ambientalisti e per l’autodeterminazione dei popoli abbiano ispirato Star Wars, è sicuramente vero l’inverso. Il lessico della galassia della trilogia originale è stato adottato dai movimenti sociali dai tempi di «Respect existance or expect resistance» e da quelli climatici, in particolare da Extinction Rebellion.

I ribelli di Star Wars mantengono sempre un rapporto con la natura – prima su Yavin, poi su Lothal e infine su Endor – mentre gli stormtrooper imperiali disboscano, distruggono, cementificano.

L’occupazione in Palestina non segue dinamiche tanto diverse: i palestinesi hanno un rapporto ecologico con la terra, gli alberi che vi crescono e coloro che se ne prendono cura, mentre i 700mila coloni israeliani, quando consolidano i loro possedimenti nei territori palestinesi, semplicemente «si comportano da coloni, ossia da stranieri, da stranieri che distruggono», scrive Antonio Bocchinfuso, curatore del libro Il loro grido è la mia voce. Poesie da Gaza (Fazi, 2025). «Il colonialismo è l’opposto del radicamento, dell’appartenenza profonda ad un luogo. E devono in qualche modo essersene accorti anche, soprattutto, le migliaia di ulivi sradicati dal 1967».

Pur avendo lanciato un grido d’allarme col documentario premio Oscar No Other Land, in Masafer Yatta, dove vive il protagonista Basel Adra, da questa settimana è impedito l’accesso ai giornalisti dal momento che è diventata un’«area militare».

Sembra la storia di Ghorman, che però non si svolge in «una galassia lontana lontana», ma su un’altra sponda del nostro stesso mare. Su quel mare, un gruppo di ribelli, attivisti per il clima e per la Palestina guidati da Greta Thunberg e Thiago Avila, è salpato con una piccola (astro)nave, deciso a sfidare l’Impero – fossile, militare, mediatico – per portare aiuti umanitari a Gaza. Le ribellioni, d’altronde, «si fondano sulla speranza».

