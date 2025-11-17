ALICE ED ELLEN

Addio alle gemelle Kessler, indivisibili anche nella morte

Giacomo Giossi
17 novembre 2025 • 18:52Aggiornato, 17 novembre 2025 • 18:53

Hanno segnato un pezzo di storia della televisione italiana e del nostro paese. Sono morte insieme, così come hanno vissuto. Un’evidenza di sorellanza che non celava frustrazioni e invidie, ma un affetto reciproco assoluto.

Sogno, desiderio e felicità, questo furono per milioni di italiani le sorelle Kessler, Alice ed Ellen, nate in una cittadina della Sassonia, Nerchau e ritrovatesi bambine dentro l’incubo falsamente democratico della dittatura comunista della Germania dell’est, da cui però riuscirono fortunatamente (e avventurosamente) a fuggire per intraprendere una carriera che dalla Germania Ovest le avrebbe portate a Parigi per poi ottenere il loro primo successo televisivo in Italia con Giardino d’inverno. D

Giacomo Giossi ha frequentato licei, fabbriche e scuole serali. Ha vissuto come molti lombardi di provincia a Milano per poi fuggire a Parigi e per trovare infine rifugio a Venezia. Si occupa di critica culturale e scrive di letteratura contemporanea, in particolare di quella italiana. Ha pubblicato nelle raccolte Si sente la voce (2012) e Milano d’autore (2014). Collabora per varie case editrici