Addio alle gemelle Kessler, indivisibili anche nella morte

Hanno segnato un pezzo di storia della televisione italiana e del nostro paese. Sono morte insieme, così come hanno vissuto. Un’evidenza di sorellanza che non celava frustrazioni e invidie, ma un affetto reciproco assoluto.
Sogno, desiderio e felicità, questo furono per milioni di italiani le sorelle Kessler, Alice ed Ellen, nate in una cittadina della Sassonia, Nerchau e ritrovatesi bambine dentro l’incubo falsamente democratico della dittatura comunista della Germania dell’est, da cui però riuscirono fortunatamente (e avventurosamente) a fuggire per intraprendere una carriera che dalla Germania Ovest le avrebbe portate a Parigi per poi ottenere il loro primo successo televisivo in Italia con Giardino d’inverno. D