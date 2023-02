Dopo otto anni dall’ultima volta, Gianluca Grignani tornerà a gareggiare sul palco dell’Ariston a Sanremo 2023 con il brano dal titolo Quando ti manca il fiato (l’anno scorso ha partecipato in veste di ospite nella serata duetti con Irama). La sua storia musicale è partita tra i giovani del festival ed è stata attraversata da periodi burrascosi, alcol e droga, tutti problemi di cui lui stesso ha parlato. La sua imprevedibilità l’ha reso tra i preferiti del FantaSanremo, il gioco che assegna punti sulla base delle performance degli artisti.

LA STORIA

Gianluca Grignani nasce a Milano nel 1972. Nel 1994 il cantante, che si appassiona alla musica sin da giovanissimo, e fa il suo esordio nel mondo dei cantanti con la partecipazione a Sanremo Giovani, con il pezzo Destinazione paradiso.

Quest’ultimo diventa anche la title-track del primo disco di Grignani, uscito nel 1995. Il secondo, La fabbrica di plastica, arriva già nel 1996, e segna una svolta verso suoni molto più rock. In quegli anni il cantante già inizia a farsi conoscere per il suo carattere evasivo e la sua vita libertina. Nel 1999, dopo aver pubblicato un terzo album, Grignani torna a Sanremo con Il giorno perfetto, che dà il titolo al suo quarto album.

Nel 2002 c’è la terza partecipazione al festival, con il brano Lacrime della luna, che poi viene incluso nel quinto album, Uguali e diversi, pubblicato quello stesso anno.

Da quell’anno Grignani partecipa altre tre volte a Sanremo, nel 2006, nel 2008 e nel 2015, e pubblica altri cinque album, l’ultimo dei quali esci nel 2014. Il cantautore torna a pubblicare singoli solo nel 2020 e nel 2022 torna a Sanremo come ospite di Irama nella serata duetti. Dedica la sua canzone al Festival al padre.

Quando ti manca il fiato

Mio padre tornava la sera

Ed era forte quando era in vena

Questo lo ricordo bene

Sì questo lo ricordo bene

Mio padre era uno dei tanti

Ma era il mio eroe quando mi sorrideva

Vivevamo ancora insieme

Questo lo ricordo bene

E poi… non ricordo più

Dopo vent’anni dalla terra dei ricordi

Mi chiamano

(Mi chiamano)

Spaccando in due il silenzio

Con uno squillo del telefono

Ciao sono papà

Come va Gianluca?

Ma no che non sto male

Ma quando accadrà

Tu verrai o no al mio funerale

Tu verrai o no?

Ed io non ho parlato più

Ho tenuto tutto dentro

E ho messo giù

Poi ci ho pensato su

Sì ci ho pensato su

Ciao papà o addio papà

Io ti perdono

Le mie lacrime sono sincere

Ma c’è chi non lo farà

Tu accettala la verità

E in mezzo a chi finge cordoglio

Sarò il tuo orgoglio

Perché chi ha troppa libertà

Non ha parole,

Quando fa male ma male davvero

Sono coltelli che cadon dal cielo

Fan sanguinare anche l’uomo più duro

Anche se son cresciuto da solo

A modo mio

Sì e tu sai a modo mio

Ciao papà o addio papà

Questa canzone te la canto adesso

Perché tu sappia che ti amo lo stesso

E per il resto ognuno giudichi se stesso

Questa è l’unica legge

Che conosco e rispetto

Ti ricordi quando ti dicevo

Che la vita chiede i conti al passato

Proprio quando ti manca il fiato

E chi sa la verità

Mi dica perché faccio fatica a staccare le dita

Oh oh

A smettere di suonare

Quando la musica è finita

È questo che devo imparare… da te

Forse non volevi o me lo hai insegnato?

Non fare accordi con i ricordi

Quando ti manca il fiato

