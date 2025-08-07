Conversazione in più momenti con Gianni Berengo Gardin: la sua arte, la letteratura, la filosofia dello sguardo. «Per me la fotografia è anzitutto riflessione: prima si pensa, poi si scatta – una sola volta. Dicono che sono un poeta; si sbagliano. Non voglio essere poeta: voglio essere fotografo»
La foto per Berengo Gardin: «L’attesa è tutto, il digitale toglie tempo al pensiero»
07 agosto 2025 • 19:05
Conversazione in più momenti con Gianni Berengo Gardin: la sua arte, la letteratura, la filosofia dello sguardo. «Per me la fotografia è anzitutto riflessione: prima si pensa, poi si scatta – una sola volta. Dicono che sono un poeta; si sbagliano. Non voglio essere poeta: voglio essere fotografo»