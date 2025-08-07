Conversazione in più momenti con Gianni Berengo Gardin: la sua arte, la letteratura, la filosofia dello sguardo. «Per me la fotografia è anzitutto riflessione: prima si pensa, poi si scatta – una sola volta. Dicono che sono un poeta; si sbagliano. Non voglio essere poeta: voglio essere fotografo»

Questa conversazione con Gianni Berengo Gardin, morto giovedì 7 agosto a 94 anni, era stata pubblicata su G Vision. Nasce dalla fusione di più incontri avuti con lui nel suo studio, dal primo del 2016 a un altro nel 2022 in occasione della mostra da Alessia Paladini Gallery.

Com’è cominciato tutto?

Pur essendo nato in Liguria, vivo a lungo a Venezia e la amo profondamente. La mia cultura è metà veneta e metà ligure, con un tocco francese: a Parigi ho respirato la loro visione fotografica, senza dimenticare Life e Dorothea Lange. Venezia, però, resta il cuore: le ho dedicato otto libri. Un critico svizzero, spingendomi a considerarmi davvero un professionista, mi convince a trasferirmi a Milano.

L’ultima volta che abbiamo parlato alla sua scrivania discutevamo di letteratura, sognando Micol Finzi-Contini, e di quanto lei si senta affine a certi autori.

C’è un mio libro ormai introvabile, Venise des Saisons: in Italia lo rifiutano otto editori, poi lo accoglie un editore svizzero con un telegramma. Nel reportage compaiono i testi di Giorgio Bassani e Mario Soldati; con loro divento amico. Più tardi lavoro con Giorgio Soavi all’Olivetti.

Che cosa fotografava per Olivetti?

I servizi sociali e le lavorazioni sulle linee di montaggio: non le macchine in sé, ma le persone che vi lavorano. Adriano Olivetti era straordinario: asili, case per gli operai, perfino biblioteche.

Lei alterna un reportage crudo a uno sguardo romantico.

Dipende da ciò che ho davanti e da quanto mi ci riconosco.

Possiamo considerarla un fanatico della pellicola?

Ho trascorso quarantacinque anni in camera oscura. Amo la pellicola: l’attesa prima di vedere l’immagine è fondamentale. Il digitale, abusato, toglie tempo al pensiero. Per me la fotografia è anzitutto riflessione: prima si pensa, poi si scatta – una sola volta. Cartier-Bresson diceva che una delle grandi gioie del fotografo è contemplare un foglio di provini con il lentino.

Cartier-Bresson l’ha inserita tra le immagini capitali della fotografia con il suo celebre scatto del vaporetto.

A Parigi frequento Robert Doisneau, Willy Ronis e, più tardi, Henri Cartier-Bresson. Con Doisneau mi allontano: molte sue immagini sono costruite, e a me non interessano. Con Ronis è diverso: gli faccio quasi da portaborse, poi diventiamo amici e fotografiamo insieme; da lui imparo la tecnica e il modo di guardare il mondo. Da Cartier-Bresson apprendo anni dopo, grazie a Ferdinando Scianna: un giorno mi dedica un suo libro sul Messico con scritto «A Gianni con simpatia e ammirazione». Quella è la mia medaglia d’oro.

Ci racconta la fotografia del vaporetto?

Sto andando dal Lido a San Marco. Vedo la città riflessa nel vetro accanto a un uomo in impermeabile scuro; scatto una sola volta. L’immagine è perfetta: specchio e realtà insieme. Stamparla al platino-palladio, per uno abituato ai sali d’argento, è una bella sfida.

Ugo Mulas sosteneva che le fotografie non devono essere “belle”, ma buone.

È vero. Da ragazzo lo vado a trovare in studio: continuo a dirgli che le sue foto sono bellissime; lui mi risponde che, se insisto, mi caccia. Le immagini devono essere buone; però, ironia della vita, sul mercato spesso vendono di più quelle “belle”.

Nei suoi reportage compaiono molte coppie e molti baci.

Quando inizio, in Italia baciarsi in strada è quasi un oltraggio al pudore; pochi rischiano. A Parigi, invece, la gente si baciava ovunque e ne rimango colpito: tornato, vado a caccia di quei baci proibiti. Forse oggi li fotografo per invidia! Il bacio sotto i portici di Piazza San Marco nasce per caso: scatto all’alba, quando il Florian non ha ancora i tavolini fuori e l’architettura è pura.

Se le dico «Lettera 22»?

Uso una macchina da scrivere elettrica per il lavoro di routine, ma la celebre Olivetti Lettera 22 è per gli amici: adoro il tic-tac dei martelletti, rimasto identico negli anni. Se vuole un mio biglietto, mi dia un indirizzo postale: le e-mail le detesto.

Quando scatta, che cosa cerca?

La verità che mi si imprime negli occhi. Posso simpatizzare o restare distaccato, ma racconto sempre la verità.

Lei si definisce romantico?

Dicono che sono un poeta; si sbagliano. Non voglio essere poeta: voglio essere fotografo, documentare ciò che accade.

