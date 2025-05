Bergamo Mon Amour racconta la storia di un’attrazione fisica consumata fra due persone sposate e con figli, finita in tre mesi e ricordata per sempre. Una storia che fa parte di una collana curata da Marco Sarno dal titolo “Nuvole in città” di Guida editori. Dieci storie a fumetti ambientate in altrettante città italiane

A giudicare dalle reazioni suscitate quando racconto la storia, si direbbe che c'è un vissuto comune di gran parte delle persone, spesso sottaciuto o sepolto nei segreti irriferibili. Occultato talvolta persino a se stessi e che aspettava finalmente l'occasione di un'ammissione. Parziale magari, sicuramente discreta.

La storia è quella che racconto nel fumetto Bergamo mon amour, Guida editori. Siamo all'inizio degli Anni Sessanta, c'è un giovane ufficiale jugoslavo, Sasha, che viene mandato a Parigi per perfezionarsi alla scuola di guerra. Sul Pont des Arts si imbatte in una ragazza che pure è lì per la lingua, la ditta per cui lavora ha clienti in Francia e vuole che i dipendenti sappiano comunicare al meglio.

L'attrazione tra i due è irresistibile, trascende ogni controllo, anche se entrambi sono già sposati e con un figlio. I tre mesi di sesso e batticuore si consumano in un lampo. Lei deve tornare a casa. Alla stazione scrive su un biglietto il nome, Adriana, un indirizzo, via Donizetti 21, Bergamo, e lo mette nella tasca di lui. Sanno entrambi che non ci sarà un futuro. Quel biglietto è come abbandonarsi a un'irragionevole speranza.

Ciascuno trascorre la sua esistenza. Lui ripetendosi che è stato fortunato ad avere una moglie meravigliosa, una perfetta madre dei suoi figli. Le gratificazioni professionali non gli mancano e tutto insomma procede per il meglio. Ma dalla mente non riesce a togliersi Adriana, la donna che continua ad essere «il miglior sesso della mia vita». Lo stesso vale per lei. Non può dirsi infelice ma non le è più capitato di vivere quel sentimento che travolge ogni razionalità.

Destino vuole che la moglie di Sasha si ammali e muoia. Anche se era stato tentato molte volte di prendere un treno per l'Italia, Sasha non l'aveva mai fatto per rispetto di lei. Ma ora è diverso, sente che non sarebbe un tradimento e che deve pur regalarsi il diritto a rivedere Adriana anche se sono passati cinque decenni dal Pont des Arts.

Si mette in viaggio e ha solo quel biglietto consunto dal tempo ma dove le parole sono ancora leggibili. Adriana non abita più in via Donizetti al 21 e... qui finisce lo spoiler.

La collana

Ovviamente la prima domanda che mi viene fatta è se si tratta di una vicenda reale. Sì e no. È vera ma è romanzata. La seconda è se si re-incontreranno e lascio la curiosità in sospeso per chi lo vorrà scoprire da solo. La terza a quel punto la faccio io perché sento invariabilmente una sorta di biografismo che si sovrappone, un coinvolgimento emotivo tangibile ed eccessivo: ma a te è successo? Imbarazzi, mezze frasi, ammissioni sottovoce. Soprattutto, statistica empirica, se l'uditorio è femminile.

A lasciar intendere che ci sono passioni non attraversate, non coltivati del tutto, o addirittura mai consumate, che hanno lasciato in molti se non una ferita vera e propria una nostalgia, una sorta di dolore dolce. Un ripensamento a come sarebbe stata la propria vita se... Tutto questo scatenano Adriana e Sasha nella loro vicenda che si snoda tra i Balcani, Bergamo e ha come vertice del triangolo geografico Parigi, per eccellenza la città dell'amore.

Il libro fa parte di una collana curata da Marco Sarno dal titolo “Nuvole in città” di Guida editori. Dieci storie a fumetti ambientate in altrettante città italiane. Sono già state pubblicate la Napoli dello stesso Marco Sarno (Chi ha rapito San Gennaro); la Milano visionaria delle sorelle Elena e Michela Martignoni; la Torino di Margherita Oggero (Passepartout. Quel fulmine di Pietro Micca); Le Torri di Bologna gemelle diverse, di Valerio Varesi. Di prossima uscita la Firenze di Valerio Aiolli, la Genova di Bruno Morchio, la Forlì di Nicoletta Verna, reduce dalla polemiche per l'esclusione dalla dozzina dello Strega del suo I gironi di vetro. Mentre Alessandro Bergonzoni non si occuperà di una città in particolare ma si esibirà sugli oggetti delle città.

Il testo di un fumetto, l'ho capito durante questa esperienza collettivo con gli altri compagni di avventura, è come lo scheletro di una persona. La base perché si cresca sani e proporzionati. Ma è impossibile dire se quella persona sarà o meno bella. dalla pelle. E allora chi scrive la storia, nel caso io, poi la affida ad altri professionisti settoriali che ci mettono i muscoli, i nervi, la pelle. A ciascuno il suo. Nel caso di Bergamo mon amour Alessandro Rossetti, lo sceneggiatore, ha reso il racconto “fumettabile” come si dice in gergo.

Marzio Mariani, Manlio Truscia e Nives Manara (autrice anche della copertina) si sono divisi i sei capitoli. Gianni Allegra, Alessio Atrei, Marco De Angelis, Federico Gennari, Cecco Mariniello, Marilena Nardi, Marcello Toninelli hanno impreziosito il tutto con alcune tavole a colori. Dopo diverso tempo ha ripreso in mano la matita il mitico Giuliano. Lido Contemori oltre a dare il suo contributo è anche l'anima e il coordinatore dell'intero gruppo dei “nuvolisti” autodefinitisi anche «la Confraternita del sacro tratto». Sono tra il meglio che offre il fumetto italiano. Con cui è stato emozionante fare questo viaggio.

