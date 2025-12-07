Italiano buono, slavo cattivo. Il concorso sul giorno del Ricordo e la storia ridotta a macchietta

true false

L’operazione è sfacciata, cialtronesca e retrograda, ma a suo modo istruttiva. Il ministero dell’Istruzione e del Merito ha indetto un concorso per il Giorno del ricordo, rivolto alle scuole primarie e secondarie. Il concorso esiste dal 2009, non è un’invenzione di Valditara. Il titolo dell’edizione corrente (il bando scade il 20 dicembre) merita però di essere trascritto in tutta la sua prolissità e traballante sintassi: Pola, un simbolo dell’Esodo Istriano, Fiumano, Dalmata e Vergarolla, prima