IL DOCUFILM SU INFINITY E LA NUOVA STAGIONE

La sorpresa del vecchio Grande Fratello: oggi è il Congresso di Vienna della tv-realtà

Un'immagine usata nel documentario sul GF (courtesy Grande Fratello - L'inizio, Endemol Shine Italy)
Un'immagine usata nel documentario sul GF (courtesy Grande Fratello - L'inizio, Endemol Shine Italy)
Alice Valeria Oliveri
30 settembre 2025 • 19:01

A 25 anni dalla prima edizione del reality che ha cambiato la televisione italiana, Mediaset schiera in campo l’arsenale nostalgia per una restaurazione totale: un documentario sulla casa più spiata del paese e una nuova edizione condotta da Simona Ventura. Ma la relazione tra gli pseudo-artisti e il loro pubblico è ancora viva? 

«L’artista è quella persona che crea un’opera che ha vita a sé stante. Lo pseudo-artista è quello che non crea un’opera, perché non lo sa fare, quindi mette in piazza la propria disgrazia, vende sé stesso». A pronunciare queste sagge parole non è un semiologo, un critico d’arte o un intellettuale del secolo scorso ma Pietro Taricone, terzo classificato della prima edizione del Grande Fratello. Venticinque anni dopo, Mediaset schiera in campo l’arsenale della nostalgia per una missione di restaur

Per continuare a leggere questo articolo

Alice Valeria Oliveri

Scrittrice