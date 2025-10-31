Halloween, dieci racconti da leggere nella notte delle streghe

La storia della letteratura può anche essere vista come un addomesticamento del suo lato più peculiare, quello della visionarietà e del fantastico. Per Halloween vi proponiamo una serie di letture che ci aiutano a riscoprirlo
Nel saggio introduttivo del libro Bur Storie di solitari americani Gianni Celati parla della differenza e del passaggio, non senza traumi, dal tale alla short story: «I racconti di Hawthorne, Poe, Melville erano chiamati tales, parola che copre un campo misto di narrazioni (…). Solo nella seconda metà del secolo si imporranno le restrizioni della verosimiglianza, con la regola realistica che riduce il campo del narrabile entro il raggio d’esperienze d’un lettore medio. Di qui in poi gli autori