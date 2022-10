Mostri, spriti malvagi, esorcismi, serial killer, arti oscure, ammazzamenti e tanto splatter. È quello che cerca chi stasera, 31 ottobre 2022, si metterà sul divano pronto per gustarsi, insieme a birra e popcorn, una buona dose di horror. Le piattaforme di streaming, per l’occasione, hanno creato sezioni a tema Halloween dando ai propri abbonati una vasta scelta di titoli. Vediamo allora cosa offre ogni singola piattaforma.

Netflix

Netflix, la piattaforma di streaming californiana, propone grandi classici come It o Non aprite quella porta o, ancora, Venerdì 13. Accanto a questi anche pellicole che esplorano le dimensioni del paranormale e del soprannaturale. Il rito delle streghe, Veronica, The Nun. La vocazione del male e The doll. Non mancano neanche titoli horror che puntano sulla connessione tra suspance e attualità, come Unfriend e Cam girl, o su quella tra brivido e giallo, come Fino all’ultimo inidzio, The boy e Mindhunter. Infine, spazio all’horror animato con film come Ghostbusters, La famiglia Addams e Benvenuti a Zombieland

It, il clown assassino

Il film è tratto dal dal celebre romanzo di Stephen King e diretto da Andrés Muschietti. Quando alcuni bambini iniziano a scomparire nella città di Derry, nel Maine, un gruppo di ragazzini, il club dei perdenti, deve affrontare le sue più grandi paure. Richie, leader del Club, affronta un clown malvagio di nome Pennywise, la cui storia di omicidi e violenze risale a secoli fa.

Veronica

Veronica è un film spagnolo diretto da Paco Plaza. Racconta la storia di una ragazza di 15 anni di nome, appunto, Veronica, orfana di padre e per questo costretta ad occuparsi dei fratelli minori quando la madre lavora. Durante un’eclissi, insieme ad alcune amiche, la quindicenne scende nel seminterrato della scuola e si serve di una tavoletta di Ouija per invocare lo spirito del padre. Il rituale, però, si interrompe bruscamente e Veronica cade in uno stato di profonda trance perdendo i sensi. Al suo risveglio tutto sembra essere tornato normale, ma alcuni eventi inspiegabili che iniziano ad accadere a casa sua lasciano presagire il peggio.

The boy

The boy è un film del 2016 diretto da William Brent Bell. Greta, una giovane donna, viene assunta da una coppia di anziani genitori per fare da babysitter al loro figlio di otto anni, Brahams. Ben presto la giovane scoprirà che quel ragazzo altri non è che una bambola a grandezza naturale che i signori Heelshire trattano come un bambino vero. Tutto comincia ad incupirsi quando Greta, rimasta sola, ignora le rigide regole imposte dalla coppia e inizia un flirt con un bell’uomo del villaggio, Malcolm. Una serie di eventi inquietanti e inspiegabili, ai limiti del soprannaturale, la convinceranno di essere circondata da un pericoloso mistero.

Prime Video

La piattaforma di streaming del colosso Amazon, Prime Video, mette a disposizione degli abbonati titoli come La Mummia, Goodnight Mommy e lo psicohorror Split. In La Mummia, prodotto da Universal Pictures, un’antica principessa creduta sepolta nella profondità del deserto si risveglia ai giorni nostri. La sua malvagità è cresciuta nel corso dei millenni e con essa terrori che sfidano la comprensione umana. Dalle vaste sabbie del medio oriente fino alla moderna Londra, La Mummia è un film che alterna stupore, azione e immaginazione.

In Goodnight Mommy due fratelli gemelli arrivano nella casa di campagna della madre per trovarla con il viso ricoperto di bende, il risultato, spiega, di un recente intervento di chirurgia estetica. Mano a mano che il comportamento di lei diventa sempre più irregolare e insolito nelle menti dei due ragazzi si instaura il pensiero che sotto le bende non ci sia affatto la loro mamma.

Disney Plus

Anche Disney+, la piattaforma streaming, dedicata al mondo dell’animazione non manca di film adatti per l’occasione. Da Coco a Nightmare before Christmas passando per Grimcutty.

Coco, il film d'animazione Disney Pixar, è uscito nel 2017 ed è ambientato in Messico durante il Dìa de Muertos e racconta la storia del giovane Miguel e della sua irrefrenabile passione per la musica. Diretto da Lee Unkrich e Adrian Molina, il film si è aggiudicato diversi riconoscimenti come miglior film d'animazione dell'anno.

Grimcutty, uscito il 10 ottobre 2022, racconta di un pericoloso meme che si aggira su internet, spingendo i più giovani a farsi del male. Quando un'adolescente viene attaccata da un vero Grimcutty, i genitori pensano che si sia ferita da sola. Dopo che le viene sequestrato il telefono, la ragazza non può provare a nessuno che dice la verità e dovrà cercare di fermare da sola il mostro.

