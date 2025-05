Quarant’anni dopo gli incidenti allo stadio di Bruxelles prima di Juventus-Liverpool, arriva finalmente in Italia La Tragédie du Heysel, documentario-inchiesta definitivo su omissioni e responsabilità. Philippe Leclaire, l’autore: «Non giudico Platini per quella sera, ma per quanto non ha fatto dopo. Il calcio non ha mai mostrato grande interesse a ricordare»

Una nonna italiana, l’amore per il calcio, l’ammirazione per Michel Platini e per il Liverpool, il tifo per il Saint-Étienne. Nel quarantesimo anniversario della strage dell’Heysel sembrano elementi da corto circuito, ma non per Jean-Philippe Leclaire, giornalista freelance, regista, scrittore e sceneggiatore, ex vice direttore de L’Équipe. È l’autore della serie televisiva La Tragédie du Heysel, un lavoro esaustivo sulla memoria di quello che è accaduto il 29 maggio del 1985, 39 morti prima della finale di Coppa dei Campioni Juventus-Liverpool. Un documentario a lungo non distribuito in Italia e finalmente da oggi su Sky.

Cosa ricorda di quella sera?

Avevo diciotto anni e ricordo tutto. Volevo vedere la finale tra Juventus e Liverpool perché giocava Michel Platini. Era stato al Saint-Étienne per tre stagioni, mia nonna era di Villafranca, vicino Verona, quindi si era creata una connessione speciale, tanto che ero stato a vedere la Juve a Torino con mio padre e mio fratello. Ma apprezzavo anche il Liverpool, la sua storia, la sua tradizione, i canti dei suoi tifosi. Una squadra contro la quale il Saint-Étienne aveva perso uno storico quarto di finale di Coppa dei Campioni nel 1977, dopo essere stato battuto in finale l’anno prima dal Bayern. Mi piacevano il calcio inglese e quello italiano, ricordo bene il commento della televisione francese. Quella tragedia è stato un grande trauma per me, come se i miei amici avessero ucciso i miei cugini.

Michel Platini era il suo giocatore preferito, lo è ancora?

Il mio preferito era Dominique Rocheteau, bandiera del Saint-Étienne. Platini per me era come Johan Cruijff, e ancora oggi quel calcio lo preferisco all’età di Messi e Cristiano Ronaldo. Ho scritto due biografie su Michel e l’Heysel ha cambiato il mio punto di vista su di lui, non tanto per quello che ha fatto la sera della partita, con tutte le criticità di quelle ore concitate, quanto per tutto ciò che non ha fatto dopo: non ha mai voluto incontrare e parlare con i familiari delle vittime francesi, per esempio, e nemmeno con quelle italiane, persone arrivate fino a Bruxelles per vederlo giocare e vederlo vincere. Ripeto, non lo giudico per quello che è accaduto prima, durante e dopo la partita, ma per ciò che poteva fare dal giorno dopo.

Dal suo libro Le Heysel: Une tragédie européenne è stata tratta la serie televisiva in sei episodi La Tragédie du Heysel cosa si proponeva di raccontare?

Nella biografia di Platini avevo accennato all’Heysel, ma non avevo realizzato quanto fosse stato grande quel trauma, quante persone avesse colpito, e quando leggevo gli articoli dei giornali ognuno aveva il suo punto di vista, c’era quello italiano, c’era quello belga che gettava tutte le responsabilità sugli hooligans inglesi e quello inglese che le gettava sulle istituzioni belghe. Io volevo fare un lavoro che rappresentasse tutti i punti di vista, dai giocatori alla polizia, dai tifosi agli organizzatori, dai familiari delle vittime a chiunque era rimasto segnato da quella tragedia. Ricordo che quando ho ideato la serie televisiva in 6 episodi qualcuno mi ha detto: «A cosa ti servono sei episodi per raccontare una notte?». Non avevano capito la complessità della storia.

ANSA

Ci è riuscito?

Io ritengo che questo sia il dovere di un giornalista. Prima di scrivere il mio libro sono rimasto folgorato da un docufilm sul massacro di Monaco ’72, il regista era riuscito a rappresentare tutti i punti di vista, anche quello dei terroristi palestinesi, e quella è poi diventata la mia ambizione e la mia frustrazione. Tutto è cominciato il 12 settembre 2000 in un cinema di Sidney. A tre giorni dall’apertura dei Giochi un collega de L’Équipe mi ha convinto ad assistere all’anteprima di One day in september di Kevin MacDonald – film documentario, candidato all’Oscar che racconta la tragedia degli undici atleti israeliani uccisi da un commando palestinese durante le Olimpiadi di Monaco di Baviera; quella scintilla mi ha portato ad affrontare l’Heysel nello stesso modo.

Ha scoperto qualcosa di nuovo rispetto a quello che sappiamo da quarant’anni?

Sono riuscito ad andare più a fondo in alcune dinamiche, grazie soprattutto ai poliziotti della gendarmeria e alla giudice del processo, oggi in pensione. Rispetto al libro, per esempio, manca la figura essenziale di Otello Lorentini (morto nel 2014, ndr), però c’è ancora John Welsh, l’inglese che ha salvato Carla Gonnelli, il capitano Johan Mahieu, l’unico condannato tra i suoi, che è venuto a vedere l’anteprima a Bruxelles insieme con la moglie. Avrei voluto intervistare tutti i calciatori presenti, ma alla fine ce ne sono solamente due del Liverpool e tre della Juventus: Briaschi, Brio e Tacconi. Ian Rush alla fine si è tirato indietro. Il Liverpool è stato particolarmente cooperativo facendoci entrare anche dentro Anfield, la Juventus solamente al museo.

Quale testimonianza l’ha colpita di più e perché?

In tutti questi anni ho intervistato campioni olimpici, campioni del mondo di calcio, presidenti, ministri, ma la persona che mi ha lasciato il segno è stata Otello Lorentini. La sua personalità, il suo carisma, la sua dignità nel cercare e trovare giustizia, nessuno ha mai avuto la sua importanza.

Qual è il messaggio della Juventus nella serie televisiva?

Per la società è difficile affrontare l’Heysel perché quello che è accaduto non risponde al cosiddetto “stile Juve”. Per tutta una serie di ragioni ritengo anche sleale rovesciare sulla Juventus colpe che non ha. In verità, quello che ancora oggi mi sciocca di più sono stati i festeggiamenti dei tifosi italiani, perché chi era all’Heysel aveva capito poco, ma chi era a casa sapeva dei morti. Così come nel 2005, quando si sono incontrate Juventus e Liverpool in Champions League e hanno tentato di ricostruire un rapporto tra le tifoserie finito nel peggiore dei modi.

Oggi Sky la manda in onda, ma la serie televisiva di produzione belga ha faticato ad arrivare in Italia. Perché tanta difficoltà a farla vedere nel nostro Paese?

Non lo so, non sono italiano, ma ringrazio molto Sky. Nel frattempo è andata in Belgio, Francia, Canada e Ungheria. Con la coproduzione italiana eravamo convinti che i canali italiani avrebbero avuto un grande interesse a programmarla e invece… Una cosa simile è accaduta in Inghilterra dove i canali televisivi non hanno mostrato alcun interesse a mandarla in onda.

Cosa resta dell’Heysel quarant’anni dopo?

«Per le giovani generazioni l’Heysel equivale alla battaglia di Waterloo, difficile da spiegare e da raccontare, anche perché il mondo del calcio, quello politico e quello mediatico, francese in particolare, non hanno mai mostrato un grande interesse a ricordarlo. Quello che è successo a Parigi nel 2022 prima di Liverpool-Real Madrid dimostra, ancora oggi, come politica e forze dell’ordine, di fronte agli incidenti causati dalla cattiva organizzazione, scarichino su altri le responsabilità. E questo ci dice che un altro Heysel potrebbe accadere, ma io spero vivamente di no.

© Riproduzione riservata