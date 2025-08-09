Fra i tanti parallelismi tra il giorno d’oggi e il secolo scorso, non manca quello più funesto sulla bomba atomica. Eppure bisogna arrestarsi qui. A inizio Novecento, gli eventi storici avevano incattivito la fisica sino al punto di farne il braccio armato di progetti politici spietati, oggi è tornata a essere il campo d’azione per competenze tecniche che sanno calcolare e anche immaginare
Il riscatto dopo Hiroshima, oggi la fisica è la scienza della vita
09 agosto 2025 • 14:56Aggiornato, 09 agosto 2025 • 14:58
