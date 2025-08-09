Fra i tanti parallelismi tra il giorno d’oggi e il secolo scorso, non manca quello più funesto sulla bomba atomica. Eppure bisogna arrestarsi qui. A inizio Novecento, gli eventi storici avevano incattivito la fisica sino al punto di farne il braccio armato di progetti politici spietati, oggi è tornata a essere il campo d’azione per competenze tecniche che sanno calcolare e anche immaginare

Nella messe di parallelismi tra il giorno d’oggi e il secolo scorso, non manca quello più funesto relativo alla bomba atomica. Ora come allora ci si trova in uno scenario di forzoso riarmo, segnato da accenti retorici che non escludono riferimenti a una possibile apocalissi nucleare.

Eppure, nei suoi primi avvii, la fisica che portò all’atomica venne sviluppandosi in un clima tutt’altro che fosco. Anzi, per certo effervescente. Personaggi che oggi vengono finalmente tratti fuori dall’archivio di storia della scienza, come Niels Bohr e Werner Heisenberg, si univano a figure rimaste note, come Albert Einstein ed Enrico Fermi, in uno sforzo collettivo per rendere concreta un’utopia ancora a inizio Novecento considerata delirante: che la fisica allora disponibile fosse ancora da completare.

Le fatiche congiunte di queste menti geniali, capaci di squisiti siparietti nei noti congressi Solvay, segnarono il dischiudersi di nuove dirompenti teorie, come la relatività e la quantistica. E se è vero che la parte maggiore di tali luminose figure non poté, in una qualche congiuntura della propria carriera, non transitare per il celebre istituto di fisica teorica di Copenaghen – contesto decisivo per un serrato confronto sulla nascenda teoria dei quanti e così per la definizione del suo canone interpretativo – non sfugga che la fisica del primo Novecento fu anzitutto a trazione germanofona.

Perché la Germania fallì

Questo vale senz’altro per la fisica del nucleo: fu il lavoro fianco a fianco di due chimici tedeschi, Otto Hahn e Fritz Strassmann, a realizzare la prima verifica sperimentale di quella che oggi conosciamo come fissione dell’uranio, dettagliata in un articolo apparso nel gennaio del 1939, così come furono i fisici austriaci Lise Meitner e Otto Frisch a coniare, in un articolo del febbraio successivo, il termine “fissione” per fornire una cornice teorica all’esperimento di Hahn e Strassman.

Viene allora da chiedersi, in un salto retrospettivo che ha del vertiginoso, come mai il raffinato apparato, tecnologico, non meno che teorico, della Germania nazista non fu sufficiente a garantire al regime lo sviluppo dell’atomica.

La Uranverein (circolo dell’uranio), definizione informale del programma nucleare nazista guidato da Heisenberg, fallì nell’intento di realizzare il congegno mortifero – fallimento che, con tutta evidenza, segnò le sorti della Seconda guerra mondiale, dunque del Pianeta.

Una simile débâcle è il plastico esempio della difficoltà, quando non dell’impossibilità, di conseguire obiettivi, pure perseguibili, allorché uno Stato attua l’ottuso e atroce tentativo di ridurre la scienza a mero strumento di guerra, mentre al contempo, come il più sciocco degli autolesionisti, si priva dei suoi talenti più significativi in nome di un’idea folle e scellerata come la purezza della razza.

Fu la scientifica persecuzione di intellettuali, scienziati, artisti, che dovettero riparare altrove, e in particolar modo negli Stati Uniti, ciò che deprivò la Germania delle sue risorse intellettuali più preziose – diaspora che coinvolse la parte maggiore di quegli scienziati che assicurarono il successo del Progetto Manhattan (il programma nucleare guidato dagli Stati Uniti e sostenuto dal Regno Unito).

Cosa fu Little Boy

Verrebbe da trarne una lezione: la politica senza etica residua in furia cieca e istinto suicida. Certo, non che gli Stati Uniti seppero fare di meglio una volta portata a termine la missione scientifica: il 6 agosto 1945, alle 8:15, “Little Boy”, la prima bomba atomica adoperata in un conflitto, fu sganciata su Hiroshima con detonazione a una studiatissima altezza di 580 metri, tale da assicurare il numero più alto di vittime.

Il suo meccanismo si basava sulla fissione dell’uranio-235, i cui nuclei, attraverso un opportuno bombardamento di neutroni, si dividevano in nuclei più leggeri, sprigionando un’enorme quantità di energia. All’interno del dispositivo, due masse di uranio venivano scagliate l’una contro l’altra da un’esplosione convenzionale, creando in un tempo rapidissimo una massa supercritica – tale cioè da produrre una reazione a catena a tasso incrementale.

Ne seguì un’esplosione equivalente a circa 16.000 tonnellate di tritolo, distruggendo la città e uccidendo all’istante decine di migliaia di persone e almeno altrettante nel tempo a seguire per gli effetti delle ustioni, delle ferite e delle radiazioni.

La comunità degli scienziati coinvolti nel Progetto Manhattan era spaccata – lacerata tra chi, come ad esempio Leó Szilárd e Joseph Rotblat, tentava di porre un freno al perfezionamento e all’uso dell’arma nucleare, e chi invece, come Edward Teller ed Ernest Lawrence, ne osannava le virtù intimidatrici e persino quelle terapeutiche. In questa seconda squadra di apologeti, sinceri quanto disinvolti, spiccava John von Neumann che, a guerra conclusa, quasi arrivò a calcolare quanti esseri umani sarebbero dovuti morire per assicurare il pieno trionfo della civiltà occidentale sul mostro sovietico.

La comunità della fisica oggi

Eppure, chi scrive crede che il parallelismo debba arrestarsi qui: oggi la fisica non è più campo ospitale per simili contrapposizioni sulla pelle dei vinti. Nonostante la pulsione suicida di alcuni Stati, specie quelli canaglia, ad assicurarsi un’arma improvvidamente considerata di “deterrenza”, la comunità dei fisici, nella sua decisa maggioranza, ha preso a considerare il proprio terreno d’indagine come una scienza della e per la vita.

Se la fisica a inizio Novecento s’era ridestata proprio come forza immaginativa capace di ridefinire il modo in cui pensiamo l’universo, e se gli eventi storici l’avevano incattivita sino al punto di farne il braccio armato di progetti politici spietati, oggi essa è tornata a essere il campo d’azione per competenze tecniche che sanno non solo calcolare ma anche immaginare, andare cioè oltre quello che è il dato immediato dell’esperienza ordinaria, e così produrre risultati applicabili tanto alla vita concreta quanto al modo in cui la pensiamo.

La fisica si ricongiunge così a quegli splendidi anni Venti, quando Einstein e Bohr pretendevano di prevalere l’uno sull’altro a forza di esperimenti mentali e battute da bisca (notissima è quella secondo cui per Einstein «Dio non gioca a dadi», mediante cui il tedesco avanzava indicibili dubbi sulla teoria del collega danese).

Ed è certo che nuove insidie si pongono all’orizzonte: si pensi alla rinnovata alleanza tra scienza e tecnologia in vista dello sviluppo ancora troppo poco controllato delle intelligenze artificiali, che richiederebbe l’elaborazione di protocolli giuridici assai più articolati che non i timidi tentativi odierni, sempre troppo sensibili all’imperativo dello sviluppo e ai richiami del mercato. Eppure, nella fisica può dirsi ormai consolidata un’etica: una visione del mondo e della vita per cui i risultati non possono mai considerarsi indipendenti dalla valutazione dei loro effetti.

E dacché il parallelismo tra oggi e ieri è quindi tenibile, sì, ma solo in parte, possiamo dirci meno esposti al pericolo che cent’anni fa avvertiva Robert Musil, quello cioè di una scienza matematizzata e fredda, asservita all’esattezza di una verità dalla “v” minuscola, ma priva di una robusta etica della vita.

