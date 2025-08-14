L’evento, legato a una nicchia profondamente alternativa, quella della musica reggae, con piccole incursioni su rap politicizzato e world music, è nato e cresciuto nel nostro paese. E, nel momento del suo picco massimo, ha deciso di fargli la guerra. In Spagna arriva ad attirare 200mila persone a edizione
I trenta anni del Rototom, il festival dei record che l’Italia ha lasciato andar via
14 agosto 2025 • 07:00
