Il signore della televisione, il cerimoniere per eccellenza dello spettacolo famigliare, il mattatore istrionico e rigoroso. Con Pippo Baudo, scomparso nella serata di sabato 16 agosto all’età di ottantanove anni, se n’è andato l’ultimo esponente di una tv vissuta e percepita come autentico spazio di coesione rituale, di un sentimento di appartenenza condivisa capace di accendersi a intermittenza, scavando nel quotidiano e attingendo dal riconoscimento reciproco con il pubblico la propria forza propulsiva.

Insieme a Corrado, Enzo Tortora, Raimondo Vianello, Enzo Tortora e pochi altri, Pippo Baudo ha incarnato lo spirito più antico e nobile della televisione, il rintocco di una comunità nazionale in cerca di compagni di viaggio cui affidare il proprio innato bisogno di evasione, di svago, di intrattenimento leggero senza essere superficiale. La vita professionale di Pippo Baudo è stata scandita da un legame profondo e viscerale con il servizio pubblico, quella “Mamma Rai” che ha segnato il rapporto – di affetto, dipendenza obbligata e contestazione – di intere generazioni di italiani con la Tv di stato, le sue eccellenze e le sue contraddizioni.

L’esordio

L’esordio di Baudo sul piccolo schermo avviene nel 1960, ventiquattrenne fresco di studi in giurisprudenza nella sua Sicilia; all’aspirante e talentuoso uomo di spettacolo, viene affidata la presentazione di Guida degli emigranti, un programma che andava in cerca di storie di connazionali emigrati all’estero in cerca di fortuna, in un’Italia in pieno boom che scontava velocità diverse, dove la civiltà contadina lasciava spazio a quella industriale, acuendo le fratture tra città e campagna, tra mondi urbani e mondi rurali.

Il successo arrivò però nel 1966 con Settevoci, un’ibridazione di quiz, varietà e talent-show ante litteram, in cui aspiranti cantanti si cimentavano a fianco di artisti affermati, facendo scoprire di fatto alcuni lati del personaggio Baudo che egli stesso non mancherà di rimarcare negli anni, come la vocazione per la scoperta di talenti («L’ho inventato io») o il gusto per l’aneddoto mai confermato, la leggenda metropolitana che assume rilevanza per l’autorevolezza e la naturalezza del racconto.

È il caso proprio di Settevoci, che aveva rivoluzionato la domenica pomeriggio ben prima degli epigoni dei decenni successivi, che nei ricordi di Baudo diventava il frutto di un caso, di un errore e di un malinteso con i vertici Rai “costretti” a suo dire a mandare in onda lo sconosciuto programma perché non era pervenuta la bobina contenente una puntata del telefilm Le avventure di Rin Tin Tin, un classico della programmazione per ragazzi dell’epoca. La circostanza è stata smentita più volte dagli storici, ma a Baudo rimase il piacere sornione di raccontarla come vera.

La ribalta di Settevoci lo consacrò uomo del varietà, il rinnovatore di un genere principe della televisione di quegli anni, il custode di una tradizione che necessitava di innovazione e rigenerazioni continue. Sotto la spinta di Pippo Baudo, il varietà assunse uno slancio nuovo, contagioso, portando il conduttore siciliano a impersonare e identificarsi pienamente con un linguaggio in via di trasformazione per tutti gli anni Settanta e Ottanta, mentre il monopolio della Rai svaniva e la neotelevisione figlia della rivoluzione commerciale, con le sue contaminazioni e le sue estetiche, riscriveva le regole del gioco.

Il successo

Canzonissima, Fantastico, i tredici Festival di Sanremo in un periodo di quarant’anni tra il 1968 e il 2008 (recordman assoluto della manifestazione); ma anche Domenica In dal 1979 al 1991 (salvo la parentesi di un’edizione) e sperimentazioni come Luna Park del 1979 con una giovanissima Heather Parisi, altra sua scoperta come Lorella Cuccarini.

Difficile immaginare una presenza più longeva e costante della sua nella storia dell’intrattenimento televisivo, quando ancora gli spettacoli del sabato sera e della domenica pomeriggio richiamavano milioni di spettatori e un pubblico vasto ed eterogeneo, oggi non più ripetibile nell’età della moltiplicazione dei canali e della frammentazione dei pubblici; quel successo e quella notorietà portarono Baudo a incarnare un concetto del tutto inedito di star televisiva, accessibile e fidata, a metà tra il presentatore vecchio stile e lo showman che ha bisogno del programma costruito su di sé.

In questo spazio intermedio, in fondo da lui cercato e creato, Pippo Baudo sapeva valorizzare il programma senza fagocitarlo, ma allo stesso tempo “scrivendone” il copione, dettandone i ritmi, trasformando gli imprevisti in momenti iconici destinati a incastonarsi nella memoria collettiva. Benigni che gli tocca le parti intime scatenando interrogazioni parlamentari, Beppe Grillo allontanato dalla Rai dopo la celebre battuta su Craxi e i socialisti, Cavallo Pazzo a Sanremo, il tentativo di suicidio sventato salendo sulla balaustra dell’Ariston nel 1995; sono tutti momenti impossibili da dimenticare e non riconoscere come parte di una cultura condivisa, tasselli che vanno a comporre quella definizione di “nazionalpopolare” che sembra davvero costruita su misura per lui.

Il nazional popolare

Eppure, come si ricorderà, quel concetto oggi sdoganato e ambito da molti conduttori e presentatori, fece innervosire non poco Baudo quando l’allora presidente della Rai Enrico Manca, socialista, lo usò come arma affilata e critica (siamo nel 1986). Lui rispose piccato e sarcastico: «Vorrà dire che d’ora in poi farò programmi regionali e impopolari», sottolineando tra le righe come la sua forza fosse proprio quella di tenere insieme il paese da Nord a Sud e di parlare a tutte le generazioni e classi sociali.

Fu quello un Fantastico – la settima edizione – segnato da crisi politiche e diplomatiche (lo sketch del trio Lopez-Marchesini-Solenghi sull’ayatollah Khomeini) e anche l’apice di una serie di tensioni con i vertici del servizio pubblico che portarono Baudo a passare alla concorrenza di Fininvest proprio sul finire degli anni Ottanta, senza però riuscire a trovare l’ambiente ideale per la sua concezione di televisione e tornando in Rai l’anno successivo, continuando a interpretare e coltivare quel mix di tradizione e scoperta che ne ha caratterizzato la carriera e prestando il suo volto alle operazioni più meritevoli come quando interpretò Pennellone, il padre fittizio di Lucia, nella straordinaria parodia de I promessi sposi del Trio.

Un esempio meno noto, ma significativo di questa attitudine fu Papaveri e Papere, un programma del 1995 condotto con Giancarlo Magalli per la regia di Michele Guardì, costruito in poche settimane con l’intento di sfruttare il successo del Festival di Sanremo e di celebrarne i quarantacinque anni, in cui si alternavano decine di ospiti della tv del presente e del passato, si ripercorrevano i brani più celebri, si andavano a scovare gaffes e aneddoti, quasi anticipando quell’idea di nostalgia e di memoria su cui ancora oggi il servizio pubblico può costruire la propria identità e le proprie fortune.

Baudo è stato l’artefice di una tv “governativa”, democristiana nella gestione e nell’indole, garanzia di continuità anche negli anni Ottanta della lottizzazione più spinta. Un professionista serio, autentico, rigoroso, l’uomo che ha traghettato la televisione a essere quel che doveva essere: uno svago senza sbrachi né intenti moraleggianti, un rito comunitario e rassicurante, uno specchio nel quale rifletterci e scoprire chi siamo.

