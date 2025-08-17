È stato l’artefice di una tv “governativa”, democristiana nella gestione e nell’indole, garanzia di continuità anche negli anni Ottanta della lottizzazione più spinta. Un professionista serio, autentico, rigoroso, l’uomo che ha traghettato la televisione a essere quel che doveva essere: uno svago senza sbrachi né intenti moraleggianti, un rito comunitario e rassicurante, uno specchio nel quale rifletterci e scoprire chi siamo
Il cerimoniere nazional-popolare: quando Baudo era la televisione
17 agosto 2025 • 13:23
