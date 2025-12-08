Il compleanno del gatto di Schrödinger: il felino “quantistico” ha cambiato il mondo

L’esperimento mentale di Erwin Schrödinger è un’icona della fisica che ha compiuto novant’anni. Un paradosso che ha aiutato gli scienziati a comprendere i principi della meccanica quantistica

Novanta è la paura, secondo la smorfia napoletana. E novanta sono gli anni che ha compiuto il 28 novembre il gatto di Schrödinger, icona della fisica quantistica e felino più famoso della storia della scienza, tanto pop quanto la linguaccia di Albert Einstein. In questi novant’anni il gatto di Schrödinger di momenti di paura, anzi, di puro terrore, deve averne vissuti più di qualcuno. Il gatto è infatti il protagonista di un esperimento concettuale ideato nel 1935 nell’ambito della meccanica qua