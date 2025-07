David Qammen nel libro L’evoluzionista riluttante tratteggia la figura del padre dell’evoluzionismo e spiega come nacque la sua teoria destinata a rivoluzionare il mondo della scienza e non solo. Ma evitò sempre di confrontarsi con i suoi detrattori

David Quammen, che in Spillover (2012), ben prima della pandemia da Covid, ha indicato nella deforestazione la causa della fuga di virus dal loro habitat, ha scritto nel 2006 un saggio su Charles Darwin, L’evoluzionista riluttante. Il libro, già pubblicato da Codice Edizioni nel 2008, è adesso riproposto da Raffaello Cortina Editore (2025), con una prefazione di Telmo Pievani.

Darwin, spinto dal padre, medico, a seguire la sua professione, mostrò subito poco interesse per quegli studi, dedicandosi invece con entusiasmo alle indagini naturalistiche. Lasciò così l’università di Edimburgo e dal 1828 al 1831 frequentò il Christ College di Cambridge, pensando di intraprendere la carriera ecclesiastica.

Nell’Autobiografia ricordava con ironia che un esperto tedesco di fisiognomica, dopo aver esaminato una sua foto, aveva riscontrato in lui «un bernoccolo della religione così sviluppato che sarebbe stato sufficiente per dieci preti». Le cose sarebbero poi andate diversamente. Nel dicembre del 1831, grazie all’interessamento di J.S. Henslow, un botanico di Cambridge, Darwin poté infatti imbarcarsi, come naturalista, sul brigantino Beagle, in partenza per una spedizione che si concluse nell’ottobre del 1836. Quel viaggio segnò profondamente la sua vita e la storia della scienza.

Le testimonianze paleontologiche, infatti, misero radicalmente in discussione la sua fede nella bontà divina, che gli apparve inconciliabile con le sofferenze patite dagli animali estinti. Queste riflessioni alimentarono in lui «un atteggiamento scettico e razionalista» che, come testimoniano i Taccuini, si consolidò fra il 1837 e il 1838. Il saggio di Quammen si incentra proprio sugli anni in cui Darwin rielabora i dati raccolti durante la spedizione, ponendo le premesse per l’Origine delle specie (1859).

Le variazioni da lui osservate contrastavano con la concezione fissista, che considerava le specie come idee platoniche. La selezione delle variazioni aveva sempre consentito di ottenere risultati utili in ambito zoologico e botanico e Darwin si chiedeva come ciò potesse avvenire in natura. Il Saggio sui principi della popolazione di Th. R. Malthus gli permise di comprendere che nei tempi lunghi della storia le variazioni vantaggiose prevalevano in funzione della lotta per la sopravvivenza.

La sfida con Wallace

Darwin, scrive Quammen, impiegò otto anni di studio sui cirripedi, preceduti da cinque di viaggio e dieci di studio, per elaborare in modo coerente una teoria che un giovane esploratore, Alfred Russel Wallace, collezionista e commerciante di esemplari esotici, aveva delineato quasi contemporaneamente. Nel dicembre 1852 Wallace presentò alla Zoological Society di Londra una relazione sulle variazioni osservate nelle scimmie amazzoniche e nel giugno del 1858 inviò a Darwin un manoscritto in cui era presente il concetto di «lotta per l’esistenza».

Darwin comprese subito che la pubblicazione di questo materiale avrebbe oscurato le sue ricerche di decenni. Tra il 1842 e 1844 aveva redatto un compendio della sua teoria, spedito poi ad Asa Gray, un botanico di Harvard. Il geologo Charles Lyell e il botanico Joseph Hooker gli suggerirono allora di presentare alla Linnean Society il suo saggio inedito, insieme al lavoro di Wallace. La presentazione avvenne il 1º luglio del 1858, in assenza degli autori, dal momento che Wallace era in Nuova Guinea e Darwin era stato colpito dal lutto per la morte dell’ultimo figlio, Charles Waring.

Tutto ciò convinse Darwin a mettere nero su bianco quanto prima i risultati delle sue ricerche in un “estratto”, divenuto poi, nel 1859, L’Origine delle specie, un libro di circa cinquecento pagine, da lui stesso definito l’«abominevole volume», verso cui provava quasi odio, per le vicissitudini che ne erano derivate.

Queste considerazioni rivelano la consapevolezza che la teoria evoluzionistica riguardava anche l’uomo, ormai destituito dalla condizione di creatura privilegiata. Darwin mantenne sempre un grande riserbo sui riflessi morali della sua ricerca, evitando, da Whig moderato, di irritare i conservatori.

Evitò inoltre di manifestare il suo agnosticismo alla moglie Emma, turbata dal fatto che il metodo scientifico lo influenzasse sulle cose «che sono al di sopra delle nostre capacità di comprensione». L’«evoluzionista riluttante» di Quammen descrive il tratto understatement di Darwin, in cui la determinazione non escludeva la fragilità, che rese spesso precaria la sua salute, allontanandolo dal confronto aspro con i suoi critici. Confronto nel quale si trovò decisamente a suo agio Thomas H. Huxley, denominato Darwin’s bulldog, «il mastino del darwinismo».

