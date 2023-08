Non importa chi o come sei nato, puoi diventare chiunque tu voglia essere. Per molti il vangelo dell’auto creazione è un ideale di liberazione: ma in realtà questo concetto dalle origini lontane rischia di farci dimenticare la nostra vera natura

Per molti, il crearsi da sé è un vangelo di liberazione. Puoi diventare chiunque tu voglia essere. Non importa chi o come sei nato, la razza, classe, genere, famiglia, si può fare tabula rasa, decidere il proprio destino, auto crearsi. Questa è la narrazione al centro del mito di The American: la promessa, nelle parole di Frederick Douglass, che chiunque possa «farsi una strada da percorrere». È la narrazione che tanti tra noi sentono dalla nascita: che il nostro io “vero” o “autentico” derivi dalle nostre sensazioni più intime o dai nostri poteri creativi, e che le nostre vite debbano essere il processo di espressione e “manifestazione” di quella realtà, superando gli ostacoli sociali e comunitari che si frappongono lungo il cammino. La vita, in altre parole, è il processo attraverso cui diventiamo il nostro io migliore, mentre ci liberiamo dai ceppi delle aspettative sociali.

Nella sua forma migliore, la narrazione moderna per antonomasia della creazione di sé – che si è diffusa e rafforzata maggiormente nell’era di internet – può davvero essere una strada per la libertà dall’oppressione e dalla repressione. Ma questa narrazione ha anche un lato oscuro. Il più delle volte, per com’è successo dall’avvento della modernità in poi, il vangelo dell’auto creazione è stato meno incentrato sul fatto che gli individui sono liberi di scegliere il proprio destino quanto identificare una nuova aristocrazia, altrettanto esclusiva quanto quella vecchia.

L’unica differenza nel nuovo modo di essere è che potrebbe essere il denaro, lo “stile” o lo “spirito” – in opposizione al puro lignaggio – a creare il diritto di trascendere le regole della società.

Origini rinascimentali

Nella concezione dell’io che il Rinascimento ha proposto, l’uomo auto-creatore era spesso percepito come quasi divino. L’artista Albrecht Dürer, ad esempio, si dipinse guardando di fronte, una posa che tradizionalmente era riservata a Gesù Cristo. Le sue dita erano sollevate in una posizione simile a come spesso Gesù le tiene nei ritratti, ma mimavano le sue iniziali. Quando morì nel 1528 un ammiratore gli tagliò una ciocca dorata esattamente come se fosse la reliquia di un santo.

Tale auto esaltazione da parte di un artista, una persona di nascita comune, sarebbe stata impensabile nei decenni precedenti. Ma la consapevolezza con Dürer coltivò la propria immagine da parte di (passò così tanto tempo su quei riccioli che i contemporanei ironizzavano sul fatto che forse fosse troppo impegnato per accettare commissioni) avrebbe reso fiera una moderna celebrità. E non è un caso.

Stiamo ancora lottando con l’energia che si è sprigionata in quel momento. L’assalto all’aristocrazia che ha caratterizzato i primi secoli della modernità avrebbe dovuto annunciare un maggiore senso di uguaglianza (questo era evidente soprattutto nella retorica attorno alla Rivoluzione francese), ma il culto dell’auto creazione ha in sé nozioni di intrinseca superiorità ancora più acute che nel vecchio modello aristocratico. Quella sensibilità spiega gran parte delle concezioni di disuguaglianza che pervadono le nostre società apparentemente democratiche.

È utile seguire l’evoluzione di queste idee su un’ampia scala temporale storica. È come se, nel corso di diversi secoli, le possibili varianti inerenti all’“auto creazione” si fossero rivelate in momenti diversi, e gli elementi essenziali della cultura delle celebrità o del marchio sui social media riflettessero conversazioni che vanno dal Rinascimento all’Inghilterra Regency fino all’età dell’oro .

Nel Rinascimento, i filosofi umanisti di una borghesia in ascesa concepivano il merito personale entro la categoria di “vera nobiltà”. Uno di questi filosofi, Poggio Bracciolini, figlio di un semplice farmacista, argomentò che la “vera nobiltà” non poteva essere insegnata o guadagnata, ma doveva essere innata. Scriveva: «Deve essere colta da una sorta di potere e favore degli dei e dal movimento nascosto del fato, e non si ottiene con l’educazione dei genitori».

Taglio netto

Questa idea che l’auto-creatore sia dotato di un potere personale speciale e unico è continuata per buona parte del diciannovesimo e del ventesimo secolo. Nell’èra Regency, quando celebrità-dandy come Beau Brummell aprirono la strada all’arte di essere celebri per l’essere celebri, si associò il concetto di ton: una parola che letteralmente significa “maniera” in francese, ma che nell’Inghilterra Regency ebbe una vita propria. Il ton era - beh - je ne sais quoi, l’eleganza misteriosa che aveva Beau Brummell e che né gli aspiranti ricchi né i rozzi aristocratici avevano.

Brummell (un tipo così alla moda e influente che quando iniziò a indossare i cappelli di pelle di castoro, si dice che la popolazione dei castori del nord America diminuì significativamente) è una figura spartiacque in questa tendenza. Dopo aver litigato con l’amico principe George (in seguito re George IV), Brummell vedendolo a una festa chiese ad alta voce a un conoscente: «Alvanley, chi è il tuo amico ciccione?».

Fu un taglio netto da cui l’aristocrazia e la monarchia non si ripresero mai veramente. Brummell aveva ton e il principe George no, e i privilegi di nascita o di sangue non potevano superare questo fatto essenziale.

Dal vecchio al nuovo mondo

Il culto dell’auto creazione tende a seguire due narrazioni parallele. Secondo una (che è una concezione prevalentemente europea) poteva accedere all’auto creazione un tipo di persona molto particolare, molto speciale: un “aristocratico naturale”. Il fenomeno del “dandismo” s’intende come espressione di questa idea.

Nella versione americana l’auto creazione era una strada possibile per chiunque, purché disposto a metterci fegato e olio di gomito a sufficienza. Si trattava di una visione palesemente più egualitaria, ma la figura del self-made man rendeva più semplice scartare chiunque non fosse così. Dopotutto, se lavorare duramente significava che era possibile diventare, mettiamo, il nuovo Andrew Carnegie, allora chiunque non fosse multimilionario sicuramente non si stava impegnando abbastanza.

Molti sostenitori dell’auto creazione attivamente hanno scoraggiato l’espansione dei servizi sociali per migliorare la condizione dei poveri, sulla base del fatto che li scoraggerebbe dal ricorrere al buon vecchio olio di gomito e, su scala più ampia, ostacolerebbe il progresso dell’evoluzione, che ha permesso ai migliori esseri umani di sopravvivere e prosperare uccidendo gli individui più deboli. Come disse il filosofo darwinista sociale Herbert Spencer (molto popolare alla fine del diciannovesimo secolo): «Se (le persone) sono sufficientemente complete per vivere... è bene che vivano. Se non sono sufficientemente completi per vivere, muoiono, ed è meglio che muoiano».

Prodotti in vendita

Nella nostra epoca, il vangelo dell’auto creazione è diventato quasi universale. Chiunque possieda uno smartphone (l’85 per cento della popolazione americana) può creare un avatar digitale, un selfie filtrato, un marchio personale, per capitalizzare il vertiginoso potenziale dell’economia dell’attenzione, che spesso premia la cura estetica con il successo economico. Le dottrine di self-help come “la manifestazione” promettono che chiunque può connettersi all’energia dell’universo e che quell’energia può essere sfruttata per aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi in ​​questa vita.

Abbiamo però ereditato comunque i due presupposti nocivi della tradizione del self-making: che le nostre personalità speciali innate sono la fonte del nostro potere (e che ci distinguono dall’ordinario, dalla “base” o dalla “massa”), e se non siamo riusciti a vivere la nostra vita migliore, a essere il nostro io migliore, è perché non abbiamo lavorato abbastanza duramente, non lo abbiamo voluto abbastanza.

L’esigenza di creare noi stessi per il successo culturale come per quello finanziario ci ha trasformati tutti in merci: tentiamo disperatamente di dimostrare che noi – e solo noi – siamo originali, di valore, semidei con il diritto di determinare le nostre vite. Abbiamo dimenticato la verità che Douglass conosceva, che «per l’esattezza, al mondo non ci sono uomini che si sono fatti da sé», che tutti dipendiamo dagli altri, dalle nostre famiglie e dalle nostre comunità e dall’universo condiviso di linguaggio e storia, per capire noi stessi.

Nessuna tecnologia anti età, o filtri digitali o “manifestazione” sicura di sé può cambiare questa cosa. Essere pienamente umani richiede di riconoscere che non siamo, in effetti, dèi. Anche il più riuscito o autodeterminato tra noi rimane vulnerabile e soggetto ad altre persone, che ci creano, proprio come noi creiamo loro. La storia di chi siamo veramente è più complicata e molto più ricca della fantasia di chi vorremmo essere.

Questo articolo è stato pubblicato sulla rivista online Persuasion. Traduzione di Monica Fava

