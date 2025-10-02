Il lavoro di essere una pop star. La millennial Taylor Swift

Fare previsioni su The Life of a Showgirl è un esercizio futile, ma c’è una cosa che si può osservare: il rapporto con il suo mestiere è diventato un elemento centrale della sua autofiction musicale e presentarsi come una persona che si sforza al massimo è parte del segreto del suo appeal

Taylor Swift è una millennial. Fare previsioni sul suo nuovo album, The Life of a Showgirl in uscita il 3 ottobre, è un esercizio futile. Ma per dire qualcosa si può partire da questo dato. Taylor Swift è una millennial: ne rivendica le caratteristiche che i giovani d’oggi chiamerebbero “cringe” (l’uso smodato di emoji), ne incarna gli aspetti irritanti per l’immaginario collettivo (“Taylor Swift” e “pumpkin spice latte” è un’associazione mentale tanto intuitiva quanto illuminante). Taylor Swift