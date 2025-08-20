A Giacomo Campanella gli brilla persino la voce quando parla di basket. La sua squadra, con budget minimi e diverse difficoltà, da anni gira l’Europa in piccoli e grandi tornei. E per l’Italia è «l’anno zero» per la formula 3x3 della pallacanestro

Chiamateli underdog, ne andranno fieri. Non hanno soldi. Non hanno strutture. È una squadra nata in famiglia, dal cuore. Ma il Bologna Campas è quanto di più autentico possa esistere nello sport. «Ci muove la passione. E la voglia di stare insieme». Giocano il basket 3x3 e a fine agosto andranno in Ungheria per la tappa del World Tour. Come se la vostra squadra di calcetto accedesse alle fasi finali della Champions League.

L’evento a Debrecen se lo sono guadagnato vincendo un importante torneo in Grecia. Nessuna squadra italiana c’era mai riuscita. Un sogno. «Sulle maglie ci sarà scritto “Bologna”, porteremo in giro il nome della nostra città». Giacomo Campanella è presidente, allenatore, preparatore, tour operator, giocatore. Anche autista, se serve. E quando parla di basket gli brilla persino la voce.

Una storia familiare

«Campas arriva dal diminutivo di Campanella, la mia famiglia. All’inizio eravamo io, i miei fratelli Matteo e Filippo, mio cugino Enrico. E Giuseppe, mio zio. È venuto a mancare due anni fa. Era stato lui il primo a tirare fuori il nome. Poi i miei fratelli hanno smesso. Da un po’ di tempo abbiamo allargato il giro dei giocatori». Cominciarono con i tornei in provincia a Bologna, Imola, Fiorenzuola. Era il 2017. Poi presero a girare l’Italia.

Nel 2021 l’intuizione: «Mi sono detto: perché limitarmi ai tornei nazionali? Così abbiamo iniziato a uscire dall’Italia». A maggio hanno vinto una competizione in Croazia, qualificandosi per un prestigioso torneo a Madrid. «C’erano anche le due squadre più forti del mondo. Un livello altissimo. In Grecia è arrivato il risultato storico: prima di noi nessuna squadra italiana senior aveva mai vinto un torneo importante fuori dal nostro paese».

Il 3x3 funziona come il tennis. Vincere certi tornei ti permette di disputarne altri di un livello superiore. «Quindi ogni torneo, anche piccolo, può essere parte di un percorso che porta ai grandi eventi internazionali», spiega Giacomo. Sembra facile. Ma dietro c’è un mondo ingarbugliato. E costoso. Un mondo in cui Giacomo, 30 anni, allenatore di pallacanestro (ha guidato squadre giovanili e le femminili in Virtus), cerca di orientarsi.

Logistica difficile

«Molti non capiscono quanto lavoro c’è da fare. Un giocatore arriva, prende scarpe e divisa e gioca. Io invece devo contattare i tornei, organizzare voli, hotel, tragitti, iscrizioni. È un lavoro che ti porta via tantissimo tempo e testa. Questa parte spesso non si vede, ma è fondamentale». Bologna Campas ha un budget estivo di circa 3.000 euro. Niente ironia: questo rende l’impresa dei Campanella boys ancora più incredibile.

Li aiutano Viamar, un’azienda di trasporti ravennate vicina alla famiglia (lo zio del padre di Giacomo), e Ricap, una ditta edile bolognese. «Ci danno una piccola mano. I giocatori non prendono compensi, ma io cerco sempre di coprire viaggi e hotel. Poi ci sono i costi di iscrizione, che ogni anno aumentano».

Partecipare a un torneo 3x3 può costare dai 300 ai 2.000 euro. E anche se il World Tour mette sul piatto vincite fino a 40.000 euro, e i tornei più chic mettono in palio anche 3.000 euro, per i Campas non è sempre possibile iscriversi. «Non possiamo permetterci tutto, quindi devo scegliere i tornei in base al miglior compromesso. È per questo che arrivare al World Tour, per noi, è davvero un’impresa». In Ungheria li ospiterà la Fiba, la federazione internazionale: vincere il torneo in Grecia contro squadre bulgare, israeliane e greche è servito ad avere almeno vitto e alloggio. «Era il premio qualificazione».

Giocatori cercasi

All’evento, però, non ci saranno gli stessi che hanno fatto l’impresa. I quattro delle notti magiche di Creta erano Emanuel Terreni (che gioca in Serie C in provincia di Cremona), Willis Alex Tiagande, lo spagnolo Gabriel Gil e ovviamente Giacomo. «Ci saremo Emanuel e io. Al posto di Gil verrà Andrea Pedrazzini, che fa il preparatore e l’influencer e ha giocato spesso con noi negli ultimi due anni. Anche Willis ha dato forfait: la sua società a Ferrara non gli ha dato il permesso perché sono già iniziate le preparazioni».

Così Giacomo si è trasformato anche in procuratore, e vai col giro di telefonate. «Ho cercato un sostituto in Italia nel suo ruolo, ma le società non concedevano nessuno. Alla fine ho trovato un dominicano, Alejandro Quesada: l’anno scorso aveva già fatto tornei 3x3 in Italia ed era libero».

Non è solo sport, quella di Giacomo è una vocazione. «Io vivo di basket 24 ore su 24. Vorrei sempre di più farlo diventare la mia professione. Spero di riuscirci, magari proprio col 3x3, anche se in Italia è meno seguito del 5 contro 5». È cresciuto a Borgo Panigale, quartiere operaio di Bologna. Il basket è aria. «Seguo la Nazionale, l’Nba, qualsiasi campionato. I miei amici scherzano dicendo che conosco anche i giocatori del Libano».

Virtussino, una passione per Belinelli («un giocatore speciale, una fonte di ispirazione») e Manu Ginobili, l’idolo di tutta una vita. «Ho sempre giocato a livelli bassi: tutte le giovanili le ho fatte all’Atletico Borgo, qui sotto casa. Non ho mai creduto davvero in me stesso come giocatore: non ho lavorato sul fisico, sulla preparazione, nulla di quello che fanno i ragazzi nei settori giovanili di oggi. Sono un autodidatta, cresciuto nei campetti. Il mio rimpianto è proprio questo: non averci creduto, non aver lavorato come potevo. Però, nonostante tutto, oggi sono qui grazie a qualche altra skill che ho: la passione».

Salire e sognare

E il 3x3 è diventata una giostra su cui salire e sognare. I have a dream: sì, con Giacomo è proprio così. «Sono un sognatore, è vero. Mi sono fissato sul 3x3 perché credo che ci sia un mondo dietro, che in Italia è ancora sconosciuto. All’estero invece è molto sviluppato: in Serbia ci sono quattro o cinque squadre sempre al World Tour, in Olanda e in Belgio hanno investito tanto. Da quando il 3x3 è entrato alle Olimpiadi, da Tokyo in poi, molte federazioni hanno deciso di puntarci. Vorrei che la gente capisse cosa c’è dietro. In questo senso sì, sono un sognatore: vorrei che il movimento crescesse».

Certo le Olimpiadi hanno acceso una fiamma e ora il 3x3 è finito nei fascicoli e nei piani della politica sportiva. Anche in Italia. «Questo è stato un po’ un anno zero. I risultati non si sono visti molto, ma qualche passo avanti sì. Per esempio a Debrecen ci saremo noi come Campas, qualificati dalla vittoria in Grecia, e ci sarà anche la Nazionale, qualificata come campione d’Italia. Oltre che avversari al World Tour, spero che Campas e Federazione possano aiutarsi a vicenda. Quindi un segnale c’è». Underdog, ma non si sa mai.

