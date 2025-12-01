l’esordio con feltrinelli

Il passato è una bomba a orologeria. De Giovanni sceglie il noir politico

Lo scrittore Maurizio De Giovanni
Daniela Preziosi
01 dicembre 2025 • 18:51Aggiornato, 01 dicembre 2025 • 18:52

L’orologiaio di Brest è ambientato fra i Settanta e gli Ottanta, anni di piombo e tritolo, i più difficili da raccontare come fiction. L’autore ha deciso di cancellare i riferimenti diretti, ma sono fatti, circostanze e storie che conosciamo e riconosciamo bene

«Il tempo passava, e nessuno veniva. Poteva significare solo due cose: che mi ero nascosto talmente bene da essere diventato invisibile, oppure che avevano smesso di cercarmi. Poteva anche dire, però, che chi aveva interesse a trovarmi era morto, finendo all’inferno che si era meritato. Poteva essere, ma ci credevo di meno». Sta qui, occultata en passant in un soliloquio finale, la manina pietosa ma implacabile di Maurizio de Giovanni nel suo ultimo noir.  Fin lì ci ha illuso che il tempo passa.

Daniela Preziosi

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.