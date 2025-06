Houston, abbiamo un problema. L’atletica e il nuoto non riescono a sbarcare sulla Luna dei grandi eventi considerati alternativi. Una storia che si ripete. Vengono presentate nuove missioni, tra proclami di rivoluzioni e promesse di grandezza, che poi vanno a sbattere contro il muro dell’inconsistenza.

Uno strano rompicapo, considerando le due discipline che ai Giochi Olimpici regnano sovrane. Nuoto e atletica creano l’hype maggiore, fanno incetta di attenzioni, di ascolti televisivi, di visualizzazioni sui social, di sponsor. Numeri importanti che autorizzano a pensare alla conquista di nuovi mondi.

L’ultimo ad averci provato è Michael Johnson, un mito quando correva pista, successivamente uno dei più autorevoli e coraggiosi commentatori. Non è certo il prototipo del fuoriclasse che rimane arroccato nel fortino delle sue medaglie, cercando di accaparrare soldi e benefit dal suo glorioso passato. Johnson ha un modo di pensare simile al suo stile di corsa, poco sinuoso ma tremendamente efficace: testa alta, busto eretto e rigido, braccia quasi immobili, passi molto corti. Correndo come Forrest Gump ha vinto quattro ori olimpici, otto titoli mondiali, è stato il quattrocentista più forte della storia, il suo record del mondo (43”18) frantumato nel 1999 è durato la bellezza di 17 anni. Nei 200 metri il suo 19”32 dei Giochi di Atlanta 1996 ha resistito 12 anni e 19 giorni fino all’avvento di Usain Bolt.

Il tentativo di Michael Johnson

Si è accreditato come editorialista del Daily Telegraph e del The Times, commenta i grandi eventi per la Bbc, è molto richiesto dalle aziende per i suoi speech motivazionali. Nella sua città natale, a McKinney in Texas, ha creato una Accademia che coniuga prestazione e formazione, accoglie gli atleti d’élite ma anche i giovani dai 10 ai 18 anni. Per rendere l’idea, l’Arsenal ha affidato alla Michael Johnson Performance la supervisione della crescita dei suoi giovani calciatori.

Il destino gli ha fatto lo sgambetto con un ictus nel 2018 a 51 anni, ma in un paio di anni ha recuperato totalmente, con la proverbiale tenacia nelle sessioni di terapia. A uno come lui affideremmo ad occhi chiusi le nostre chiavi di casa, figuriamoci quelle dell’atletica del futuro, no?

Nel maggio del 2024 Michal Johnson annuncia la sua idea, una nuova lega di atletica leggera nella primavera del 2025, il Grand Slam Track, dopo aver provveduto a raccogliere investimenti per oltre 30 milioni di dollari. Una dichiarazione di sfida al circuito tradizionale della Diamond League che è di proprietà della Federazione Internazionale (World Athletics) del presidente Sebastian Coe.

I soldi prima di tutto, cioè un incentivo economico notevole per marcare le differenze con la Diamond League che offre ai vincitori di ogni gara 10.000 dollari, a scalare fino ai 500 dollari per l’ottavo classificato, con un premio finale di 30.000 dollari per i 32 leader della classifica stagionale. Briciole rispetto al montepremi del Grand Slam Track che prevede infatti 100.000 dollari al vincitore di una singola gara, scendendo fino ai 10.000 dollari per l’ottavo posto, con premi aggiuntivi anche per chi arriva dal nono al dodicesimo.

Johnson punta sulla fusione tra sport e spettacolo, apparecchia uno show televisivo per attrarre nuovo pubblico, ogni tappa dura tre giorni, con gare di corsa suddivise in sei categorie tra sprint e mezzofondo. Solo che Il debutto del Grand Slam Track del 4 aprile a Kingston, in Giamaica, va in scena con pochi spettatori e mezzo stadio vuoto. La situazione migliora nelle due successive tappe di maggio a Miami e Philadelphia, con la presenza dei grandi campioni da Sydney McLaughlin a Gabby Thomas, da Fred Kerley a Kenny Bednarek, c’è il tutto esaurito sugli spalti, ma molti biglietti sarebbero stati regalati.

Il formato delle gare risulta poco chiaro al grande pubblico, ci sono inoltre problemi di tipo logistico. Com’è andata a finire? Il sogno della rivoluzione si interrompe anzitempo, è stato infatti cancellato l’ultimo appuntamento della stagione al Drake Stadium di Los Angeles in programma per questo week end. Sono finiti i soldi? Non del tutto ma quasi.

«Abbiamo preso una decisione non a cuor leggero», spiega Michael Johnson. «Il panorama economico globale è cambiato radicalmente. Questa decisione commerciale è stata presa per garantire la nostra stabilità a lungo termine, stiamo lavorando per la stagione del 2026».

È sempre difficile motivare un fallimento, a Michael Johnson va riconosciuta la lucidità di essersi fermato in tempo, l’onestà nell’aver spiegato pubblicamente i problemi, la volontà di continuare a cercare finanziatori per il futuro, e la correttezza di provvedere al rimborso completo dei biglietti già acquistati per la tappa di LA.

Il tentativo nel nuoto

Un comportamento totalmente differente lo ha tenuto Konstantin Grigorishin, magnate ucraino-russo nel settore dell’energia, azionista di maggioranza della Energy Standard Group, con trame politiche nebulose nel suo passato, e con una passione per il nuoto praticato dai figli piccoli. Si definisce un visionario quando decide di fondare la International Swimming League (ISL) con un budget annuale pari a 20 milioni di dollari. Uno spettacolare circuito di gare in piscina con atleti pagati lautamente: per le grandi stelle un ingaggio fino a 250.000 euro, per i nuotatori di secondo livello invece uno stipendio di 1500 euro per 10 mesi. Campioni suddivisi in otto squadre, compresa l’italiana Aqua Centurions capitanata da Federica Pellegrini.

La prima stagione nel 2019, le successive nel 2020 e 2021. Un format coinvolgente, il nuoto vissuto come show adrenalinico con prestazioni di alto livello, del resto non è difficile se in acqua gareggiano stelle come Sarah Sjostrom, Adam Peaty, Caeleb Dressel. E pazienza se l’effetto davanti alla televisione appare psichedelico, sconfinando un po’ nella confusione. Com’è andata a finire? La ISL è stata cancellata nel 2022. Grigorishin ha dato la colpa al conflitto Ucraina-Russia, complice il sequestro dei suoi beni deciso dal governo del presidente ucraino Zelensky il 5 novembre 2022.

Parlando però con i protagonisti della ISL si scopre una realtà diversa, una notevole difficoltà nei pagamenti fin dalla prima stagione del 2019. Il team di Grigorishin si è dimenticato (!) di pagare alcuni atleti, quasi tutti i fornitori, gli addetti stampa, i webmaster, e i team manager delle squadre. La maggior parte di loro si sente usata e presa in giro: prima ci ha convinto a riunirci in un sindacato per ottenere più diritti dalla Federazione Internazionale di Nuoto (World Acquatics), dicono, poi ci ha promesso ingaggi importanti, e infine ci ha lasciato a gambe all’aria senza nemmeno essere pagati.

La questione delle mancate rivoluzioni dello sport andrebbe ampliata, varcando i confini del nuoto e dell’atletica, includendo anche la fallimentare operazione della Superlega di calcio. L’idea di un torneo esclusivo per i club più importanti d’Europa, in contrasto con i principi meritocratici del dio pallone, in piena antitesi con le competizioni già esistenti di Uefa e Fifa. Quindi, l’esplorazione spaziale dello sport del futuro continua ad andare a sbattere contro le galassie delle diatribe politiche, dell’establishment, dell’ingordigia economica, della sostenibilità finanziaria, dei peccati di megalomania. Lo facciamo per i tifosi che meritano un’esperienza più economica e migliorativa davanti agli schermi, è questo il tipo di proclama più volte utilizzato. Peccato che ognuno di questi tentativi produca l’effetto opposto, lasciando gli appassionati e i tifosi ancora più confusi e perplessi.

