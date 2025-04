Più che delle Amicizie, come recita il titolo del suo nuovo libro , Giorgio Agamben scrive dell’amicizia. Essere nel nostro pensiero non è isolamento ma al contrario un noi dialogico e affabile, qualcosa in cui la dimestichezza con un altro diventa agio, non più imbarazzo o vulnerabilità, ma essere a casa. Stiamo bene perché siamo con un amico o un’amica, o per riprendere una osservazione di Gian Battista Vico, ci avviciniamo a qualcuno quando abbiamo bisogno di un approfondimento

Più che delle Amicizie, come recita il titolo del suo nuovo libro (Einaudi pp. 136 € 15), Giorgio Agamben scrive dell’amicizia. I rapidi ritratti di personaggi memorabili del ‘900 sono spesso ricchi di dettagli biografici e di notazioni sul carattere precise. Per quelle persone che ho incontrato in modo significativo anche io, come Elsa Morante e Patrizia Cavalli, direi riconoscibili e convincenti.

Eppure il libro non è davvero su loro, anche se a loro è rivolto; piuttosto è intento ad articolare qualcosa che a Giorgio Agamben sta molto a cuore e che è alla periferia delle ricerche filosofiche che sono state raccolte in Homo sacer. Se lì, come accenna anche in questo libro, era in cerca di un’archeologia del diritto, del momento in cui le leggi umane separano la nuda vita dalla sua rappresentazione, prima di tutto giuridica ma in seguito qualunque rappresentazione, nell’amicizia che è evocata e rivissuta in queste pagine c’è un tentativo di ritrovare l’ambito di una vita più vera, intima, dove la dimestichezza non è solo consuetudine, anche se l’abitudine reciproca ha un ruolo molto importante.

Un’essenza ideale della nuda vita che non viene diminuita dalla morte, e che acquisisce progressivamente un profilo interno, non tanto dell’altro ma di un essere insieme. Si ricrea in questo modo un ambito che Giorgio Agamben aveva illuminato nel bellissimo libro su Holderlin, o in quello sul suo studio.

L’ambito di un pensiero che nasce come soggettivo, personale, che può portare all’isolamento nella torre come per Holderlin, ma che attraverso le amicizie afferma progressivamente il vero essere nel nostro, come lo aveva definito in quel libro. Quindi essere nel nostro non è isolamento ma al contrario un noi dialogico e affabile, qualcosa in cui la dimestichezza con un altro diventa agio, non più imbarazzo o vulnerabilità, ma essere appunto a casa, nel nostro.

Stiamo bene perché siamo con un amico o un’amica, o per riprendere una osservazione di Gian Battista Vico, ci avviciniamo a qualcuno quando abbiamo bisogno di un approfondimento. La casa della frequentazione infatti spesso accompagna nella descrizione dell’amico la ricostruzione di cosa era quell’essere insieme: è il luogo della frequentazione, quasi altrettanto caro, in cui quell’essere nel nostro si è espresso. Credo che per questa ragione gli amici siano tutte persone che hanno disegnato una certa idea di epoca.

Elsa Morante e Patrizia Cavalli

Sono amicizie in cui si articolano idee gentili, affettuose dell’essere nel mondo con altri, non ci sono tracce dell’ira o la stanchezza o del contrasto di idee o personalità che certamente deve esserci anche stato. Certamente credo con Elsa Morante, che parlava al mondo come se fosse un suo libro, tagliando e ricucendo seguendo il proprio intuito narrativo quasi negli altri non ci fossero davvero altri, ma personaggi. O con Patrizia Cavalli, che io e Giorgio abbiamo frequentato a volte insieme ma comunque nella stessa epoca, e di cui abbiamo spesso parlato tra noi non solo elogiandola per le sue qualità ma, com’è naturale tra amici, anche a volte irritati da certe sue maniere, insomma, come succede quando si parla dei vivi, percorrendo un confine che la descriveva.

Tutto questo immagino ci sia stato anche con altri ed è in questo libro scomparso: così la prosa può ripercorrere i tratti della personalità e ricostruire il modo in cui le idee del nostro tempo hanno abitato lui e gli interlocutori per qualche tempo. Come si sono formate, evolute.

La premessa iniziale e il saggio finale che sostengono quindi questo spazio sono il luogo dell’incontro con un altro io, come afferma Agamben, ma si potrebbe anche dire che sono il luogo in cui l’io viene finalmente abolito e si è insieme, si è noi, si va a mangiare o vedere una mostra o una chiesa e, almeno per qualche ora, e poi nel ricordo, nel desiderio di telefonarsi e reincontrarsi, siamo una cosa sola. Per questo gli amici sono irrinunciabili e la loro perdita è perdita di una parte di noi.

So che a evitare la psicanalisi sfondo porte aperte con Giorgio Agamben e quindi si può dire che piuttosto che di un altro io si può parlare di un tempo, un mondo dove le idee, rimbalzando nella conversazione tra l’uno e l’altro, mostrano quanto sia in realtà debole la soggettività rispetto a quanto c’è da dire e ascoltare, e vedere insieme, e capire insieme. Che altro non siamo che questo contesto, un romanzo (grande assente anche quando parla di Morante e Calvino), dove a prendere la parola possono essere anche i prati e gli animali, non solo gli umani, e lo fanno abolendo biografia e soggettività, affidandosi a come nella prosa prendano forma anche, incidentalmente, quelle cose che chiamiamo io e gli altri, e di solito sono resti, la stoffa che avanza quando si taglia un abito. Siamo sempre la vita gli uni degli altri, e questo tra le pagine del libro lo si avverte con il conforto di trovarsi in una buona, amata compagnia.

