Prima o poi anche l’allestimento di coperture non sarà più sufficiente ma bisognerà mutare l’approccio quando si progetta una struttura dove ospitare grandi eventi di tennis. Non solo campi coperti ma impianti che rispondano alle esigenze di atleti e spettatori
Impianti moderni e show diversi. Sarà il caldo a cambiare il tennis
21 agosto 2025 • 18:21
Prima o poi anche l’allestimento di coperture non sarà più sufficiente ma bisognerà mutare l’approccio quando si progetta una struttura dove ospitare grandi eventi di tennis. Non solo campi coperti ma impianti che rispondano alle esigenze di atleti e spettatori