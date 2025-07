I recenti attacchi dell’amministrazione di Donald Trump contro le grandi università americane – accusate di volta in volta di praticare affirmative action in materia di Dei (diversity equity inclusion), di promuovere la ricerca sul cambiamento climatico (l’agenda cosiddetta ‘woke’), di accettare troppi studenti stranieri o di tollerare l’“antisemitismo” (le proteste contro il governo di Israele) – stanno innescando una sorta di mini esodo accademico dagli Stati Uniti: un esodo temporaneo, per ora, e diretto soprattutto verso la cosiddetta anglosfera (Canada, Australia, Gran Bretagna) ma che ha spinto anche diversi paesi europei ad offrire incentivi ad hoc a quanti volessero trasferire i loro progetti al di qua dell’Atlantico.

Non si tratta, evidentemente, di un brain drain a rovescio. Ma certo che richiama un poco alla memoria quanto accaduto fra Europa e America negli anni Trenta del secolo scorso quando, con l’ascesa al potere di Hitler e l’inizio dell’espansione nazista sul continente, centinaia e migliaia di accademici, scienziati, scrittori ed artisti (molti dei quali di origine ebraica) cercarono di sfuggire alla persecuzione emigrando via via prima dallo spazio mitteleuropeo poi dall’Europa tout court.

Se dopo il 1933 i destinatari di questa migrazione furono la Gran Bretagna e soprattutto la Francia (storico paese di asilo), negli anni successivi l’America di Roosevelt diventò l’approdo più ambito – anche perché il più sicuro – di questa emigrazione intellettuale su larga scala che è stata paragonata all’esodo della comunità greca da Costantinopoli dopo la conquista ottomana (e al suo approdo in Italia, dove avrebbe contribuito alla fioritura del Rinascimento).

All’epoca, gli Stati Uniti avevano da poco bloccato l’immigrazione di massa dall’Europa dei decenni precedenti: dal 1924, per entrare legalmente nel paese, era infatti necessario ottenere un visto, che veniva rilasciato solo a chi poteva provare di avere un contratto di lavoro in attesa e, ovviamente, la disoccupazione di massa creata dalla Grande Depressione aveva reso tutto ancora più difficile.

A muoversi per prima, così, fu la Rockefeller Foundation, che fin dal 1933 si affrettò a offrire a numerosi scienziati sociali e politici di lingua tedesca contratti a termine di due anni presso diversi college e università della East Coast, facilitando in questo modo anche un trapianto scientifico e disciplinare di cui gli Stati Uniti avrebbero enormemente beneficiato nei decenni successivi.

Accanto alla più nota Scuola di Francoforte di Horkheimer, Adorno e Marcuse, insediatasi presso la Columbia University, un altro caso interessante (sempre a New York) fu la creazione – all’interno della New School for Social Research, fondata anni prima da John Dewey e Thorstein Veblen per offrire lezioni serali a chi lavorava nella metropoli – di una facoltà vera e propria, presto soprannominata ‘University in Exile’, che accolse non solo economisti e sociologi (vi studiò, fra gli altri, Franco Modigliani) ma anche artisti come il regista teatrale Erwin Piscator.

Con l’avanzare delle truppe naziste in Europa a partire dal 1938, e soprattutto dopo il crollo militare della Francia nella primavera del 1940, l’esodo avrebbe assunto forme e proporzioni drammatiche, in particolare da Parigi verso la zona controllata dal regime collaborazionista del maresciallo Pétain: per i rifugiati tedeschi, ebrei e antifascisti il solo modo per sfuggire alla Gestapo era ottenere un visto per gli Stati Uniti – allora ancora poco propensi a farsi coinvolgere nel conflitto – o, quanto meno, passare la frontiera franco spagnola per arrivare a Lisbona e, da lì, imbarcarsi per attraversare l’Atlantico.

In questo contesto, un gruppo di intellettuali e filantropi newyorchesi fondò un Emergency Rescue Committee col compito di estrarre e portare in salvo il maggior numero possibile di persone a rischio, inviando sul posto un proprio rappresentante con denaro e pieni poteri per organizzare l’operazione.

Da Marsiglia a Manhattan

È questa la storia raccontata in grande dettaglio – come il diario di un anno vissuto molto pericolosamente – da Uwe Wittstock in un libro uscito di recente (nel 2024 in Germania e quest’anno in versione inglese e francese) dal titolo Marseille 1940 e dedicato appunto alla “fuga della letteratura”.

Il protagonista principale della storia è Varian Fry, il giornalista americano inviato nella Francia di Vichy nell’estate del 1940 – inizialmente solo per un mese – con una lunga lista di nomi più o meno famosi e pochissimi contatti, che riuscì in breve tempo a mettere assieme una piccola organizzazione capace di procurare visti e lasciapassare (nonostante la scarsa cooperazione del consolato americano a Marsiglia e l’ostilità del regime di Pétain) e di far uscire dalla Francia, soprattutto tramite un sentiero attraverso i Pirenei utilizzato dai contrabbandieri, centinaia di illustri rifugiati ricercati dai nazisti prima della chiusura definitiva delle frontiere (francesi e americane) nel 1941.

Lavorando prima da una stanzetta dell’Hotel Splendide, vicino alla Canebière, poi da una villa abbandonata poco fuori città, Fry e la sua squadra – con l’aiuto finanziario di una ricca ereditiera americana, Mary Jayne Gold, e della stessa Peggy Guggenheim – portarono in salvo artisti come André Breton, Max Ernst e Marc Chagall; scrittori come Heinrich e Golo Mann (rispettivamente fratello maggiore e figlio minore di Thomas, che era già negli States), Lion Feuchtwanger, Franz Werfel e la moglie Alma (vedova di Gustav Mahler ed ex di Walter Gropius), e Anna Seghers; e la filosofa Hannah Arendt, l’antropologo Claude Lévi-Strauss e il rivoluzionario Victor Serge.

Non riuscirono invece a completare la missione – ma solo perché il caso giocò a sfavore – nel caso di Walter Benjamin, che si suicidò in una stanzetta d’albergo a Port Bou, appena passata la frontiera, dopo che il suo visto d’uscita dalla Francia era stato invalidato il giorno stesso; e del teorico marxista ed ex ministro socialdemocratico Rudolf Hilferding, bloccato per ragioni analoghe poco prima di lasciare il paese, consegnato alla Gestapo e poi torturato a morte nel carcere della Santé a Parigi.

La storia di Hirschman

Il principale collaboratore di Fry in questa grande avventura fu Albert Otto Hirschman, all’epoca un giovane ebreo socialista berlinese e studente a Parigi, che lo aiutò anche nel trovare soluzioni creative –e spesso illegali (dal ricorso al mercato nero alla collaborazione con la mafia corsa) – a problemi apparentemente insolubili.

Preso di mira dalla polizia di Vichy, sarebbe a sua volta partito per gli Stati Uniti, arruolandosi nell’esercito americano e partecipando al conflitto anche in Italia (dove la sorella maggiore, Ursula, aveva sposato Altiero Spinelli). Straordinaria figura di intellettuale ‘applicato’, Hirschman avrebbe in seguito diretto gli aiuti del Piano Marshall per l’Europa occidentale e lavorato per la Banca Mondiale in America Latina, prima di passare all’università: a lui si devono i primi lavori sul concetto di hegemonic power (oggi di nuovo in voga) e soprattutto il famoso studio su Exit, Voice and Loyalty (1970), che categorizzava le risposte a situazioni conflittuali nella sfera pubblica e privata – e che è stato poi applicato, vent’anni dopo, al processo di riunificazione tedesca.

Se a Hirschman non sono mancati i riconoscimenti, la parabola di Fry dopo il rientro in America fu invece molto triste, fra divorzio, licenziamento da Foreign Policy e un lungo precariato personale e professionale. Solo la Francia gli conferì la Legion d’Onore (poco prima della morte, nel 1967), mentre Yad Vashem lo accolse nei “Giusti fra le Nazioni” più tardi, nel 1994.

Ma la storia del Centre Américain de Secours di Marsiglia è stata anche raccontata prima da Joerg Bundschuh in un documentario (Villa Air Bel, 1988) che contiene pure una lunga intervista a Hirschman, poi nel romanzo The Flight Portfolio (2019) della scrittrice americana Julie Orringer, trasformato di recente in una serie televisiva ora disponibile su Netflix (Transatlantic, 2023) che, in attesa della possibile traduzione italiana di Wittstock, può comunque aiutare a mettere meglio in prospettiva tanto la piccola caccia alle streghe innescata da Trump quanto l’angoscia di chi fugge dalla repressione e dalla persecuzione.

© Riproduzione riservata