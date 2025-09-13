Sempre più persone delegano il loro pensiero a ChatGpt, Gemini o DeepSeek. L’accesso più facile alle informazioni provoca un’erosione della memoria, che si traduce in una minore capacità di conservare e organizzare le informazioni quando si prendono decisioni
Memoria e cervelli a rischio, come usare l’intelligenza artificiale senza perdere la ragione
13 settembre 2025 • 16:00
Sempre più persone delegano il loro pensiero a ChatGpt, Gemini o DeepSeek. L’accesso più facile alle informazioni provoca un’erosione della memoria, che si traduce in una minore capacità di conservare e organizzare le informazioni quando si prendono decisioni