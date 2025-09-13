I recenti lanci di Gemini Deep Think e Gpt-5 hanno evidenziato la rapida evoluzione dei modelli linguistici di grandi dimensioni. Con il 67 per cento delle organizzazioni di tutto il mondo che utilizzano i Llm (Large language model), probabilmente anche voi li avete sperimentati. Forse siete rimasti impressionati, o meno, nel caso del nuovo ChatGpt. Ma potreste anche aver notato che vi distraete più facilmente, che la vostra memoria non è altrettanto affidabile e che compiti che una volta sembravano senza sforzo ora sembrano più difficili da gestire.

Non è la vostra immaginazione. Se da un lato gli strumenti basati sull’intelligenza artificiale possono stupire per la loro velocità e fluidità, dall’altro affidarsi ad essi in modo eccessivo può stupirci, rendendoci più lenti, ottusi e meno capaci di pensare con la nostra testa. Quattro sono le tendenze evidenziate dalle ricerche in corso.

La distrazione digitale riduce la nostra capacità di attenzione e concentrazione. Negli ultimi 20 anni, gli smartphone e altri dispositivi hanno compromesso sempre più la nostra capacità di mantenere l’attenzione, prendere decisioni e portare a termine i compiti, distraendoci con notifiche costanti e attirandoci in uno scrolling infinito.

L’impulso a controllare il telefono, rafforzato dalla piccola ricompensa che il cervello registra con ogni messaggio o aggiornamento, crea dipendenza e debilitazione. Gli studi dimostrano che queste interruzioni, unite alla gratificazione istantanea dello scrolling, rendono più difficile concentrarsi su compiti impegnativi e a lungo termine.

L’erosione della memoria

L’accesso sempre più facile alle informazioni provoca un’erosione della memoria, che si traduce in una minore capacità di conservare e organizzare le informazioni quando si prendono decisioni. I ricercatori hanno iniziato a studiare l’“Effetto Google” qualche tempo fa, evidenziando l’impatto negativo sulla memoria della crescente dipendenza dagli smartphone. Al contrario, le generazioni precedenti dovevano memorizzare numeri di telefono, poesie e persino la tavola periodica.

La diminuzione della capacità di ragionare bene e di costruire una buona argomentazione è l’effetto più recente dell’Ia, dato che sempre più persone delegano il loro pensiero a ChatGpt, Gemini o DeepSeek. Gli studi dimostrano che questo “scarico cognitivo” ostacola la nostra capacità di ragionare con chiarezza, di riconoscere le connessioni logiche e di individuare le argomentazioni errate. È l’equivalente mentale dell’esternalizzazione dell’esercizio fisico: a breve termine si risparmia energia, ma con il tempo la propria forza diminuisce.

Nell’era pre-Llm, i ricercatori dovevano cercare su Internet – o, prima, in biblioteca – e valutare attentamente ogni nuova fonte. Era utile? Come si confrontava con altre fonti? Le idee potevano essere combinate o testate l’una con l’altra? Il processo di ricerca allenava la mente a ricordare, applicare, analizzare e sintetizzare. Senza questo lavoro, queste capacità si indeboliscono inevitabilmente.

Il fatto di non esaminare, discutere e mettere in discussione le idee porta a menti più ottuse. L’“attrito cognitivo” è fondamentale per affinare le capacità cerebrali. L’accondiscendenza dei Llm, che sono addestrati a essere gradevoli e a fare affidamento sull’approvazione degli utenti, rende il nostro pensiero più ottuso. C’è anche un lato oscuro della sicofantia, come quando i modelli di intelligenza artificiale concordano con autodiagnosi errate o danno suggerimenti dannosi.

Uno studio recente mostra in modo allarmante che più gli utenti insistono sulle falsità, più i modelli mainstream vi fanno eco. OpenAI sta ora lavorando per frenare la sicofantia (secondo le parole della stessa ChatGpt) «incoraggiando l’onestà, il disaccordo costruttivo e il pensiero indipendente invece di elogi automatici o deferenza». Il problema è che l’attrito mette a disagio gli utenti, anche se è proprio questa tensione a favorire la crescita personale.

Le aziende tecnologiche, i luoghi di lavoro, le istituzioni educative e i singoli individui devono raccogliere la sfida di garantire che l’Ia rafforzi le capacità umane. Per me, che sono seduto in un’università, la sfida è immediata. Nel 2023, un terzo degli studenti universitari statunitensi ha dichiarato di utilizzare ChatGpt per i corsi; nel 2024, un’altra indagine ha rilevato che l’86 per cento degli studenti di 16 paesi si affida all’Ia per i propri studi.

Il destino dei cervelli

Con un dispositivo dotato di intelligenza artificiale sempre a portata di mano, la domanda a cui dobbiamo dare una risposta convincente è: perché sforzarsi di ricordare le cose, ragionare o mettere insieme un’argomentazione quando un Llm lo farà per voi? La risposta è che se non si allena il cervello a ricordare, a ragionare e ad accogliere gli «attriti cognitivi», il risultato sarà un’erosione della capacità di apprendimento, ragionamento, creatività, metacognizione e pensiero critico.

Alcune soluzioni hanno una lunga storia. Forse è giunto il momento di riportare in auge la memorizzazione come forma di allenamento del cervello. Come semplice esercizio, potete provare a insegnare al vostro Llm preferito qualcosa che avete appena imparato: spiegare un nuovo materiale a qualcun altro – anche a un assistente Ia – aiuta a far sì che la conoscenza si fissi.

Gli antichi greci riconoscevano che il vero apprendimento non derivava dall’intrattenere, impressionare o soddisfare gli studenti, ma dallo sfidarli a mettere in discussione le loro convinzioni. Il metodo socratico – chiedere «Cosa intendi dire con questo? Quali prove lo confermano? Hai considerato un’altra prospettiva?» – costringe gli studenti a mettere alla prova le loro ipotesi e ad affinare le loro argomentazioni.

Ridurre la distrazione può significare creare spazi, classi e tempi senza ricorrere costantemente ai dispositivi. Nel Regno Unito, circa il 90 per cento delle scuole ha vietato gli smartphone durante le lezioni. Le università e i luoghi di lavoro potrebbero creare ambienti più liberi da dispositivi per la lettura, la riflessione e il dibattito. Abbracciando l’apprendimento basato sui problemi e le simulazioni, possono aiutare gli studenti e i colleghi ad affrontare problemi complessi e aperti, utilizzando (e affinando) la capacità di giudizio e la creatività.

La scelta che ci troviamo di fronte è se abbandonare le nostre menti all’intelligenza artificiale o se trattare i Llm come partner di allenamento che ci permettono di affinare le nostre capacità cognitive. La rivoluzione dei dati è entrata in una nuova fase e solo allenando le nostre menti potremo tenere il passo.

*Ngaire Woods è decano della Blavatnik School of Government dell'Università di Oxford.

