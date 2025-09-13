I recenti lanci di Gemini Deep Think e Gpt-5 hanno evidenziato la rapida evoluzione dei modelli linguistici di grandi dimensioni. Con il 67 per cento delle organizzazioni di tutto il mondo che utilizzano i Llm (Large language model), probabilmente anche voi li avete sperimentati. Forse siete rimasti impressionati, o meno, nel caso del nuovo ChatGpt. Ma potreste anche aver notato che vi distraete più facilmente, che la vostra memoria non è altrettanto affidabile e che compiti che una volta sembravano senza sforzo ora sembrano più difficili da gestire.

Non è la vostra immaginazione. Se da un lato gli strumenti basati sull’intelligenza artificiale possono stupire per la loro velocità e fluidità, dall’altro affidarsi ad essi in modo eccessivo può stupirci, rendendoci più lenti, ottusi e meno capaci di pensare con la nostra testa. Quattro sono le tendenze evidenziate dalle ricerche in corso.

La distrazione digitale riduce la nostra capacità di attenzione e concentrazione. Negli ultimi 20 anni, gli smartphone e altri dispositivi hanno compromesso sempre più la nostra capacità di mantenere l’attenzione, prendere decisioni e portare a termine i compiti, distraendoci con notifiche costanti e attirandoci in uno scrolling infinito.

L’impulso a controllare il telefono, rafforzato dalla piccola ricompensa che il cervello registra con ogni messaggio o aggiornamento, crea dipendenza e debilitazione. Gli studi dimostrano che queste interruzioni, unite alla gratificazione istantanea dello scrolling, rendono più difficile concentrarsi su compiti impegnativi e a lungo termine.

Cultura

Per produrre testo serve attenzione, l’intuizione rivoluzionaria di OpenAI

Gino Roncaglia

L’erosione della memoria

L’accesso sempre più facile alle informazioni provoca un’erosione della memoria, che si traduce in una minore capacità di conservare e organizzare le informazioni quando si prendono decisioni. I ricercatori hanno iniziato a studiare l’“Effetto Google” qualche tempo fa, evidenziando l’impatto negativo sulla memoria della crescente dipendenza dagli smartphone. Al contrario, le generazioni precedenti dovevano memorizzare numeri di telefono, poesie e persino la tavola periodica.

La diminuzione della capacità di ragionare bene e di costruire una buona argomentazione è l’effetto più recente dell’Ia, dato che sempre più persone delegano il loro pensiero a ChatGpt, Gemini o DeepSeek. Gli studi dimostrano che questo “scarico cognitivo” ostacola la nostra capacità di ragionare con chiarezza, di riconoscere le connessioni logiche e di individuare le argomentazioni errate. È l’equivalente mentale dell’esternalizzazione dell’esercizio fisico: a breve termine si risparmia energia, ma con il tempo la propria forza diminuisce.

Nell’era pre-Llm, i ricercatori dovevano cercare su Internet – o, prima, in biblioteca – e valutare attentamente ogni nuova fonte. Era utile? Come si confrontava con altre fonti? Le idee potevano essere combinate o testate l’una con l’altra? Il processo di ricerca allenava la mente a ricordare, applicare, analizzare e sintetizzare. Senza questo lavoro, queste capacità si indeboliscono inevitabilmente.

Il fatto di non esaminare, discutere e mettere in discussione le idee porta a menti più ottuse. L’“attrito cognitivo” è fondamentale per affinare le capacità cerebrali. L’accondiscendenza dei Llm, che sono addestrati a essere gradevoli e a fare affidamento sull’approvazione degli utenti, rende il nostro pensiero più ottuso. C’è anche un lato oscuro della sicofantia, come quando i modelli di intelligenza artificiale concordano con autodiagnosi errate o danno suggerimenti dannosi.

Uno studio recente mostra in modo allarmante che più gli utenti insistono sulle falsità, più i modelli mainstream vi fanno eco. OpenAI sta ora lavorando per frenare la sicofantia (secondo le parole della stessa ChatGpt) «incoraggiando l’onestà, il disaccordo costruttivo e il pensiero indipendente invece di elogi automatici o deferenza». Il problema è che l’attrito mette a disagio gli utenti, anche se è proprio questa tensione a favorire la crescita personale.

Le aziende tecnologiche, i luoghi di lavoro, le istituzioni educative e i singoli individui devono raccogliere la sfida di garantire che l’Ia rafforzi le capacità umane. Per me, che sono seduto in un’università, la sfida è immediata. Nel 2023, un terzo degli studenti universitari statunitensi ha dichiarato di utilizzare ChatGpt per i corsi; nel 2024, un’altra indagine ha rilevato che l’86 per cento degli studenti di 16 paesi si affida all’Ia per i propri studi.

Cultura

Vivere senza social è possibile. Anzi, si sta molto meglio

Raffaele Alberto Venturascrittore

Il destino dei cervelli

Con un dispositivo dotato di intelligenza artificiale sempre a portata di mano, la domanda a cui dobbiamo dare una risposta convincente è: perché sforzarsi di ricordare le cose, ragionare o mettere insieme un’argomentazione quando un Llm lo farà per voi? La risposta è che se non si allena il cervello a ricordare, a ragionare e ad accogliere gli «attriti cognitivi», il risultato sarà un’erosione della capacità di apprendimento, ragionamento, creatività, metacognizione e pensiero critico.

Alcune soluzioni hanno una lunga storia. Forse è giunto il momento di riportare in auge la memorizzazione come forma di allenamento del cervello. Come semplice esercizio, potete provare a insegnare al vostro Llm preferito qualcosa che avete appena imparato: spiegare un nuovo materiale a qualcun altro – anche a un assistente Ia – aiuta a far sì che la conoscenza si fissi.

Gli antichi greci riconoscevano che il vero apprendimento non derivava dall’intrattenere, impressionare o soddisfare gli studenti, ma dallo sfidarli a mettere in discussione le loro convinzioni. Il metodo socratico – chiedere «Cosa intendi dire con questo? Quali prove lo confermano? Hai considerato un’altra prospettiva?» – costringe gli studenti a mettere alla prova le loro ipotesi e ad affinare le loro argomentazioni.

Ridurre la distrazione può significare creare spazi, classi e tempi senza ricorrere costantemente ai dispositivi. Nel Regno Unito, circa il 90 per cento delle scuole ha vietato gli smartphone durante le lezioni. Le università e i luoghi di lavoro potrebbero creare ambienti più liberi da dispositivi per la lettura, la riflessione e il dibattito. Abbracciando l’apprendimento basato sui problemi e le simulazioni, possono aiutare gli studenti e i colleghi ad affrontare problemi complessi e aperti, utilizzando (e affinando) la capacità di giudizio e la creatività.

La scelta che ci troviamo di fronte è se abbandonare le nostre menti all’intelligenza artificiale o se trattare i Llm come partner di allenamento che ci permettono di affinare le nostre capacità cognitive. La rivoluzione dei dati è entrata in una nuova fase e solo allenando le nostre menti potremo tenere il passo.

*Ngaire Woods è decano della Blavatnik School of Government dell'Università di Oxford.

Copyright: Project Syndicate, 2025

© Riproduzione riservata