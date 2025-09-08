A Parigi, il 20 novembre 1937, inizia le sue attività il gruppo di ricerca e azione. Nonostante modernità e secolarizzazione ne abbiano ridotto l’influenza, secondo il suo direttore il sacro non è scomparso dalle società contemporanee ma si manifesta sotto altre forme

Parigi, 20 novembre 1937. Nel retrobottega della libreria Galeries du Livre, al 15 di Rue Gay-Lussac, il Collegio di Sociologia, inizia la sua attività: si concluderà nemmeno due anni dopo, nel luglio 1939. Esperienza breve, bruciante, assai discussa, quella del gruppo di ricerca e azione diretto da Georges Bataille, Roger Caillois, Michel Leiris che tra i suoi relatori e ospiti vedrà intellettuali e studiosi come Jean Wahl, Pierre Klossowski, Alexandre Kojève, Walter Benjamin, Jean Paulhan, René Guastalla, Denis de Rougemont, Anatole Lewitzki, Georges Duthuit, Bertrand d’Astorg, Colette Peignot e Edith Boissonnas.

Soprattutto, a lungo dimenticata. Sarà, letteralmente, riportata alla luce nel 1979 da Denis Hollier, che raccoglie e pubblica, quasi integralmente, i testi delle relazioni presentate in quell’inusuale laboratorio. Materiale rimasto “nascosto” negli archivi personali dei membri del Collegio, in quelli di chi era loro vicino o, in alcuni casi, nei taccuini di chi assisteva alle animate conferenze nel fumoso locale del Quartiere Latino dove i relatori si confrontavano con esigenti, spesso polemici, uditori. Il secondo conflitto mondiale, così come i ripensamenti, e i successivi percorsi dei suoi principali protagonisti, contribuiranno all’oblio.

La riflessione

[…] Al centro della radicale riflessione del Collegio vi sono temi come il potere, i miti, il sacro. Nonostante modernità e secolarizzazione ne abbiano ridotto l’influenza, per Bataille il sacro non è scomparso dalle società contemporanee ma si manifesta sotto altre forme.

Il Collegio non si propone solo di studiarlo, bensì di rigenerarlo e “scatenarlo”: nella duplice veste di sacro d’ordine, legato alla primigenia funzione di riproduzione della coesione sociale, “decomposta” dall’atomizzazione indotta da capitalismo e individualismo, e di sacro di trasgressione, capace di ricondurre, almeno momentaneamente, l’uomo a quell’intimità perduta nel corso del lungo, e psicologicamente “gravoso”, processo di civilizzazione analizzato da Freud ne Il disagio della civiltà.

Intento, quello “rigenerante”, che varrà ai fondatori lo sferzante attributo di «apprendisti stregoni», coniato dal filosofo, e studioso di Hegel, Kojève, che Caillois e Bataille cercheranno, vanamente, di coinvolgere nella direzione.

È, dunque, con il riemergere del sacro nelle società moderne, che nei tumultuosi decenni tra le due guerre mondiali sembra fare irruzione anche con il volto di capi carismatici alla guida di “movimenti organici” come fascismo e nazismo, che, per Bataille, paiono avere carattere più religioso che militare, e con quello della creazione di nuovi miti capaci di suscitare mobilitazione e identificazione collettiva, che il Collegio intende misurarsi.

Nel tentativo di rispondere a una domanda formulata precedentemente: quale strada devono imboccare quanti sono «radicalmente opposti all’aggressione fascista, ostili senza riserve alla dominazione borghese, (ma) non possono più confidare nel comunismo?» […]

Per marciare su un simile, impervio, terreno Bataille [ormai orfano della politica dopo le delusioni dell’impegno militante in Contre-Attaque, piccolo gruppo dai bei nomi ma senza radicamento che, insoddisfatto del carattere difensivo dell’alleanza di sinistra in via di formazione in Francia, vorrebbe dare la linea al Fronte Popolare, indicando come terreno d’azione privilegiato la strada non il parlamento, la dimensione passionale non il legalismo istituzionale], volge lo sguardo alla “tragedia dell’esistenza”.

A sua volta, Caillois è calamitato dall’idea di un «potere spirituale» forgiato da severe comunità elettive. Un percorso che entrambi intendono compiere a partire dall’analisi della società, non dalla «peste» della politica ispirata da totalizzanti concezioni del mondo alla quale Bataille ritiene si sia attribuito sin troppo valore. Non a caso, dirà al Collegio, «quello della sociologia è il campo – e di fatto l’unico campo – delle decisioni capitali della vita».

[...] Il riemergere del sacro nella società contemporanee – e in forme diverse da quelle comunemente considerate –, è possibile, afferma Bataille, perché le trasformazioni intervenute nei primi decenni del XX secolo non hanno del tutto cancellato forme del sentire e istanze che parevano ridotte a residui privi di vita.

Il nuovo tessuto sociale è della stessa natura di quello delle società primitive: «È mitico e rituale, si forma con vigore intorno a immagini cariche dei valori affettivi più forti; si forma nei vasti movimenti della folla regolati da un cerimoniale che introduce i simboli che soggiogano».

[...] Miti, rituali, valori: temi ricorrenti nel Bataille degli anni Trenta. Già nel 1933, nel visionario saggio La struttura psicologica del fascismo, aveva affermato che il successo di quel movimento «eterogeneo» a scapito delle organizzazioni operaie, condizionate dalla loro stessa natura e da una visione essenzialmente «produttivistica» della società, derivava dall’aver risposto, più che alle esigenze di classe della borghesia – come allora si sosteneva a sinistra –, dal presentarsi come antemurale alle derive individualistiche, alimentate dal mercato e dalla democrazia, che minavano le basi società.

E dall’aver saputo riforgiare un senso di comunità ormai smarrito, impiegando repertori simbolici capaci di generare quella che chiamava «politica affettiva». La stessa che aveva consentito prima a Mussolini, poi a Hitler, di mobilitare le masse oltre la difesa dei propri interessi materiali, interpretandone elementi pulsionali e istinti fin lì rimossi o repressi. Analisi scomoda, inusuale, poco ortodossa al tempo, che lo esporrà a severe critiche.

La coesione sociale

La questione, decisiva, della coesione sociale resta, dunque, al centro dell’ambizioso tentativo del Collegio di interrogare la sfinge sociologica. [...] Domande che non avranno risposta. La lacerante crisi interna provocata, nel luglio 1939, dalle perplessità di Leiris sulla direzione intrapresa e sulla continua violazione delle regole metodologiche della scuola sociologica francese, cui pure il Collegio diceva di avere come riferimento, e il deflagrare del secondo conflitto mondiale, sbarreranno la strada alla sete di sapere di quella particolare comunità elettiva.

La porta aperta sul caos che il gruppo voleva essere verrà chiusa, pesantemente. Confesserà anni dopo un disilluso Caillois: «La guerra ci aveva mostrato l’inanità del tentativo del Collegio di Sociologia. Quelle forze nere che avevamo sognato di scatenare si erano liberate da sole, con conseguenze che non erano certo quelle che ci attendevamo».

© Riproduzione riservata