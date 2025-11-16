Ian McEwan: «Amo i romanzi che riflettono il mondo. La Bbc è un’istituzione che va difesa»

true false

«Esiste il vero ed esiste il falso». Di fronte alla domanda pilatesca quid est veritas, Ian McEwan è netto: la verità è ciò che si può verificare. Il suo ultimo libro, Quello che possiamo sapere (Einaudi), è un romanzo sulla ricerca, su quello che sapranno (e penseranno) di noi i nostri discendenti tra un secolo, quando il mondo sarà stato devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico. È un romanzo di lutto per quello che sarà perduto nella grande inondazione che inghiotte l’Europa: ha al