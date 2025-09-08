Il favorito per il nuovo capitolo è Luca Banchi, anche se la Federbasket di Gianni Petrucci potrebbe essere tentata di bussare alla porta di Sergio Scariolo. Il nuovo coach, in una pallacanestro che cambia sempre di più, dovrà fronteggiare la mancanza di un leader tecnico consolidato e un campionato che preferisce puntare sull’americano “usato sicuro” piuttosto che su un giovane prospetto

La cosa più facile, dopo l’ultima domenica, è dire che ci vorrebbe un Velasco pure per il basket. Messa così, però, sarebbe banale e pure un po’ demagogico. Il fatto è che l’Italia praticamente da vent’anni (l’argento olimpico è del 2004, in panchina c’era Charlie Recalcati) non riesce a smuoversi da questo vorrei ma non ce la faccio.

Il bilancio di Pozzecco

I rendimenti delle varie edizioni della nazionale si somigliano, qualche momento virtuoso per poi arrendersi sul colle dell’eliminazione diretta, ottavi o quarti che siano, nelle grandi manifestazioni. Pure quest’anno, dopo la resa alla Grecia, c’erano stati segnali incoraggianti, dal risveglio di Simone Fontecchio al boom di Saliou Niang per un filotto di vittorie con Georgia, Bosnia, Spagna e Cipro, ma alla fine i titoli di coda non sono cambiati: siamo lontani dalle medaglie.

Così che quest’ennesimo non hai vinto ritenta ha riazzerato le cose. Gianmarco Pozzecco ha annunciato il suo addio bruciando sul tempo una decisione federale che era nell’aria. E ora eccoci al totocittì. Il favorito per il nuovo capitolo è Luca Banchi, anche se la Federbasket di Gianni Petrucci, che aveva fortemente voluto Pozzecco e dice di voler scegliere insieme con Gigi Datome, potrebbe essere tentata di bussare alla porta di Sergio Scariolo, che ha chiuso con la Spagna ma ha ancora le chiavi del Real Madrid.

Per giudicare Pozzecco si può essere didascalici. Quando fu nominato nel 2022, eravamo decimi nella classifica mondiale Fiba, oggi (ma prima del riscontro europeo) siamo quattordicesimi. Il quinto posto dell’Olimpiade 2021, con Sacchetti in panchina, e una sconfitta nei quarti con la Francia punto a punto quasi fino all’ultimo, non l’abbiamo più avvicinato. Sarebbe, però, ingiusto ridurre tutto il suo percorso triennale a un’arida lettura di cifre.

Valerio Bianchini, una chilometrica esperienza di allenatore, timone azzurro compreso, e un’abbondante bacheca, lo difende soprattutto per un merito: «Ha saputo lanciare dei giovani, valorizzarli, ha compiuto uno sforzo ammirevole proprio in un contesto italiano dove c’è sempre una grande diffidenza verso il nuovo. Il tutto nel poco tempo lasciato alle nazionali: lui e il suo staff hanno fatto un ottimo lavoro. Poi è chiaro che puntare sull’emotività, sull’amicizia, sulla motivazione, non basta. E la squadra ha faticato a esprimere un gioco davvero corale. Ma non è certo una questione solo italiana».

Insomma, l’era Pozzecco si chiude ma il giudizio è più articolato. Certo gli è mancata la lettura di alcune circostanze delicate, ultima delle quali i minuti scatenati di Luka Doncic all’inizio della sfida con lo Slovenia, un territorio in cui l’Italia è sembrata uscire senza ombrello nel giorno di un annunciatissimo temporale.

Il fuoriclasse dei Lakers può essere contenuto non certo neutralizzato, ma quei 21 punti subiti in dieci minuti con il meno 19 del primo parziale hanno spostato la partita in modo determinante. L’Italia è riuscita a tornare sotto spendendo però nella rimonta una quantità di energie nervose che hanno influito sull’economia della partita. Si poteva rompere il ritmo dell’asso sloveno, almeno limitare il suo ruolo di vero e proprio ipnotizzatore del match?

Il problema italiano

Non è l’unica domanda, però. E poi l’Italia un Doncic non ce l’ha. Non ha Antetokounmpo, il “mostro greco”. Non ha l’acciaccato Nicola Jokic, faro della Serbia costretta peraltro all’eliminazione dalla sorprendente squadra finlandese guidata da Lauri Markkanen, altro uomo di robusto minutaggio Nba. Fontecchio è il più vicino ma probabilmente non a questi livelli.

Così in questi anni l’assenza di un leader consolidato ha ridotto il personale di potenzialità della squadra. E anche il flusso degli incoraggianti risultati giovanili – il più recente l’oro europeo dell’Under 20 – va spesso a sbattere sul muro di un campionato dove si preferisce puntare sull’americano “usato sicuro” piuttosto che un giovane prospetto.

Ecco perché, oggi, il lavoro di un tecnico si complica sempre di più. «Il basket è cambiato – spiega ancora Bianchini –. Sembrano giocare tutti allo stesso modo. Lo dimostrano anche questi risultati così inattesi. Siamo di fronte a un cambiamento epocale, è qualcosa che non è mai accaduto, il gioco dipende sempre più da un solo giocatore. C’è una crisi dei grandi allenatori».

Insomma, il tiro da tre si mangia tutto e senza un Doncic o un mezzo Doncic è dura? «È molto dura. Tutto va contro. Ora ho fiducia in Banchi, nella sua esperienza, nel lavoro che ha fatto a Bologna e prima ancora come vice a Siena. Ma è un processo più generale quello che stiamo vivendo, è come se la potenza e la velocità avessero perso il controllo tecnico del gioco».

C’è forse però un altro problema da affrontare. Il basket non ha perso praticanti (le statistiche Istat dicono che in dieci anni ne ha anche guadagnati a livello di pratica sportiva diffusa), ma è indubbio che l’appeal della Nazionale nell’immaginario collettivo non sia stato mai a livello pallavolistico.

Chi gioca a volley sogna di vincere l’oro olimpico, chi gioca a basket sogno di giocare un giorno nella Nba. Una dipendenza che ha allargato quel mondo, lo ha “europeizzato”, ce lo ha reso più vicino, rischiando però di omologare il gioco. Nel frattempo da oggi, l’Europeo dei tanti ribaltoni cerca una nuova gerarchia. E senza Italia.

