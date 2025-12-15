La rivoluzione dell’ironia, Jane Austen è sempre attuale

Il 16 dicembre 1775 nasceva la grande scrittrice inglese. La amiamo ancora oggi perché ha dichiarato il fuoco di un’ambizione che alle donne non veniva concesso di coltivare e ha raccontato storie quotidiane prendendo in giro la gabbia della formalità e dei ruoli domestici

In letteratura ci sono poche certezze, ma se vi dico di pensare a Jane Austen sono sicura che avremmo tutti davanti agli occhi la stessa immagine: quella della scrittrice ritratta a mezzobusto, leggermente profilata, con qualche ciocca di capelli che le scappa dai bordi della cuffietta stile regency. Ho indovinato? Sicuramente sì. Ma non era poi così difficile: nonostante da duecentocinquant’anni l’autrice di Orgoglio e Pregiudizio, Emma e Persuasione sia una delle voci più celebrate e conosciut