Torna a Cella Monte (Monferrato) dal 2 al 5 settembre Jazz:Re:Found, il boutique festival che, da oltre 10 anni, esplora gli orizzonti del jazz – nelle sue innumerevoli contaminazioni – e della black music tra passato e presente. Quattro giorni di concerti, dj set, panel, incontri, degustazioni, turismo culturale, dal 2 al 5 settembre. Ecco il programma completo della terza serata di sabato 4 settembre.

Jazz:Re:Found 2021 – Programma sabato 4 settembre

Main Stage

Venerus

Joan Thiele

San Quirico

Luca Trevisi & Gino Grasso

Ma Nu! b2b Andrea Passenger

Ecomuseo

North of Loreto

Ze in the Clouds

Goedi (Jaxx Madicine)

Kidd Mojo & Veezo

Casaccia

Wax Up!

Cristian Bevilacqua

Cinque Quinti

Luigi Ranghino

Yoga w/ Jazz:Re:Found

JZ:RF Talks / Arcipelago

VENERUS X5 007

Venerus

Andrea Venerus (classe 1992) è originario di San Siro a Milano, ma appena diciottenne si trasferisce a Londra, dove per 5 anni approfondisce le sue conoscenze musicali e comincia a lavorare a progetti personali. Dopo Londra e Roma, dove registra anche un disco, oggi Venerus vive a Milano, città dalla quale nel novembre 2018 ha lanciato il suo primo EP "A che punto è la notte", pubblicato da Asian Fake e subito acclamato da critica e pubblico. La successiva collaborazione con il rapper Gemitaiz nel brano "Senza di me" (feat. Venerus & Franco126), presente all'interno del mixtape “QVC8” e a cui l’artista presta penna e voce, è stata certificata doppio disco di platino. Nel 2019 arriva il concept EP “Love Anthem”, quattro brani pubblicati anche in vinile. Nello stesso anno il tour conferma ulteriormente l’interesse di un pubblico diffuso ormai lungo tutta la penisola, oltre a regalare all’artista un bellissimo sold out ai Magazzini Generali di Milano. Il 2020 vede l’uscita di “Canzone per un amico”, una lettera che Venerus dedica a un amico speciale ma che poi, non appena tradotta in musica, finisce per rivolgersi a chiunque cerchi sostegno in questo momento difficile. Sempre nel 2020 è protagonista di uno dei video-live prodotti da Jazz:Re:Found x Ford, in cui, con piano e voce, crea un momento di vera magia sospeso fra mare e cielo.

Il 19 febbraio 2021 pubblica il suo primo album “Magica Musica”, anticipato a gennaio dal singolo “Ogni pensiero vola”. Il disco contiene sedici tracce, di cui dodici coprodotte con Mace, e vanta collaborazioni eterogenee: Frah Quintale, Calibro 35, Rkomi e Gemitaiz, oltre ai produttori Crookers, Tommaso Colliva, Vanegas, Amanda Lean & Not for Climbing.

Joan Thiele

Cantautrice e producer di origini metà italiane e metà svizzero-colombiane, Joan Thiele è cresciuta tra Cartagena e l’Italia. Fin dall'infanzia ha trascorso una vita nomade, che le ha regalato un gusto musicale internazionale. Finito il liceo, si trasferisce a Londra, dove coltiva la sua passione per la musica e sviluppa una grande personalità artistica. Nel 2016 esce il suo primo EP “Joan Thiele”, anticipato dai singoli “Save Me” e “Taxi Driver”. A febbraio 2017 viene scelta da Rai Radio2 come rappresentante dell’Italia a Gröningen in occasione del Festival EBBA Eurosonic Noorderslag 2017 e nel 2018 pubblica l’album “Tango”. Nel 2020 rilascia “Operazione Oro”, il primo EP in lingua italiana, un viaggio tra pop, R&B e colonne sonore. Il disco nasce con il ritrovamento di vecchie bobine di viaggi della sua famiglia, a cui Joan ha voluto dare idealmente una colonna sonora. “Operazione Oro” è un disco elegante e assolutamente fresco, nel quale atmosfere urban coesistono con arrangiamenti d’altri tempi, tra tradizione e sperimentazione. Nel 2021 pubblica due capitoli del suo nuovo progetto: “Atto I - Memoria del Futuro” e “Atto II - Disordinato spazio”.

Luca Trevisi & Gino Grasso

Sono i maestri delle “Boogie Nights”, tra le esperienze musicali che hanno contribuito ha creare il retroterra culturale di Jazz:Re:Found. Luca Trevisi è uno dei primi dj italiani a programmare musica house e a riproporre quei brani degli anni ‘70 di black music, jazz e latinbossa che poi nel tempo hanno dato il via al genere acid jazz e rare grooves. Negli anni la sua attività di dj viene affiancata a quella di collezionista, arrivando a entrare in contatto con i dj di tutto il mondo e a scoprire perle dimenticate della musica delle decadi passate. Una ricerca che ha trovato espressione nella sua fortunate serie di compilations “Groovy” e “Suono Libero”. Come dj internazionale, ha suonato in venues come il Blue Note e il Jazz Café di Londra, il Giant Steps di New York e il Jazz Festival di Montreux, ed è inoltre attivo come artista e producer (pubblicando per Irma Records, Super Value, Small World Disco, Hot Groovy Records, Far Out Recordings, Sleazy Beats, Future Classics, E.A.R., Music For Dreams, Apersonal Music, iK7). Gino Grasso inizia ad acquistare dischi all’età di 10 anni, innamorandosi istantaneamente della disco e del funk. Inizia come collezionista di vinili, diventando poi dj e producer: muove i suoi primi passi in consolle in uno dei migliori club underground in Italia, il Kinky Club di Bologna. In seguito suona nei club alternativi più famosi in Italia e all’estero, come il Roxy di Vienna, L’East Village e il Bussey Building di Londra, il Jazz Club di Barcellona, l’APT e Le Souk di NYC.

N.O.L.O. Experience (North of Loreto / Goedi / Kidd Mojo / Veezo)

N.O.L.O Experience è un nuovo progetto creato ad hoc per l’edizione 2021 di Jazz:Re:Found, che coinvolge l’icona del rap italiano Bassi Maestro – nel suo recente esperimento North of Loreto, caratterizzato da sonorità vicine al dancefloor e all’electro e dedicato al nuovo quartiere hype di Milano – Goedi (Jaxx Medicine), Kidd Mojo e Veezo. Un mix di groove inediti, usciti dagli studi di North of Loreto e Goedi, sequenze di sample che girano in loop, drum machine e percussioni, con layers di synth e piani elettrici arrangiati da Veezo e Kidd Mojo.

Ze in the Clouds

Giovanissimo polistrumentista e producer, in breve tempo Giuseppe Vitale, aka Ze in the Clouds, è stato capace di creare un suo personale stile compositivo, frutto della sua formazione jazz e delle sue successive sperimentazioni. Sin da adolescente ha attirato l’attenzione dell’avanguardia legata alla nuova scena jazz ed elettronica, suonando in numerosi jazz club e festival: Time in Jazz, Edinburgh Jazz Festival, Umbria Jazz, Torino Jazz Festival, Estate Sforzesca, Jazz 4 L’Aquila, UnoJazz Sanremo, Bluenote Milano, solo per menzionarne alcuni. Nel 2020 ha partecipato a uno dei video-live di Jazz:Re:Found x Ford, in cui ha presentato in anteprima assoluta il suo album “Magical”, uscito quest’anno per l’etichetta Time Is The Enemy, in cui mescola virtuosismi e grande personalità.

Luigi Ranghino

Vercellese, classe 1958, Luigi Ranghino è compositore e musicista ampiamente stimato in Italia e all’estero. Nel 1991 forma il trio con il quale ha partecipato a rassegne e a festival nazionali e internazionali, quali Torino, Monaco, Zagabria e Maribor. Tra le sue numerose e significative collaborazioni, ha suonato con artisti del calibro di John Ethergide, Alan Skidmore, Wayne Darling, Jim Dvorak, Monty Waters, Giovanni Tommaso, Attilio Zanchi, Tino Tracanna, Walter Donatiello, Tiziano Tononi, Daniele Cavallanti, Michelangelo Flammia. Bireli Lagrene, Gianluca Petrella, Francesco Aroni Vigone, Samuel Rohrer, Max Loderbauer, sconfinando efficacemente anche in territori sperimentali, come nell’esperienza con Ricardo Villalobos.

Cristian Bevilacqua

Dapprima frequentatore assiduo dei party “Boogie Nights”, Cristian Bevilacqua è passato in maniera naturale dall'altra parte della consolle, grazie a un ricco bagaglio fatto della migliore house, disco, funk, soul e musica africana. Il suo carattere spontaneo, unito a una sana esigenza di qualità musicale lo porta a proporre dj set diretti e senza fronzoli, fatti di solidi groove che attraversano cinquanta anni di musica afroamericana.





