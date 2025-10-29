Il modo migliore per non dimenticare Jodice è farlo sparire

Per celebrare davvero la memoria del fotografo napoletano, scomparso il 28 ottobre 2025, è necessario uno studio approfondito, metodico, filologicamente rigoroso sull’archivio. Serve qualcuno che distingua il “canone” dell’opera da ciò che è marginale o circostanziale, e che individui le parti inedite davvero rilevanti

Ciò che colpisce di più di Mimmo Jodice, scomparso martedì 28 ottobre 2025 a 91 anni, è che abbia lasciato in eredità soltanto immagini in bianco e nero. È stato associato spesso, un po’ per pigrizia, un po’ per mancanza di altri riferimenti, alla generazione degli autori di Viaggio in Italia, anche se aveva dieci anni più di Luigi Ghirri. Lui, vero artista mediterraneo, irriducibilmente napoletano, restò aggrappato fieramente al bianco e nero, lasciando la sperimentazione sul colore, che si aff