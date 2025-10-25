La destra e la forza della gerarchia: le scorciatoie battono l’uguaglianza

L’uguaglianza la vedi solo se ti metti in certi punti di osservazione che vanno prima di tutto un po’ costruiti: siamo nel campo degli esperimenti mentali. Le gerarchie si impongono invece per inerzia. Non devi costruire la scala, basta che ti siedi in poltrona. Sono il software preinstallato della specie
Molti si chiedono, non da oggi, come mai sembri sempre facile “vincere con le idee di destra”, e come mai sembri sempre faticoso “vincere con le idee di sinistra”. Anche quando un messaggio progressista prende piede, basta un colpo d’aria per farlo crollare, per farlo subito sostituire con la visione conservatrice del problema, con l’idea di destra, insomma, che non sembra fare sforzi per recuperare terreno, persino se pareva archiviata da anni. In realtà la domanda così impostata (destra o sini