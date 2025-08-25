Hub cinematografico. Centro di innovazione e ricerca digitale. Ma anche ancora una città con il tasso di povertà del 26 per cento e capitale delle disuguaglianze. Sempre più parigini la scelgono e anche se la gentrificazione ne sta cambiando velocemente il volto, la sua identità rimane ostinatamente “mista”

Sylvie non va più a cena fuori, non ha mica voglia, dice, de se faire tuer par une balle, di farsi ammazzare a schioppettate. Esagera. C’est Marseille, vero, ma qui nel Settimo arrondissement, dove vive, più che criminali si vedono turisti da tutto il mondo e parigini intenti a farsi l’aperò. I parigini ufficialmente detestano Marsiglia, ma la stanno invadendo, al ritmo di migliaia l’anno: i treni ad alta velocità hanno portato il suo cielo e il suo mare fantastico, i costi quasi dimezzati, e la promessa di una vita al sud, a sole tre ore di distanza dalla Gare de Lyon. Arrivano che sono giovani professionisti nomadi digitali, si installano alla Joliette, al Panier, ai Catalans: tempo pochi mesi e le Sud li trasforma in “parseillais”, parigini-marsigliesi, ibridi tra città che più diverse non potrebbero essere.

Parigi è sempre Parigi, Marsiglia è la seconda città di Francia ma prima per problematicità: col tasso di povertà del 26 per cento ha le disuguaglianze più marcate, tra quartieri difficili a nord e altri come Roucas Blanc che sembrano Bel Air; ha il tasso di omicidi più alto – ieri lo raccontava Jean-Claude Izzo, oggi i romanzi di Audrey Sabardeil come Cargo Blues. Però è anche la città francese che meglio si sta giocando il futuro. La più ambiziosa, perché si vuole Hollywood dell’Esagono, hub mondiale del digitale, capitale europea dell’innovazione, calamita per scienziati internazionali.

Qui(non) è Hollywood

Marsiglia come Hollywood. C’è perfino la scritta gigante MARSEILLE sulle colline del Grand Littoral, identica a quella di Hollywood: l’aveva fatta costruire Netflix per lanciare la serie Marseille, è così piaciuta che non l’hanno più tolta. Ma non si tratta di scimmiottamento. La città ha da sempre una vocazione cinematografica: uno, perché la sua pessima fama l’ha resa set suggestivo e credibile; due, perché ha scorci e dintorni spettacolari e diversissimi tra loro, ci si può ambientare di tutto; tre, perché il governo francese ci investe da tempo.

In particolare, il presidente Emmanuel Macron gli ha destinato 22 miliardi e mezzo di euro col piano Marseille en Grand, per farne la capitale del cinema nel Mediterraneo. Così l’anno scorso vi sono stati girati 94 film e 40 serie, con una ricaduta economica di 81 milioni di euro; nel frattempo è nata l’Ecole Cinéfabrique, è stato potenziato il polo mediatico della Friche Belle de Mai, inaugurato il centro logistico CinéMaBase. Intorno al capoluogo provenzale vive un ecosistema cinematografico: a Martigues per esempio c’è Provence Studio, che ospita grandi produzioni (anche americane), da Bac Nord a Titane e The Serpent Queen. Così è diventato normale scendere in strada la mattina e scoprire che sei nel mezzo di un set: Stillwater con Matt Damon magari, o Bronx, o Le temps des secrets. A coronare il tutto, nel 2026 aprirà il polo marsigliese della Cinématèque française.

Innovazione e ricerca

Sesto hub mondiale del digitale. La città ha appena superato Hong Kong, passando al 6° posto nella classifica degli hub globali di Internet secondo Telegeography, società di ricerca e consulenza sulle telecomunicazioni. Da Marsiglia passa un oceano di dati, un traffico immenso proveniente da Europa, Asia, Africa e Medio Oriente: tutto grazie a 18 cavi in fibra ottica sottomarini che collegano la città a 57 paesi e cinque miliardi di utenti mobili. In 11 anni si è affermata come gateway strategico per telecomunicazioni, cloud e digitale, anche grazie allo sviluppo di Digital Realty, con 4 centri dati in funzione (MRS1, MRS2, MRS3 e MRS4) e uno in costruzione (MRS5). Nuovi cavi collegheranno Marsiglia all'America Latina e rafforzeranno i collegamenti con Africa e India. La top 5 non è così lontana.

Emmanuel Macron all'inaugurazione del centro Tangram del Cma Cgm (foto Epa/Ansa)

Capitale europea dell’Innovazione. Era il 2022 quando il Consiglio europeo per l’innovazione ha conferito questo titolo alla Métropole Aix-Marseille Provence, insieme a un premio da un milione di euro per sostenere progetti innovativi. L’anno dopo il tasso di creazione di imprese segnava un +11 per cento, oggi la Métropole conta su un ecosistema di parchi scientifici e tecnologici; campus come The Camp, di referenza per l’intelligenza artificiale; incubatori d'impresa e universitari; acceleratori pubblici e privati. Marsiglia punta a scrollarsi di dosso la fama criminale e affermarsi come crocevia scientifico, con partnership dalle big tech al biomedicale; un sistema di start up; quartieri “low cost-easy tech” come Smartseille, parte di Euroméditerranée, a sua volta ambiziosissimo, miliardario intervento di rigenerazione urbana nella zona del porto; programmi come Marseille Innovation, di accompagnamento a una nuova generazione di imprenditori. In più l’università di Aix-Marsiglia, tra le migliori di Francia, e centri di ricerca come CNRS e INSERM, hanno rafforzato i legami con l’Ue e le imprese.

La cacciatrice di scienziati. Appunto l’università di Aix-Marseille, che continua a sviluppare programmi che attirino cervelli internazionali. Per esempio, Safe place for science (15 milioni di euro su tre anni), rivolto a ricercatori americani stufi dell’amministrazione Trump tanto ostile alla scienza: ne ha già attirati 300. Tra questi Kartik Sheth, ex-numero tre della Nasa: non è difficile immaginare che “enzima” può essere uno così, visto che a Marsiglia esistono il Lam, Laboratorio di Astrofisica, e il CSM, Centro Spaziale. A La Provence, che lo ha intervistato, Kartik ha detto: «Vorrei aiutare giovani ricercatori a sfruttare lo studio per trovare sbocchi, così che possano poi lavorare nell'industria e nella politica; vorrei contribuire a raccogliere fondi per 20 milioni di euro, si potrebbe stabilire un centro di eccellenza. Una cosa è certa: qualunque sia il mio futuro, voglio lavorare a Marsiglia».

Questione di identità

Au secours, ci invadono! Tra americani e “parseillais” la città cambia, prende abitudini bourgeois-bohèmien, quartieri popolari si fanno fighetti. Aprono cuisine de partage e “cantines solidaires”, solidali non si sa bene con chi, il tè matcha rimpiazza il pastis, sulle tavole meno pieds paquets (piatto della tradizione, zampe e trippe di pecora stufate insieme) e più cake vegani; diminuiscono i legumier, aumentano i centri di flow pilates. Nei quartieri vista mare prediletti dai neo-marsigliesi i prezzi aumentano.

Un graffito sui muri di Marsiglia (foto Epa/Ansa)

Però Marsiglia è Marsiglia. La città della “mixité”, che credi di conquistare e invece è lei che cambia te. Veniamo da tutti gli orizzonti, ti dicono qui, ed è vero: poco francese, molto italiana, araba, centro-africana. Ci convivono – senza amarsi e senza odiarsi – etnie, culture, modi di vivere anche radicalmente diversi. Topless e burkini fianco a fianco in spiaggia, senza piacersi ma senza rompersi le scatole; il “Violentometro” sulle spiagge (gazebo dove si insegna alle ragazze a riconoscere i segnali di sopraffazione maschile e i loro vari livelli di pericolo) e il rito dell’aperò davanti al mare; i senzatetto a dormire per strada, squatter e cambrioleurs in servizio permanente effettivo. Su tutto, le risate roche delle “cagoles”, stereotipo e donna marsigliese in carne e ossa, un po’ volgare per scelta, perché della compostezza se ne frega. Meglio non darle consigli di stile, non ci mette un secondo a mandarti a stendere – del resto, da dove credete che venga “cagole”?

