Fate altri due buchi alle vostre cinture, e abbiate fiducia nella rivoluzione perché è l’unica via d’uscita. L’appello di Alejandro Gil Fernández e Vicente de la O Levy, ministri dell’Economia e dell’Energia, e di un governo che per la prima volta nella storia forse riconosce che il paese è al limite del precipizio, è suonato quasi letteralmente così un mese fa in diretta tv.

Dai paladar, i ristorantini privati dove la cucina è improvvisata da una tenda nel cortile di casa, al Floridita, bazzicato da Ernest Hemingway e che per lui shakerava leggendari daiquiri, anche a quelli che se lo possono permettere – pochi, oltre ai turisti – il boccone o il bicchierino saranno andati di traverso. Già piegata da oltre sessant’anni di embargo voluto dagli Usa, la Cuba del post castrismo, e del post Covid, fa i conti con una crisi senza precedenti. E senza uno straccio di soluzione, nemmeno all’orizzonte.

Secondo l’Observatorio cubano de derechos humanos, con sede a Madrid, quasi il 90 per cento delle persone vive al di sotto del famoso livello di povertà, un dato che va aumentando rispetto allo scorso anno. Manca tutto, dal latte alla carne, finanche il caffè, le medicine. Un baratro che pare irreversibile, e che spinge alla fuga di massa. Non soltanto le grandi migrazioni interne, con la popolazione più allo stremo in cammino verso L’Avana in cerca di sistemazione e cibo, ma anche un massiccio allontanamento dall’isola. Per molti, senza ritorno.

Storia di Emily

«Mando 150 euro ogni mese, da quando sono qui in Italia, a mia madre. Con questi soldi lì riesce a far mangiare i miei fratelli»: Emily Salcedo García, ventisei anni, è riuscita a salire su un aereo a settembre scorso. Una “privilegiata”, rispetto ai tantissimi di questo esodo (più di 330mila dall’inizio del 2022 soltanto negli Stati Uniti, e un numero imprecisato di coloro che si uniscono poi, passando da Mosca, ed è un fenomeno nuovo, a migranti e rifugiati da Asia, Medio Oriente e Africa attraversando anche i Balcani nell’impresa di raggiungere l’Europa): il Game di Emily – viene definito così il “gioco” al massacro dei disperati su quelle rotte – è la pallanuoto.

Lei è un centroboa della nazionale femminile, ed è fortissima. Ma anche i grandi atleti, come lei e ben prima di lei, hanno dovuto stringere cinghie già logore. Un processo, quello smarrirsi di persone e dell’intero movimento agonistico, che dopo la morte di Fidel Castro, il leader che considerava lo sport al pari degli altri diritti fondamentali, è andato via via accentuandosi. Per far venire Emily in Italia, e farla scendere in acqua con la Olio di Calabria Igp Cosenza, c’è voluta la mano de Dios, ovvero quella del Coni centrale romano e dell’ambasciata italiana a L’Avana.

«L’abbiamo cercata e voluta, speriamo che resti a lungo con noi», dicono il presidente Francesco Manna e la responsabile della squadra femminile cosentina, Luisa Pirillo. Una forza della natura, per il coach Francesco Fasanella. Una ragazza tosta e dolce. Ha il nome del fratello più piccolo tatuato sull’avambraccio: Emmanuel.

Il padre morì giovanissimo di cirrosi epatica, la madre assiste anziani e disabili, la sua casa sta a Cayo Granma, un isolotto all’ingresso della Baia di Santiago de Cuba. Gente addestrata a saltare i pasti. «La spinta a venire qui in Calabria, così lontano, me l’ha data il pensiero di poterli aiutare», dice, fiera. «Se ci fosse ancora Fidel, tutto sarebbe stato diverso», sostiene, convinta. Lo studiano a scuola, è una sorta di nonno per tutti. O quasi.

La Calabria dei medici cubani

I medici cubani che sono arrivati a salvare il fortino della sanità calabrese sotto assedio degli “indiani”, malapolitica e tutto quel mondo di mezzo che le ruota attorno, sulla pelle dei calabresi, hanno la consegna del silenzio sulle condizioni, nel post castrismo, Fidel e poi il fratello Raul, del loro paese. Tuttavia quella «tanto vituperata Cuba, soggetta a un feroce e criminale blocco economico da parte degli americani e dei suoi alleati, tra cui l’Italia, diventa l’ancora di salvezza per un governo di destra, costretto a riconoscere l’efficacia del suo sistema sociale», ragiona con noi Santo Gioffrè, il medico e scrittore che scoperchiò la pentola del malaffare che cuoce quel sistema sanitario, denunciando per esempio, quando era commissario dell’Asp di Reggio Calabria, i responsabili di doppi e tripli pagamenti per milioni di euro. Rischiando la morte.

Al punto che troupe tv estere e finanche cineasti hanno sentito la necessità di incontrarlo da vicino per vedere che faccia ha un marziano che ha la sfrontatezza di smascherare le ruberie e la grande ingiustizia perpetrata ai danni di una comunità già diseredata di suo dalla storia e dal mondo. Certo, quei medici caraibici sono a tempo.

Ed è stata un’ennesima ingiustizia «ostacolare ferocemente il piano di Gino Strada, ovvero dare a Emergency la gestione e così far uscire la Calabria, per sempre, dall’emergenza sanitaria e contabile, come lui stesso ebbe modo di raccontarmi in un colloquio riservato e delicato», svela Gioffrè, che dice di conservare l’amaro in bocca: «Ricavai conferma che questa è terra ormai perduta».

Come Cuba? «Io non perdo la speranza. Ce l’hanno insegnato Fidel e Che Guevara», contesta la giovane Emily. Sa anche che suo “nonno” era un grande appassionato di sport. Amava il baseball. Chissà che avrebbe detto della prima volta della nazionale al World Baseball Classic dello scorso marzo a Miami, la città degli esuli cubani. Amava il calcio, e Maradona.

Suo grande amico tra passioni politiche e di campo: «Sei il più grande della storia», disse El Pibe de Oro al Líder Máximo in uno dei loro incontri, quando il presidente ribatté «E tu il Che Guevara dello sport». Era anche fiero della waterpolo, medaglia d’oro ai Giochi Panamericani 1991. Era il 13 agosto: sugli spalti a tifare c’era lui. Con quell’epica vittoria di Cuba, guarda un po’ proprio sugli yankees degli Stati Uniti, festeggiò il suo settantacinquesimo compleanno.

