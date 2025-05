Dietro la “lotta all’ideologia gender” nelle scuole si nasconde la riaffermazione di un principio antico, regressivo: la sessualità come questione di decoro, alla quale deve badare la famiglia e solo la famiglia: un passo indietro che richiama le dinamiche descritte in Orgoglio e pregiudizio

Educazione sessuale nelle scuole, ovvero: per parlare di politica talvolta bisogna parlare di Jane Austen.

In Orgoglio e pregiudizio c’è una vicenda che coinvolge personaggi secondari, ma che secondaria non è. La riassumo: Lydia Bennet, una delle sorelle della famiglia di cui si narra, scappa con un ufficiale. Fuga passionale fra persone non sposate, scandalo.

In quel mondo — l’Inghilterra di più di duecento anni fa — non è solo Lydia a compromettersi: è l’intera famiglia a perdere valore sul mercato matrimoniale. Le sorelle rischiano di non potersi più sposare “bene”. Il danno non è solo morale, è economico, visto che le sorelle (per questioni di vincoli ereditari) alla morte del padre si ritroveranno in difficoltà, e dunque il matrimonio per loro è un’esigenza.

Per limitare i danni della fuga “immorale” di Lydia si cerca anzitutto di limitare la diffusione della notizia. In seconda battuta, serviranno uomini e denari per aggiustare tutto. Per pagare debiti, organizzare matrimoni riparatori, riassorbire scandali, risollevare sorti.

Austen vede con lucidità le leggi non scritte di un mondo in cui ogni essere è definito anzitutto dalla sua posizione economica, che deriva in senso stretto dalla famiglia, non essendoci mobilità. In questo contesto la reputazione femminile è una moneta dal valore particolarmente instabile, soggetta a fluttuazioni, e la condotta sessuale una grana da amministrare. A un certo punto si dice addirittura che è meglio una figlia morta di una moralmente (sessualmente) compromessa. Quest’ultima infatti ha un costo, visto che per l’appunto danneggia l’intero ecosistema finanziario della famiglia; le persone morte, perlomeno, non costano.

Ritorni

Mi capita spesso di pensare a Jane Austen ultimamente, non solo perché ricorrono i duecentocinquant’anni dalla nascita della scrittrice. Mi capita perché quel mondo da noi considerato arcaico oggi risuona. Ci ho pensato per esempio quando il ministro Giuseppe Valditara l’altro giorno si è occupato di educazione sessuale nelle scuole, o per meglio dire ha proposto uno schema di disegno di legge per il “consenso informato in ambito scolastico” quando si parla di corsi formativi che trattano temi sensibili (leggi: sessualità e relazioni).

In parole semplici, in un paese in cui manca una legge sull’educazione sessuale obbligatoria il governo scarta di lato, alza le mani e dice che qualsiasi offerta formativa degli istituti scolastici in quell’ambito dovrà essere soggetta al consenso delle famiglie. Un vincolo burocratico, ma non solo.

Dietro la “lotta all’ideologia gender” (quella posa delle destre secondo cui, la dico male ma forse bene, “i cattivi vogliono infiltrarsi nelle scuole e insegnare ai nostri bambini la transessualità”) si nasconde la riaffermazione di un principio antico, regressivo: la sessualità come questione di decoro, alla quale deve badare la famiglia e solo la famiglia. Sesso come materia da tenere sotto controllo in senso tribale: panni da lavare in casa.

Corpo e denaro

È un passo indietro che richiama alla memoria le dinamiche descritte da molta letteratura, ma di rado così precisamente (così razionalmente) come lo fa Austen: il corpo (soprattutto femminile) come luogo di scandalo. La minaccia, il silenzio come protezione. Il denaro come pezza.

Questa mossa del governo non è solo ideologica. È soprattutto un lavorìo: una forma concreta di restaurazione culturale. Invece di costruire una scuola capace di offrire strumenti critici per tutti al di là dei contesti di provenienza, strumenti basati su un principio di salute fisica, rispetto e benessere mentale, si sottolinea la necessità di delegare alla famiglia il potere di dire cosa si può o non si può sapere, col rischio che negli ambienti difficili l’educazione non sia trasmessa.

Il governo sembra anzi mettere appositamente al centro il tema del permesso della famiglia. Sembra che il tema principale sia la famiglia che acconsente, più ancora dell’educazione al consenso. Sembra che questa formulazione sia stata pensata non per “regolamentare l’offerta formativa”, ma per introdurre l’idea che si possa e si debba tornare a un tempo andato, a una struttura precisa della società. Diciamo fortemente tradizionale: famiglia al centro.

È solo un piccolo passo. La lunga marcia delle destre estreme verso un disegno culturale non è composta da gesti vasti e conclusivi, ma da tessere di mosaico. Non si trionfa senza il disegno culturale, ma il disegno lo fai pezzo per pezzo. Cambiare i codici simbolici, linguistici ed educativi della sfera pubblica richiede tempo. Sostituire via via. Poco alla volta si riscrive il mondo. All’indietro.

© Riproduzione riservata