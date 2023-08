Questo libro nasce nella frescura di un giardino seicentesco, oggi non più aperto al pubblico, un luogo incantato che resta in attesa di un riscatto o di una sorte nuova, un po’ come tutta Napoli. Abbiamo iniziato a incontrarci lì, quasi per caso, all’inizio del 2022, quando la pandemia iniziava ad allentare la morsa. Nei viali quieti - in lontananza il mare - si respirava quello stesso “intollerabile profumo di fiori d’arancio” che rapiva i sensi di André Gide, non ancora trentenne, durante il suo soggiorno partenopeo. Questa è Napoli: una città con un potere di seduzione talmente forte da lasciare estenuati. Specie se poi ci si deve vivere la vita quotidiana o, peggio ancora, ci si deve confrontare con il suo fantasma letterario, più che mai ingombrante.

Il giardino, allora gestito da una volenterosa cooperativa di giovani, dovrebbe trovare a breve una nuova destinazione; ma ha fatto in tempo a ospitare le conversazioni di alcuni scrittori che hanno scoperto di avere qualcosa in comune, a partire dalla volontà di fare gruppo. Niente a che vedere con gli ombrosi intellettuali della Napoli del dopoguerra, pronti a rompere con furore amicizie e sodalizi, come accadde ad Anna Maria Ortese e Luigi Compagnone all’indomani della pubblicazione del coraggioso “Il mare non bagna Napoli”. Erano anni in cui si combattevano battaglie ideologiche e nel bene e nel male il futuro sembrava tutto da costruire, mentre sempre più spesso accade ora di vederlo fermo, immobile, almeno da qui. E Napoli appare inchiodata alla sua condizione di sirena ammaliante, che però non può evolversi, crescere, entrare a pieno titolo nella contemporaneità, gentifricarsi, abbandonare il folclore salvando la tradizione. Una bellissima sirena che non può disfarsi della coda per camminare su un paio di solide gambe.

La prima scintilla della nostra discussione è nata intorno a un titolo gridato su un giornale francese. “Napoli terzo mondo”, recitava. Un titolo urticante che sollevò una marea indignata di commenti. Altro che terzo mondo, siamo la città più bella che c’è, proclamavano sui quotidiani e sui social cittadini e intellettuali. Certo, la provocazione non piaceva nemmeno a noi, suonava come un affronto, utilizzava peraltro una categoria arretrata, pescata dai canoni abusati del neocolonialismo. Ma non potevamo negare una certa fondatezza in quell’accusa e cioè che la condizione di emergenza della città si trasforma sempre più spesso in sistema. L’eccezione diventa regola. La normalità un sogno inseguito durante la prima sindacatura di Bassolino, poi subito abbandonato per favorire la crescita smisurata della città disneyland che oggi è sotto gli occhi di tutti. Direzione verso la quale si marcia ineluttabilmente almeno da vent’anni a questa parte, tra le spinte della globalizzazione e l’inerzia di una certa politica, in realtà non solo a Napoli ma in tutta Italia.

Ciascuno degli scrittori, allora, ha scelto di indagare percorsi obliqui, periferici, lontani dalla cartolina classica ma anche dal gomorrismo che ha caratterizzato il racconto di Napoli con un nuovo serbatoio di luoghi comuni, diventando manierismo di epigoni, dopo la grande carica innovativa del libro di Roberto Saviano. Alcuni degli autori che firmano questo libro hanno optato per il reportage narrativo, altri per forme più tradizionali di racconto, altri ancora per analisi di taglio saggistico, ma tutti sono animati dalla voglia di offrire in un modo o nell’altro una testimonianza civile e una interpretazione critica della città ormai largamente sovraesposta.

Quella della rappresentazione di Napoli nelle arti e nell’intrattenimento, dalla letteratura fino al cinema e alla televisione, è questione spinosa e aperta, dal momento che mai come adesso il racconto della città produce una fascinazione trasversale, contagiando fasce d’età e tipologie di pubblico diverse e varie. Napoli sfavilla, nonostante le sue difficoltà.

Del resto, anche nei suoi momenti più bui sul piano sociale ed economico, Napoli ha trovato sempre la forza per rialzare la testa. La città del post terremoto era colpita, affranta eppure pervasa da fermenti culturali tutti tesi al rinnovamento, come spesso peraltro accade proprio nei periodi più critici. Con il nuovo cinema di Mario Martone e di Antonio Capuano, con l’arte contemporanea raccolta da Lucio Amelio intorno al progetto di Terrae Motus, con il teatro di Antonio Neiwiller e di Toni Servillo, da Napoli si guardava in direzione di un altrove più nuovo.

Se c’è una differenza tra quegli anni e il presente è nella voglia di fuga che si è trasformata in una più disinvolta abitudine ad andare via, incamerare esperienze e poi tornare sotto il Vesuvio. E nella capacità, che hanno le nuove generazioni di artisti nati in Campania, di non sentirsi esclusi dal flusso della contemporaneità. Molti di loro hanno antenne aperte per cogliere stimoli che arrivano da direzioni diverse rispetto al consolidato modello occidentale, per esempio dai flussi di immigrazione, attualmente forse unici veri portatori di novità sociali e culturali. Su questo piano, la posizione geografica di Napoli, ponte sul Mediterraneo, potrebbe favorire l’aspirazione a tornare città-mondo, cosmopolita e aperta come lo fu da grande capitale settecentesca.

Questi sono gli scenari a cui guardare o forse solo i sogni. Resta il fatto che vivere Napoli è faticoso, raccontarlo ancora di più e perfino fuggire via, perché è difficile lasciarla alle spalle. Una città che sotto il suo splendore spesso è stanca, ma soprattutto stanca chi le vuol bene. E non da oggi. Grandi scrittori di tutti i tempi si sono misurati con l’enigma Napoli, raccontandone piaceri e sofferenze, cogliendo il fascino ambiguo della “bella giornata” teorizzata da Raffaele La Capria.

Tutto questo fervore di scrittura su Napoli non può che voler dire due cose. La prima è che la città racconta ed esemplifica una universale condizione umana, con tutte le sue contraddizioni.

Il secondo punto è che Napoli possiede una inesauribile (o finora inesaurita) forza mitopoietica, sulla quale hanno provato a indagare anche gli scrittori di questo libro collettivo.

Cercare un orizzonte. In un tempo che non riesce a prefigurarsi l’avvenire, Napoli è stanca ma non cede il passo. Forte di un’energia millenaria, sa come andare avanti, anche se la sua identità diventa merce esibita a buon mercato sulle bancarelle di via Toledo. Allora può capitare che a difenderla ci provino gli scrittori, mettendo nelle loro parole tutta l’autenticità possibile. La sirena sorride e speriamo apprezzi.

