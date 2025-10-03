La sovraesposizione ha inclinato la tragedia di Garlasco verso la commedia all’italiana

Nemmeno Vermicino ebbe una copertura mediatica pari a quella del caso Garlasco, una diretta televisiva ininterrotta e a reti unificate. Visto come siamo messi ormai, il Nobel per la letteratura a Paolo Conte onorerebbe la letteratura più che Paolo Conte. Torna la rubrica di cenette sentimentali e settimanali con i lettori vecchi e nuovi
Domenica scorsa Partitona Milan-Napoli, vince Allegri e perde Conte, cioè i due migliori mister italiani in attività, a parte Ancelotti (e Mancini?). È dunque Max il più bravo tra i due? Non dimentico un highlight dell’intervista che gli feci in cui c’è tutto Allegri. A domanda («Per indicazioni tattiche intende sovrapposizioni, diagonali, tagli?») rispose: «Non sono così tecnologico come lei. A me piacciono le cose concrete. Il calcio non lo inventa nessuno. Si gioca sempre su un campo di 65 me