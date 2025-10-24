Il food memoir è un genere letterario in cui il cibo indaga identità e relazioni familiari. La cucina domestica assume un valore culturale e identitario, ma anche emotivo e sociale

false false

Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l’ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: il tema del numero di questo mese è cucina abitabile. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, invece, tutti gli altri articoli di Cibo, che è anche una newsletter gratuita. Ci si iscrive a questo link.

La prima cosa che ho fatto quando mi sono trasferita nella casa che abito è stata mettere in ordine i libri. Le modalità di sistematizzazione delle biblioteche domestiche hanno sollecitato le ossessioni di molti: da Benjamin a Perec esiste una vasta bibliografia a cui richiamarsi quando siamo circondati da pile di libri e nessuna idea di come organizzarli.

Io seguo gli idiosincratici suggerimenti di Roberto Calasso: la regola del buon vicino per cui è preferibile accostare libri diversi tra loro in modo da imbattersi sempre in piccole scoperte. Su questa base ho inventato una mia personale tassonomia, modellata sui dialoghi possibili che mi piacerebbe i miei libri intrattenessero.

A mantenere una dimensione unitaria, a occupare un territorio che sembra ignorare le mie esitazioni classificatorie, sono gli scaffali dove tengo i libri di cucina. Con questa definizione intendo una categoria molto ampia: cookbook illustrati, ricettari scompaginati, saggi di storia dell’alimentazione, numeri monografici di riviste, romanzi che hanno a che fare con il cibo e, soprattutto, food memoir. In assenza di una definizione certa – i contorni del genere sono molto scivolosi e sempre soggetti a rinegoziazioni – sono propensa a includere tra i food memoir tutte quelle scritture autobiografiche in cui il racconto del cibo diventa lo strumento e la prospettiva per indagare identità, genere, relazioni familiari.

I classici

Quando si parla di intersezione tra memoir e cucina il riferimento più immediato sembra essere Kitchen Confidential di Anthony Bourdain. Per quanto sia indubbio che il rapsodico, profetico, libro di Bourdain abbia contribuito a proiettare il racconto del cibo nel panorama mediale mainstream, credo sia importante ricordare che parallela a questa narrazione delle cucine professionali – della ristorazione che tanto alimenta film, documentari e prodotti seriali – ne corre un’altra, che ha trovato, invece, il suo centro nelle cucine domestiche.

Considerando che la maggior parte dei titoli ascrivibili a questa categoria sono scritti da donne – tra i più celebri basti pensare a Tender at the Bone di Ruth Reichl; Home Cooking di Laurie Colwin; My Life in France di Julia Child – e che, anziché proporre un resoconto serrato dal pass dei ristoranti, disegnano una geografia più intima, confidenziale, in cui le ricette provengono dagli archivi familiari, il food memoir è stato a lungo derubricato a genere ombelicale, “femminile” e un po’ ingenuo.

Spazio fecondo d’analisi

Ciò che questi commenti trascurano di rilevare è quanto in queste scritture la cucina di casa diventi uno spazio fecondo, tutt’altro che chiuso, un rifugio confortevole ma anche uno spazio di apertura, di relazioni, di riflessione sull’identità e sull’alterità, sulla postura nei confronti del mondo, sulla concezione dei rapporti sociali, in definitiva uno spazio culturale.

Questa direzione, in cui la dimensione narrativa e personale si combina con l’analisi storica e sociale, è ben evidente nei memoir contemporanei.

In Dirty Kitchen. A memoir of food and family di Jill Damatac, scrittrice e filmmaker filippina emigrata con la famiglia negli Stati Uniti dove ha vissuto a lungo senza documenti, la “cucina sporca” del titolo rimanda alla consuetudine di allestire nelle case filippine una seconda cucina destinata alle preparazioni più intense e viscerali ma anche alle forme con cui il colonialismo americano, individuando nella cucina filippina un carattere insalubre e barbaro, in conclusione sporco, ha contribuito a modellarne la fisionomia sin dall’occupazione delle isole a fine Ottocento.

Il memoir di Damatac rivela tutte le difficoltà che vivere in condizione di precarietà in un paese straniero comporta, anche a livello alimentare. La madre dell’autrice, infatti, si sente legittimata a preparare i piatti tradizionali filippini, e quindi a trasmetterne la memoria alla figlia, solo dopo aver raggiunto una relativa stabilità lavorativa. In Crying in H Mart Michelle Zauner, in seguito alla morte della madre, piange nelle corsie del supermercato H Mart, specializzato in cibo asiatico, con i barattoli di kimchi e i pacchi di gnocchi di riso che la riportano alle estati trascorse a Seoul nell’appartamento della nonna, dove ha maturato la sua educazione culinaria e sentimentale.

Ricette per tutti

Le cucine di casa sono anche il luogo in cui le ricette possono più facilmente scombinarsi, adattandosi agli umori, alle sensibilità, alle condizioni emotive, psicologiche e fisiche di chi prepara. In Cook as You Are: Recipes for Real Life, Hungry Cooks and Messy Kitchens la food writer britannica Ruby Tandoh costruisce un ricettario quotidiano che allarga l’orizzonte delle categorie su cui si strutturano solitamente questi testi. Ecco allora che alle consuete “ricette rapide” si affiancano le ricette suggerite per chi non dispone di energie fisiche e mentali, per chi cucina convivendo con malattie o disabilità.

Da un grave disturbo depressivo nasce Il pollo di mezzanotte e altre ricette per cui vale la pena di vivere, cookbook-memoir, in cui Ella Risbridger non solo introduce tutte le ricette con un racconto della loro origine, proveniente dai suoi ricordi, narrativizzandole, ma vi dissemina suggerimenti rassicuranti, invitando i lettori a non affannarsi dietro i tecnicismi, ricordando loro che gli ingredienti si possono sostituire, le dosi modificare un po’, che preparare in casa il Sunday roast per i propri amici è una bella cosa, ma che è legittimo anche volersi solo trascinare a letto con una ciotola di zuppa.

Gli oggetti

Nel paesaggio delle cucine domestiche gli oggetti, gli utensili, le ciotole, tutte quelle cose classificabili come kitchenalia, spesso oltre al valore d’uso, esprimono una evidente connotazione simbolica, diventando depositari di memorie, ricettacolo di tracce. Ai kitchenalia ha di recente dedicato un libro – The Heart-Shaped Tin: Love, Loss and Kitchen Objects – la giornalista e food writer Bee Wilson, che declina qui in chiave memorialistica una fascinazione nei confronti degli utensili da cucina, di come questi abbiano influenzato i regimi alimentari e la fruizione del cibo, già formulata nel saggio di storia culturale In punta di forchetta. Storie di invenzione in cucina. Un oggetto specifico – una tortiera per una persona – diventa invece il perno narrativo di Tart. Misadventures of an Anonymous Chef, memoir e culinary coming of age di Slutty Cheff. Con una scrittura schietta e impudica, l’autrice racconta delle sue esperienze nelle cucine londinesi, dove spesso si trova ad essere l’unica donna in brigata. Com’è ovvio che sia in una narrazione che si svolge per la maggior parte in un ristorante, nel corso del libro l’anonima protagonista cucina molto, ma solo quando, lontana dall’adrenalina del servizio, prepara nella sua cucina, circondata dalla familiarità dei suoi oggetti, seguendo una grammatica di gesti minimi – pesare, versare, infornare – una crostata che divora ancora calda, riesce a ricomporsi, a rimettersi in connessione con i suoi desideri, superando così il senso di smarrimento e di perdita da cui si sentiva attanagliata.

Quello che i food memoir restituiscono è allora la dimensione magica e sacrale della cucina domestica, come spazio di epifanie, di riti, su cui si stratificano mitologie personali e condivise.

© Riproduzione riservata