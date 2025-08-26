Sugli schermi le storie post-apocalittiche sono ormai diventate un genere, anche se rifiutano quest’etichetta. Ma hanno trame, ambientazioni e formule fisse. E così bunker, isole e paesaggi desolati sono la comfort zone
La verità, vi prego, sulle distopie: favole della buonanotte per adulti
26 agosto 2025 • 18:32
