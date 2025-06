«Il mondo è tutto un palcoscenico» fa dichiarare Shakespeare al malinconico Jacques nel Come vi piace. Non è un pensiero originale. L’idea della vita come teatro può essere fatta risalire all’antichità, al poeta latino Giovenale che affermava: «Tutta la Grecia è un palcoscenico e tutti i greci sono attori», fino al sociologo americano Erving Goffman, secondo il quale «la vita sociale è un mosaico di rappresentazioni». È un pensiero, tuttavia, che nasconde più di quanto non riveli.

Nel saggio La società del palcoscenico. Performance e rappresentazione in politica, nell’arte e nella vita (Feltrinelli, 2024), Richard Sennett, grande sociologo inglese e docente alla London School of Economics, esplora le dinamiche complesse e spesso contraddittorie della performance in vari contesti sociali – nella vita, nell’arte e nella politica – partendo dalla inquietante constatazione che il demagogo condivide con il ballerino e il musicista lo stesso regno non verbale di gesti, illuminazione, costumi e scenografie.

Allo stesso modo, nei ruoli e nei riti della vita quotidiana anche noi oltrepassiamo spesso il confine della recitazione, in forme che possono essere sublimi o terribili, repressive o liberatorie. Il saggio che intreccia autobiografia, critica culturale e filosofia politica ci invita a riflettere su come la performance possa essere un mezzo di espressione personale e collettivo e un veicolo di trasformazione sociale e culturale, e come, quindi, le arti performative siano strettamente interconnesse al destino pubblico della società.

Muovendosi tra diverse scuole di pensiero, e attingendo al suo passato da violoncellista professionista, Sennett ci restituisce una prospettiva critica, ma non pessimista, della performance, capace di ispirare artisti, studiosi e appassionati, e offre un’interpretazione della messa in scena, in tutte le sue forme, come arte squisitamente ambigua.

Accettare l’assurdo

«Quello che mi interessa soprattutto è come la performance possa portare le persone ad accettare, attraverso modalità fisiche e non verbali, cose che se considerate attraverso la parola scritta sarebbero ritenute assurde», afferma il professor Sennett. «Oggi è più vero che mai: un gruppo di demagoghi occupa ormai da anni il palcoscenico mondiale. Sono performer brillanti, capaci di catturare il pubblico grazie a carisma e doti retoriche fuori dal comune. Donald Trump negli Stati Uniti e Boris Johnson in Gran Bretagna sono abili performer che hanno governato e governano servendosi della recitazione».

Più che sul contenuto della parola, politici come Trump puntano sulla performance visiva. «In Italia Silvio Berlusconi era un grande performer, non per niente cominciò la sua carriera come cantante sulle navi».

La performance ha sempre avuto un ruolo nella vita pubblica. «È così da millenni, fin dal tempo degli antichi Greci. A quel tempo ad Atene l’agorà era una piazza cittadina di circa quattro ettari che conteneva tribunali, mercati alimentari, santuari dedicati agli dei e spazi per mangiare, spettegolare e corteggiare. Su quel palcoscenico tutti si mettevano in mostra; non c’era distinzione tra attore e spettatore. In questo risiede il fascino della performance. I seduttori non sono diversi da noi, sono il nostro specchio: per questo ci seducono».

La rottura

Ma oggi qualcosa è cambiato. «La performance è sempre stata importante nella politica, ma mai come oggi. I social media hanno davvero cambiato tutto. I social hanno marginalizzato gli spettatori della performance. Nel tempo lo spettatore si è trovato sempre più in una condizione di inferiorità rispetto all’attore fino a diventare totalmente passivo. In passato se al pubblico non piaceva uno spettacolo esprimeva il suo disappunto. Oggi invece ci illudiamo di rispondere e commentare, ma in realtà abbiamo una relazione passiva con il performer e non riusciamo ad alterare davvero il messaggio originale.

E anche quando siamo protagonisti di una performance, per esempio mandando un TikTok a un milione di persone, non abbiamo un vero rapporto con loro. Quello che mi ha colpito molto della rivoluzione tecnologica è proprio questa relazione passiva tra le masse e il performer, che finisce per essere claustrofobica. Inoltre, non c’è molta complessità in questa relazione.

Se le persone sentono qualcosa che non vogliono sentire, spengono. Non ascoltano mai qualcosa che potrebbe metterle in discussione. Non si relazionano con la differenza, con ciò che è estraneo. Così le odierne agorà tendono a essere luoghi con una sola funzione: il campus, il palazzo di uffici, il centro commerciale; il suo molteplice utilizzo è ormai solo una sorta di abbellimento dello spazio pubblico».

Come nei teatri delle ombre gli spettatori di oggi non sono consapevoli dei mezzi con cui viene generata l’illusione. Così lo smartphone diventa la caverna di Platone. «Il dispositivo, per il suo essere ermetico, esercita un potere ipnotico. In metropolitana, centinaia di persone ammassate si perdono ciascuna nel proprio cellulare. Anche in superficie, mentre camminano, pranzano, partecipano a una riunione, le persone sono incollate alle macchine: dovunque si trovino, la loro attenzione è catturata dal piccolo schermo magico».

I rischi

La performance quindi per Sennett può diventare pericolosa, soprattutto in politica, ma lo è ancor più quando diventa spettacolarizzazione della violenza. «A volte si ritiene che la violenza sullo schermo dia origine a comportamenti violenti nella vita di tutti i giorni. Una tesi simile vale anche per il porno: gli spettatori che guardano donne vittime di stupri nei video on line diventeranno essi stessi degli stupratori. La violenza spettacolarizzata può invece funzionare in modo opposto. Fuori dal cinema la gente non vuole vedere i segni della realtà.

La guerra del Vietnam, un conflitto crudele e inutile che la gente voleva dimenticare, ha provocato una grande amnesia nella mia generazione. Cosa a cui la violenza inscenata forse ha contribuito, cancellando la realtà del dolore». Allo stesso modo siamo anestetizzati dalle immagini dell’orrore a Gaza, in Ucraina o nei tanti teatri di guerra del mondo che scorrono sui nostri smartphone.

La performance quindi può contribuire alla degradazione dello spazio sociale pubblico e al fascino ambiguo dei demagoghi, ma allo stesso tempo può essere un mezzo di espressione personale e collettivo capace di elevare la vita pubblica e la vita di tutti i giorni. «Perché la performance è un’arte impura», ricorda il professor Sennett. «E in quanto arte può espandere l’esperienza in modo da rendere le persone più aperte agli altri. Diciamo, usando infine la parola in senso positivo, come l’arte possa civilizzare», spiega Sennett riprendendo le parole del filosofo americano, esponente del pragmatismo, John Dewey.

«Il filosofo immagina la performance, sul modello dei creatori degli antichi rituali celebrati dai greci, come un’esperienza intrinsecamente collettiva che unisce le persone».

Infine il professor Sennett invita a «restituire un ruolo allo spettatore, coinvolgendolo di più, facendolo salire sul palcoscenico insieme agli attori, come è stato in occasione della famosa marcia per i diritti civili in America nel 1963. La sfida è trasformare questo potentissimo strumento in un mezzo di comunicazione pubblica, farne un mezzo più genuinamente interattivo». Sta a noi, dunque, rendere la performance una vera arte che possa elevare la vita pubblica.

La società del palcoscenico. Performance e rappresentazione in politica, nell’arte e nella vita (Feltrinelli 2024, pp. 272, euro 23,75) è un saggio di Richard Sennett

