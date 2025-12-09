Un laboratorio di libertà: la vita di Vanessa Bell

La casa di Charleston di Vanessa Bell, sorella di Virginia Woolf, non è stata solo un punto di ritrovo per gli intellettuali e artisti inglesi di inizio Novecento. Ha rappresentato anche un laboratorio di quella che oggi chiameremmo fluidità, dove si respirava una libertà sessuale quasi eversiva per l’epoca

Al giorno d’oggi, lo spirito del tempo sembra essersi assestato su un radicale ripensamento delle proprie strutture di relazione: si predica la fine dell’idea di coppia tradizionale, del binarismo di genere, dell’eterosessualità tutta d’un pezzo. Fluidità è la parola dell’epoca. Ma potrebbe anche essere: molteplicità. Multiple sono le inclinazioni sessuali, polivalenti sono i significati che attribuiamo ai desideri, e in molti si insinua il sospetto che una tale abbondanza serva ad alimentare un