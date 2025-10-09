Cultura

Uno scrittore che sa leggere i tempi: perché László Krasznahorkai ha vinto il Nobel

Giacomo Giossi
09 ottobre 2025 • 15:42Aggiornato, 09 ottobre 2025 • 17:26

Saper interpretare la storia dandone un corpo sentimentale, potente, attrattivo e al tempo stesso, pur all’interno di uno sguardo che contempla ampiamente il fantastico, profondamente realistico: è questo il cuore della letteratura dell’autore ungherese, premiato dall’Accademia svedese

Nato nel 1954 nella cittadina ungherese di Gyula, al confine con la Romania, László Krasznahorkai, già vincitore nel 2015 dell’International Man Booker Prize e del Premio Strega Europeo nel 2017, è da parecchi anni considerato il più importante autore ungherese e tra i più rilevanti scrittori europei contemporanei. Tradotto in Italia da Bompiani grazie al lavoro puntuale e accurato di Dóra Várnaiche che ha portato in italiano tutti i libri di Krasznahorkai a partire dal titolo che lo ha reso già

Per continuare a leggere questo articolo

Giacomo Giossi

Giacomo Giossi ha frequentato licei, fabbriche e scuole serali. Ha vissuto come molti lombardi di provincia a Milano per poi fuggire a Parigi e per trovare infine rifugio a Venezia. Si occupa di critica culturale e scrive di letteratura contemporanea, in particolare di quella italiana. Ha pubblicato nelle raccolte Si sente la voce (2012) e Milano d’autore (2014). Collabora per varie case editrici