Le cucine aristocratiche: officine del gusto e teatri di sangue

Piùbotteghe degli artisti che moderni ristoranti stellati. Intorno allo scalco, il maestro che organizzava il banchetto, si muoveva una folla di aiutanti e garzoni: chi spiumava polli, chi pestava spezie, chi accudiva i fuochi, chi correva nei cortili a prendere un maiale da sgozzare. Il maestro firmava il banchetto, ma dietro c’era una folla di manodopera invisibile
