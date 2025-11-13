cibo

Le cucine aristocratiche: officine del gusto e teatri di sangue

Alberto Grandi
13 novembre 2025 • 11:00Aggiornato, 13 novembre 2025 • 19:06

Più botteghe degli artisti che moderni ristoranti stellati. Intorno allo scalco, il maestro che organizzava il banchetto, si muoveva una folla di aiutanti e garzoni: chi spiumava polli, chi pestava spezie, chi accudiva i fuochi, chi correva nei cortili a prendere un maiale da sgozzare. Il maestro firmava il banchetto, ma dietro c’era una folla di manodopera invisibile

  • Questo articolo è tratto dal nostro mensile Cibo, disponibile sulla app di Domani e in edicola

Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l’ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: il tema del numero di questo mese è cucina abitabile. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, invece, tutti gli altri articoli di Cibo, che è anche una newsletter gratuita. Ci si iscrive a questo link. Immaginare le cu

Per continuare a leggere questo articolo

Alberto Grandi

Insegna Storia dell'alimentazione e Storia dell'integrazione europea all'Università di Parma. Si occupa di corporazioni medioevali e di regolazione dei mercati in età preindustriale. Ha pubblicato oltre cinquanta saggi e articoli scientifici in Italia e all'estero, tra i quali spicca il best seller Denominazione di Origine Inventata, Mondadori, 2018.