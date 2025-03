Come diventare i Led Zeppelin. Avere il senso della sintesi, una faccia d’angelo/faccia tosta e un cinismo assoluto. E imbrogliare più possibile. Sul lavoro esercitarsi a essere super precisi e fare qualunque cosa pur di trovarsi in quel posto con quelle persone. Poi copiare e copiare: assumersi meriti di altri senza mai menzionarli se non obtorto collo. Trafficare con l’occulto, certo. In pratica studiare l’elusione fiscale e attuarla nei modi più astuti, e scovare un manager parimenti furbo e molto intimidente. Farsi, grazie alla faccia d’angelo e alla fama di oscurità, una serie di amanti sotto l’età del consenso e viaggiare con una valigia di lusso, con dentro, in bell’ordine, una collezione di fruste di cuoio.

Siamo nel mood di Becoming Led Zeppelin, il documentario di Bernard MacMahon sull’ascesa della band di Page, Plant, Bonham, Jones. È il primo autorizzato dalla multinazionale Led Zeppelin, e si ferma al 1970, l’anno di uscita del secondo disco che avrebbe proiettato la banda nelle classifiche mondiali e nella mitopoiesi rock. Molti anni dopo in un’intervista David Letterman disse: «Rendiamoci conto che questi signori camminano per il mondo da decenni come divinità greche». Ecco, le divinità greche non sono buone, sono piuttosto avide e violente. L’esemplare storia di formazione («becoming») coi due ragazzi di campagna, Plant e Bonham, cooptati da un giovane e brillante chitarrista con la faccia d’angelo e da un grande artigiano del basso e delle tastiere (Jones), nella Londra di fine anni ’60, al di là delle celebrazioni e della retromania, è eticamente equivoca.

La formazione

A proposito di dei, Page viene fuori già adulto e armato come Atena dalla testa di Zeus. A 16 anni è un musicista professionista, l’anno prima è apparso in Tv con un gruppo Skiffle, come riporta il documentario di MacMahon, ma non può andare in tour per via delle febbri ghiandolari. Ne approfitta per diventare un session man. Impara i segreti della produzione, conosce e frequenta i migliori, tra tanti altri Jeff Beck, Keith Moon, Clapton. Appena Quest’ultimo esce dagli Yardbirds Page ci entra, ma come bassista. Qualcuno commenta: «Avrebbe suonato anche la batteria pur di esserci».

Il gruppo si scioglie e Page si tiene il nome, ma per poco. Intanto raccoglie il collega John Paul Jones, più due giovani periferici: Robert Plant alla voce e John “Bonzo” Bonham alla batteria. Al primo giorno di sala prove è già chiaro che sarà un successo, mantre Page faccia d’angelo presenta agli altri il conto per cibo e bevande consumate. Recupera il manager Peter Grant che ha un passato (e avrà un futuro) controverso: è alto due metri, ha la stazza di un bombardiere e l’aria (come vedremo nel film The song remains the same) del boss della mala. La sua dichiarazione manifesto in un’intervista è «si fa tutto quello che si deve fare». Grant spunta ai neonati Led Zeppelin un contratto da 200 mila sterline, un’enormità. Ma i trionfi finanziari saranno una costante. Mentre Hendrix si fa svenare dal manager Mike Jeffery e il suo gruppo compra i costumi di scena al mercatino dell’usato, Page acquista pezzi d’antiquariato negli Usa e se li fa recapitare in Gran Bretagna, via nave.

Ecco, al di là del documentario di MacMahon, è bello pensare agli Zeppelin come storia completa, dagli inizi alla morte di Bonham nel 1980, all’ultimo concerto nel 2007 con il figlio di Bonham alla batteria, in onore del boss dei boss della Atlantic Records, Ahmet Ertegün. 20 mila biglietti andati via in pochi secondi a fronte di 20 milioni di richieste. Record imbattuto, forse imbattibile.

E restando ai contenuti poi è ovvio che i testi di Robert Plant non siano quelli di Bob Dylan. Una buona sintesi: «Baby baby baby te lo butto». «Baby baby baby te lo sto buttando». «Baby baby baby te l’ho buttato». «Baby non lasciarmi». «Baby baby baby ti lascerò quando arriverà l’estate». Aggiungere «baby baby baby» e «te lo butto» ad libitum.

I plagi

E poi i famosi “eccessi” dei Led Zeppelin. Che c’erano già nel mondo jazz, country, eccetera, ma mai così shivaiti. Vedi il noto episodio del Seattle’s Edgewater Inn del 1969. Una groupie venne legata al letto, e abusata. L’episodio è raccontato da Frank Zappa in The Mud Shark.

Infine c’è il capitolo plagi, che proietta Page e gli Zeppelin nella galleria dei Grandi Ladroni della storia culturale.

Del primo disco solo due brani sono davvero originali, il resto sono o cover dichiarate (poche), o “ispirazioni” da altri non accreditati (tante). Il caso clamoroso è quello di Babe I’m gonna leave you di Anne Brendon, conosciuta attraverso Joan Baez. Ci vollero decenni perché Brendon fosse accreditata. L’altro è Dazed and confused, brano di Jake Holmes già rifatto dagli Yardbirds. Anche qui nei crediti c’è solo Page, il caso è stato appianato decenni dopo con un risarcimento. Page non prende da altri solo canzoni, ma anche arrangiamenti: Black mountain side trasferisce di peso una parte di chitarra di Bert Janish su una sua melodia.

La lista delle canzoni zeppeliniane “ispirate” da altri è lunghissima. Naturalmente si può pensare che le culture popolari siano fatte nell’essenza di plagi e prestiti, non essendoci l’unità di misura dell’opera o dell’autore. Quindi si può elogiare la capacità rapsodica in Page e Plant nel fare quello che in ambito blues e rock hanno fatto tanti: rubare. In questo i due sono trickster insuperabili. Anche per la più famosa canzone del gruppo, Stairway to heaven, il cui giro di chitarra iniziale è preso da Taurus degli Spirit. Il caso finì davanti alla corte suprema degli Stati Uniti che decise il non luogo a procedere. Gli Zeppelin hanno vinto. Ma la copia rimane, basta ascoltare le prime note.

I bravi ladroni

Però.

Rimane il fatto che i furti zeppeliniani hanno più potenza e capacità di colpire l’ascoltatore dei brani a cui si ispirano: la beffarda verità è che sono meglio. Stairway to heaven è più riuscita di Taurus, ed è un’orchestrazione magistrale su cui Herbert Von Karajan disse: «Se dovessi eseguirla con la Berliner Philharmoniker la rifarei com’è su disco». Page è un ladrone perfetto, ma forse per questo i suoi riff sono secchi, sintetici, archetipici come la quinta di Beethoven. Whole lotta love entra nell’inconscio collettivo più e meglio di You need Love di Muddy Waters che l’ha ispirata. Lo stesso vale per The Lemon Song, per Trampled Underfoot e per tutte le altre.

Page poi sperpera idee su idee. Con il materiale tematico di For Your Life altri autori avrebbero scritto quattro canzoni. Lo stesso vale per il suono: certo gli Zeppelin devono tanto al Jeff Beck Group e agli stessi Yardbirds, ma semplicemente hanno focalizzato meglio il sound, e lo hanno restituito a un grado di sintesi più netto e influente, e con canzoni migliori. Page e Led Zeppelin hanno di fatto scavato e sagomato i mattoni con cui è stato costruito il rock. È pleonastico sostenere che le loro idee musicali e sonore sono ancora in circolo. Dal punk (che pure odiava i “dinosauri” Zeppelin) al grunge, al nu-metal, alle varie e infinite forme di crossover, c’è qualcosa di perennemente zeppeliniano nell’aria. Per i Led Zeppelin, come per i Beatles, vale quel che dissero di Louis Armstrong: «Qualsiasi cosa suonerai, suonerai lui». Disperazione etica e gioia estetica. Come riconciliare le due cose? È qui il vero arcano zeppeliniano.

