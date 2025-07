È da un po’ che non uso queste pagine per lamentarmi della situazione abitativa a Milano, sicuramente da prima che nascesse mio figlio e cominciassi a cercare attivamente un trilocale che non mi faccia venire voglia di buttarmi nel naviglio con un’incudine legata ai piedi, considerato che quando arriverà il momento spenderò tutti i miei soldi per una casa mediocre che continuerò a pagare per il resto della mia vita. La fortuna di mio figlio è che è molto carino, quindi sia io che suo padre affrontiamo questa prospettiva con una certa serenità, anche se le nostre ricerche salvate su Immobiliare e Idealista sono registrate con due bestemmie neanche troppo creative.

Sgabuzzini aerei

I nostri parametri ci portano in giro per la città a visionare appartamenti a dir poco insufficienti. Troppo piccoli, troppo brutti, troppo costosi, troppo anodizzati. Gli agenti immobiliari sono ormai la nostra nemesi. Non so se è una questione di fascia di reddito, ma quelli che incontriamo noi sono sempre insufficienti, proprio come le case che ci mostrano. Non sanno nulla, brancolano nel buio, arrivano in ritardo, spesso zoppicando. Che forse è un bene perché con quelli più efficienti e prestanti alla Gianluca Torre forse saremmo già arrivati alle mani.

Intanto giorno dopo giorno, casa di merda dopo casa di merda, ridimensioniamo le nostre aspettative e i nostri bisogni. Stiamo già rivalutando la necessità di avere una camera per il bambino, che tanto è lungo 65 centimetri, sta un po’ ovunque. Tanto dorme con noi, ci diciamo, mentre la soglia di sopportazione nei confronti del nostro bilocale ad affitto bloccato si estende all’infinito e immaginiamo riconfigurazioni dello spazio che possano contenerci tutti e tre ancora per molto tempo. Forse quello sgabuzzino aereo può diventare una cameretta. Forse possiamo sezionare il soggiorno con un separé. Forse non ci serve la cucina, dopotutto. La cabina armadio è piuttosto confortevole. Sembra comoda questa cuccia per cani, quasi quasi ci dormo io. Tutto può diventare una camera in più, se ci credi abbastanza.

A Milano funziona così. Per chi è determinato a restarci il livello di tolleranza è direttamente proporzionale al prezzo delle case, cresciuto quasi del 45 per cento negli ultimi dieci anni.

Così anche noi siamo sempre più disposti a soffrire, avendo sucato negli ultimi dieci anni quasi il 45 per cento in più di chi ci ha preceduto. Ci si adatta come le blatte, si impara il significato di compromesso, che però non è mai uno solo. Ci si adegua a una zona non ideale, a una metratura non ideale, a un prezzo non ideale. La coperta è cortissima, è praticamente un asciugamano da bidet.

Capire poco

Delle inchieste sull’urbanistica di cui si sta parlando in questi giorni, e che vedono diverse persone indagate tra cui il sindaco, ho capito pochissimo. Soprattutto non ho capito la cosa più importante, cioè la più importante per me: che cosa succederà al mercato immobiliare? Tutto questo scandalo edilizio c’entra qualcosa con il prezzo delle case? Verrà indagato qualcuno anche per l’uso sconsiderato del gres effetto legno e delle finte maioliche arabescate che mi perseguitano ovunque vada?

Temo che in nessun mondo possibile questa vicenda migliorerà la situazione abitativa dei milanesi.

Tra le due la peggiorerà, come è già successo per chi aveva comprato casa in una di queste nuove costruzioni incriminate, ora cantieri fermi per chissà quanto. Se prima ero affranta, ora sento crescere dentro di me come una voglia di esproprio proletario. Desidero munirmi di piede di porco, forzare l’ingresso di un appartamento di lusso, uno dei tanti sfitti dalle persiane chiuse che si vedono nel mio quartiere, dare una tinteggiata approssimativa e dichiarare: io ora vivo qui (bambino utilissimo anche per non farsi cacciare dalle forze dell’ordine).

Solo che temo di non potermi classificare come proletaria sotto nessun punto di vista. In un’altra città temo che sarei persino considerata benestante, come mi ricorda mia madre che continua a mandarmi annunci dalla città in cui sono cresciuta, dove una villa affrescata costa come un bilocale sottoterra a Milano.

Per non parlare della mia scarsa propensione a vivere nell’illegalità: non riesco nemmeno a prendere un autobus a scrocco, figuriamoci se posso fare Ilaria Salis in Bianca di Savoia.

E quindi me ne sto qui, a scuotere la testa davanti trilocali seminterrati a seimila euro al metro quadro, a googlare le diverse pose dei listoni di parquet, a leggere House & Garden, a cercare vecchi sanitari Pozzi Ginori su ebay, a progettare cucine Ikea per una casa che ancora non esiste e forse non esisterà mai.

Con chi me la devo prendere quindi? Con Beppe Sala e gli speculatori? Con i mille proprietari di appartamenti su Airbnb che continuano a fioccare nel mio condominio? Con me stessa per aver scelto di farmi una vita in questa città impossibile che dopo quattordici anni che ci abito ancora non mi vuole? Non mi aspetto nemmeno una risposta, l’asticella ormai è così bassa.

