Un cantante nato poeta: nell’aldilà di Leonard Cohen

Nelle librerie italiane è da poco arrivata una nuova biografia del cantautore canadese, per minimum fax. Lebold scrive anzitutto da estimatore dell’opera di Cohen, nel libro tenta però di andare oltre il Rubicone dell’io, per arrivare al cuore dell’artista– la fiamma che lo portava a scrivere e riscrivere sulla pagina bianca cercando parole da far cantare
Leonard Cohen è morto quasi dieci anni fa, lasciando il vuoto di un essere umano scomparso, ma anche una prodigiosa raccolta di canzoni e poesie che resistono allo scorrere del tempo. Cohen è sempre stato un personaggio sfuggente, in molti hanno provato ad afferrare il suo mistero e la sua lingua di cantautore-poeta, difficile catturarlo in una sola immagine, perché Cohen aveva l’anima del ricercatore che non dava verso di fermarsi, la sua parabola è quella del cantautore errante. Pure dalla mus