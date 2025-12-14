Un cantante nato poeta: nell’aldilà di Leonard Cohen

true false

Leonard Cohen è morto quasi dieci anni fa, lasciando il vuoto di un essere umano scomparso, ma anche una prodigiosa raccolta di canzoni e poesie che resistono allo scorrere del tempo. Cohen è sempre stato un personaggio sfuggente, in molti hanno provato ad afferrare il suo mistero e la sua lingua di cantautore-poeta, difficile catturarlo in una sola immagine, perché Cohen aveva l’anima del ricercatore che non dava verso di fermarsi, la sua parabola è quella del cantautore errante. Pure dalla mus