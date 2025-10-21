L’era dell’uomo decostruito: ma la vera sfida è ricostruirlo

Il libro di Farci può essere un punto di partenza per provare a rispondere alle domande del nostro tempo. Il maschio è, oggi, un’emergenza securitaria. Ma le alternative proposte non sono esenti da un’ultima ironia
Che cos’è un maschio? Come si deve comportare? In che modo la società si aspetta che si approcci all’altro sesso? Ma soprattutto: dove è scritto, chi ce lo spiega? Il libro di Manolo Farci, Quel che resta degli uomini (nottetempo), potrebbe essere un buon punto di partenza per rispondere a queste domande. Sfortunatamente non ce l’avevo nel 1999, ai tempi della mia adolescenza. Modelli tossici Mi sono dato le prime risposte dal punto di osservazione di un ragazzo timido che passava il suo tempo