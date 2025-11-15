L’immortalità è un sogno comune, ma appena ci pensi un attimo diventa un incubo

true false

L’imprenditore americano Bryan Jonshon sta facendo un esperimento per cercare di prolungare la vita di ogni parte del suo corpo. È un impulso antico ma ingannevole. Se abbiamo a disposizione un tempo illimitato, possiamo sempre rimandare tutto. La mortalità ci costringe a scegliere. Più cerchiamo di vivere per sempre, più ci allontaniamo dalla vita come esperienza

Bryan Johnson è un imprenditore tecnologico americano che forse avrete sentito nominare. Ha 48 anni e dice di essere fra le persone più sane del mondo. Non per caso. Da qualche tempo conduce su di sé un esperimento radicale: centinaia di test clinici, routine controllate con la massima precisione, diete calibrate per prolungare la vita di ogni organo, persino trasfusioni da persone molto giovani. E digiuni intermittenti, e terapie ormonali. Il suo progetto si chiama Blueprint. Il corpo, per John