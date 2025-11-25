arte

Lo sguardo laterale di Nicole Claveloux trasforma l’assurdo in uno specchio

Michela Rossifumettista
25 novembre 2025 • 20:37

La personale dell’artista francese è stata al centro di A occhi aperti, festival internazionale di fumetto e illustrazione promosso da Hamelin Associazione Culturale a Bologna. Fino a gennaio resta esposta una mostra di suoi lavori per l’infanzia Quando gli adulti sono di spalle, allestita in Biblioteca Salaborsa

Quando perfino le distopie, canonizzate in genere, smettono di essere un incentivo alla riflessione e all’azione, forse l’unica via è smettere di fissare il punto d’arrivo come qualcosa dritto davanti a noi ma spostare lo sguardo da un’altra parte. Per esempio, di lato. È da qui che è nata la terza edizione di A occhi aperti, festival internazionale di fumetto e illustrazione a cura di Hamelin Associazione Culturale, che si è svolta a  Bologna dal 19 al 23 novembre 2025. Il tema di quest’anno è

Per continuare a leggere questo articolo

Michela Rossifumettista

Michela Rossi è una fumettista, illustratrice e art director. Dopo aver partecipato a due antologie a fumetti, La Rabbia (Einaudi Stile Libero, 2016) e Sporchi e subito (Feltrinelli Comics, 2020), nel 2021 ha esordito con la sua prima graphic novel, intitolata Prima di tutto tocca nascere (Feltrinelli Comics), con cui nel 2022 ha vinto il Premio nuovi talenti al Romics.
Dal 2021 collabora con il quotidiano Domani come fumettista ed editor della sezione fumetti di Finzioni e degli illustratori dell’inserto Cibo.
Nel 2023 ha pubblicato la sua seconda graphic novel, In un soffio (Oblomov Edizioni), e nello stesso anno ha vinto il Gran Guinigi al Lucca Comics and Games per la miglior iniziativa editoriale, grazie alla sua curatela dei fumetti su Domani.
Ha scritto articoli e interviste per Domani e Vogue Italia, e ha collaborato come illustratrice e fumettista con Left, Linus, Gambero rosso, Cosmopolitan e Rolling Stone. 
Dal 2024 insegna Sociologia della comunicazione all’interno del corso di Illustrazione e Animazione presso lo Ied di Roma.
(foto di: Antonio Cama)