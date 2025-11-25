Lo sguardo laterale di Nicole Claveloux trasforma l’assurdo in uno specchio

La personale dell’artista francese è stata al centro di A occhi aperti, festival internazionale di fumetto e illustrazione promosso da Hamelin Associazione Culturale a Bologna. Fino a gennaio resta esposta una mostra di suoi lavori per l’infanzia Quando gli adulti sono di spalle, allestita in Biblioteca Salaborsa

Quando perfino le distopie, canonizzate in genere, smettono di essere un incentivo alla riflessione e all’azione, forse l’unica via è smettere di fissare il punto d’arrivo come qualcosa dritto davanti a noi ma spostare lo sguardo da un’altra parte. Per esempio, di lato. È da qui che è nata la terza edizione di A occhi aperti, festival internazionale di fumetto e illustrazione a cura di Hamelin Associazione Culturale, che si è svolta a Bologna dal 19 al 23 novembre 2025. Il tema di quest’anno è